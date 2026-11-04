Türkiye'den 2,3 GW'lık rüzgar ve güneş enerjisi atağı: 1.9 milyar dolarlık yatırım

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Oynat Türkiye, yenilenebilir enerjide dev bir adım atarak rüzgar ve güneşte yeni kapasiteler tahsis etti. YEKA yarışmaları kapsamında 1,9 milyar dolarlık yatırımla 18 farklı sahada projeler hayata geçirilecek. Rüzgarda 1500, güneşte ise 785 megavatlık kurulum yapılacak ve üretilen elektrik ilk yıllar serbest piyasada satılabilecek. Yılda 6,1 milyar kilovatsaat temiz enerji üretecek tesisler, doğal gaz ithalatını da önemli ölçüde azaltacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Türkiye, YEKA mekanizması kapsamında düzenlenen 2026 yılı rüzgar ve güneş enerjisi yarışmalarında toplam 2 bin 285 MW yenilenebilir enerji kapasitesi tahsis etti. Yarışmalar sonucunda yaklaşık 1,9 milyar dolarlık yatırımın önü açılırken projelerin yılda 6,1 milyar kWh temiz elektrik üretmesi bekleniyor.

Güneş enerjisinde 785 MW kapasite tahsis edildi

YEKA GES-2026 yarışmaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlendi. 19 şirketin toplam 44 başvuruyla katıldığı yarışmalarda Denizli, Ankara, Konya, Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Elazığ'daki 11 güneş enerjisi sahası için toplam 785 MW kapasite tahsis edildi.

Yarışmalarda tüm projeler için taban alım fiyatı kilovatsaat başına 3,25 euro cent olarak belirlendi. Kazanan şirketler, sözleşme imzalandıktan sonra ürettikleri elektriği 5 yıl boyunca serbest piyasada satabilecek. Bu sürenin ardından elektrik, 20 yıl boyunca aynı fiyat üzerinden iletim sistemine verilecek.

Güneş enerjisi yarışmalarında KDV hariç 31,585 milyon euro katkı bedeli taahhüt edildi. KDV dahil toplam tutar ise 37,9 milyon euroya ulaştı.

Rüzgar enerjisinde 1.500 MW kapasite

YEKA RES-2026 yarışmalarında ise Sivas, Balıkesir, Manisa ve Kütahya'daki 7 saha için toplam 1.500 MW rüzgar enerjisi kapasitesi yatırımcılara tahsis edildi. Yarışmalara 12 şirketten toplam 29 başvuru geldi.

Rüzgar enerjisi projelerinde taban alım fiyatı kilovatsaat başına 3,50 euro cent olarak belirlendi. Kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren 72 ay boyunca elektriği serbest piyasada satabilecek. Sonraki 20 yıl boyunca ise üretilen elektrik, belirlenen fiyat üzerinden iletim sistemine verilecek.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, rüzgar ve güneş enerjisi yarışmalarının tamamlanmasıyla toplam 18 saha için 2 bin 285 MW kapasite tahsis edildiğini açıkladı. Projelerin toplam yatırım büyüklüğünün 1,9 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Bayraktar'ın paylaştığı verilere göre, projeler yılda 6,1 milyar kWh temiz elektrik üretecek. Bu üretimle yıllık yaklaşık 1 milyar 220 milyon metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Rüzgar enerjisi projelerinin tek başına yılda 4,6 milyar kWh elektrik üretmesi ve yaklaşık 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması öngörülüyor. Bu üretimin yıllık 852 milyon dolarlık doğal gaz ithalatını önlemesi bekleniyor.

YEKA GES-2026 Saha Kapasite Şirket Katkı bedeli Denizli 30 MW Temmuz Güneş Enerji 1,8 milyon € Ankara-1 40 MW Erser Grup Tarım 880 bin € Ankara-2 30 MW İklim Invest Enerji 360 bin € Konya 110 MW İş Enerji Yatırımları 7,04 milyon € Kahramanmaraş-2 85 MW Temmuz Güneş Enerji 5,1 milyon € Kahramanmaraş-3 50 MW Temmuz Güneş Enerji 3,7 milyon € Malatya-1 55 MW Ezel Mensucat Sanayi 5,005 milyon € Diyarbakır 200 MW Egesa Enerji 3,2 milyon € Mardin-2 120 MW Egesa Enerji 2,16 milyon € Batman 25 MW Egesa Enerji 900 bin € Elazığ 40 MW Ecogreen Enerji 1,44 milyon € Toplam 785 MW - 31,585 milyon €

YEKA RES-2026 Saha Kapasite Şirket Katkı bedeli Sivas 320 MW Metgün Enerji Yatırımları 9,6 milyon € Balıkesir-1 140 MW Poyraz Yenilenebilir Enerji 5,88 milyon € Balıkesir-2 235 MW Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim Yarışma bedeli yok Balıkesir-3 170 MW Fe Girişim Enerji 3,4 milyon € Balıkesir-4 140 MW Fe Girişim Enerji 21,56 milyon € Manisa 235 MW Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim 3,76 milyon € Kütahya 260 MW Ecogreen Elektrik Enerji Üretim 18,72 milyon € Toplam 1.500 MW - 62,92 milyon €

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