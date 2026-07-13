Türkiye'den 900 MW güneş, 1.5 GW rüzgar enerjisi hamlesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 125 bin MW'ı aşan kurulu elektrik gücünün yaklaşık 78 bin MW'ının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu ifade etti. Bakan Bayraktar, bugüne kadar 7.800 MW'lık YEKA yarışması düzenlendiğini, bunun 3.800 MW'lık bölümünün 2025 yılında gerçekleştirildiğini hatırlattı. Ayrıca her yıl en az 2.000 MW güneş ve rüzgar ihalesi düzenlemeye devam edeceklerini vurgulayan Bayraktar, Türkiye'nin 2035 yılı için belirlediği 120 bin MW güneş ve rüzgar kurulu güç hedefinin planlanandan daha erken yakalanmasını amaçladıklarını söyledi.
Başvurular 13 Ekim'de yapılacak
YEKA GES-2026 kapsamında 14 farklı güneş enerjisi yarışmasıyla toplam 900 MWe bağlantı kapasitesi, YEKA RES-2026 kapsamında ise 7 ayrı rüzgar enerjisi yarışmasıyla toplam 1.500 MWe bağlantı kapasitesi yatırımcılara sunulacak.
Tavan ve taban fiyatlar değişmedi
21 yarışmanın tamamında başlangıç tavan fiyatı 5,50 Euro-cent/kWh olarak belirlendi. Taban fiyat ise güneş enerjisi projelerinde 3,25 Euro-cent/kWh, rüzgar enerjisi projelerinde ise 3,50 Euro-cent/kWh olacak.
Bakanlık, tüm yarışmalarda taban fiyata ulaşılması durumunda rekabetin MW başına 10 bin Euro başlangıç katkı payı artırımı üzerinden devam edeceğini açıkladı. Bu fiyatlar, önceki YEKA ihalelerinde uygulanan seviyelerle aynı kaldı.
İhaleyi kazanan yatırımcılar için GES projelerinde 60 ay, RES projelerinde ise 72 ay boyunca üretilen elektriği serbest piyasada satma hakkı tanınacak. Bu sürenin tamamlanmasının ardından hem güneş hem de rüzgar santralleri için 20 yıllık elektrik alım dönemi başlayacak ve alım fiyatı ihalede oluşan bedel üzerinden uygulanacak.
|Yarışma Türü
|Yarışma
|Bağlantı Kapasitesi (MWe)
|GES
|Ankara-1
|40
|GES
|Ankara-2
|30
|GES
|Batman
|25
|GES
|Denizli
|30
|GES
|Konya
|110
|GES
|Malatya-1
|55
|GES
|Malatya-2
|40
|GES
|Mardin-1
|30
|GES
|Mardin-2
|120
|GES
|Diyarbakır
|200
|GES
|Elazığ
|40
|GES
|Kahramanmaraş-1
|45
|GES
|Kahramanmaraş-2
|85
|GES
|Kahramanmaraş-3
|50
|RES
|Sivas
|320
|RES
|Balıkesir-1
|140
|RES
|Balıkesir-2
|235
|RES
|Balıkesir-3
|170
|RES
|Balıkesir-4
|140
|RES
|Manisa
|235
|RES
|Kütahya
|260