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    Türkiye'den 900 MW güneş, 1.5 GW rüzgar enerjisi hamlesi

    Türkiye, yenilenebilir enerjide yeni yatırım dönemini başlattı. 900 MW güneş ve 1.500 MW rüzgar olmak üzere toplam 2.400 MW kapasite için YEKA yarışmaları düzenlenecek.

    Türkiye'den 900 MW güneş, 1.5 GW rüzgar enerjisi hamlesi Tam Boyutta Gör
    Türkiye, yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıracak yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarını resmen başlattı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre toplam 21 yarışma kapsamında 2.400 MW'lık yeni kapasite tahsis edilecek. Program kapsamında 900 MW güneş (GES) ve 1.500 MW rüzgar (RES) kapasitesi için ihaleye çıkılacak.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 125 bin MW'ı aşan kurulu elektrik gücünün yaklaşık 78 bin MW'ının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu ifade etti. Bakan Bayraktar, bugüne kadar 7.800 MW'lık YEKA yarışması düzenlendiğini, bunun 3.800 MW'lık bölümünün 2025 yılında gerçekleştirildiğini hatırlattı. Ayrıca her yıl en az 2.000 MW güneş ve rüzgar ihalesi düzenlemeye devam edeceklerini vurgulayan Bayraktar, Türkiye'nin 2035 yılı için belirlediği 120 bin MW güneş ve rüzgar kurulu güç hedefinin planlanandan daha erken yakalanmasını amaçladıklarını söyledi.

    Başvurular 13 Ekim'de yapılacak

    YEKA GES-2026 kapsamında 14 farklı güneş enerjisi yarışmasıyla toplam 900 MWe bağlantı kapasitesi, YEKA RES-2026 kapsamında ise 7 ayrı rüzgar enerjisi yarışmasıyla toplam 1.500 MWe bağlantı kapasitesi yatırımcılara sunulacak.

    Türkiye'den 900 MW güneş, 1.5 GW rüzgar enerjisi hamlesi Tam Boyutta Gör
    Başvurular 13 Ekim'de 10.00 ile 12.00 saatleri arasında yalnızca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkezinde elden teslim edilerek kabul edilecek. Yarışmalara Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş anonim veya limited şirketler, ortak girişimler ile sermaye şirketi statüsündeki yabancı şirketler katılım sağlayabilecek.

    Tavan ve taban fiyatlar değişmedi

    21 yarışmanın tamamında başlangıç tavan fiyatı 5,50 Euro-cent/kWh olarak belirlendi. Taban fiyat ise güneş enerjisi projelerinde 3,25 Euro-cent/kWh, rüzgar enerjisi projelerinde ise 3,50 Euro-cent/kWh olacak.

    Bakanlık, tüm yarışmalarda taban fiyata ulaşılması durumunda rekabetin MW başına 10 bin Euro başlangıç katkı payı artırımı üzerinden devam edeceğini açıkladı. Bu fiyatlar, önceki YEKA ihalelerinde uygulanan seviyelerle aynı kaldı.

    İhaleyi kazanan yatırımcılar için GES projelerinde 60 ay, RES projelerinde ise 72 ay boyunca üretilen elektriği serbest piyasada satma hakkı tanınacak. Bu sürenin tamamlanmasının ardından hem güneş hem de rüzgar santralleri için 20 yıllık elektrik alım dönemi başlayacak ve alım fiyatı ihalede oluşan bedel üzerinden uygulanacak.

    YEKA GES-RES 2026 Kapasiteleri
    Yarışma Türü Yarışma Bağlantı Kapasitesi (MWe)
    GES Ankara-1 40
    GES Ankara-2 30
    GES Batman 25
    GES Denizli 30
    GES Konya 110
    GES Malatya-1 55
    GES Malatya-2 40
    GES Mardin-1 30
    GES Mardin-2 120
    GES Diyarbakır 200
    GES Elazığ 40
    GES Kahramanmaraş-1 45
    GES Kahramanmaraş-2 85
    GES Kahramanmaraş-3 50
    RES Sivas 320
    RES Balıkesir-1 140
    RES Balıkesir-2 235
    RES Balıkesir-3 170
    RES Balıkesir-4 140
    RES Manisa 235
    RES Kütahya 260
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