Türkiye'den küresel jeotermal enerji hedefi için 12 kat çağrısı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel jeotermal enerji arzının 2050'ye kadar 12 katına çıkarılması için hükümetlere, yatırımcılara ve şirketlere iş birliği çağrısında bulundu. Türkiye, 1,8 GW kurulu gücüyle dünyada dördüncü sırada yer alıyor.

Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen IRENA Küresel Jeotermal Taahhüdü Üst Düzey Etkinliğinde konuştu. Jeotermalin COP31 gündemindeki önemli başlıklardan biri olduğunu belirten Bayraktar, elektrik ve ısı üretiminde kullanılan küresel jeotermal enerji arzını 2050'ye kadar 12 katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

IRENA analizlerine göre, küresel jeotermal enerji arzının 1,5 derece iklim hedefiyle uyumlu bir seviyeye ulaşabilmesi için mevcut 2,5 eksajulden 2050'de 31 eksajule yükselmesi gerekiyor. Bu dönüşümle küresel jeotermal elektrik kapasitesinin 16 GW'tan 193 GW'a çıkarılması mümkün görülüyor.

Bu hedef doğrultusunda Avrupa Birliği de Küresel Jeotermal Taahhüdü'ne katıldı. Avrupa Komisyonu, 10 Kasım'da COP31 kapsamında AB'nin taahhüde imza attığını duyurdu. Girişim, jeotermal enerji yatırımlarının hızlandırılmasını, teknoloji geliştirme çalışmalarının desteklenmesini ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Bayraktar, sanayi, şehirler, elektrikli araçlar, veri merkezleri ve soğutma sistemlerinin enerji ihtiyacının hızla arttığına dikkat çekti. Rüzgar ve güneş enerjisindeki büyümenin yanında jeotermalin de enerji sistemlerinde daha fazla yer alması gerektiğini belirten Bakan, bu kaynağın hava koşullarından bağımsız olarak gece gündüz kesintisiz enerji sağlayabildiğini vurguladı.

Jeotermalin yalnızca elektrik üretiminde değil, doğrudan ısıtma amacıyla da kullanılabildiğini hatırlatan Bayraktar, konutların, seraların ve fabrikaların ısı ihtiyacının bu kaynakla karşılanabileceğini ifade etti. Küresel enerji tüketiminin yaklaşık yarısını oluşturan ısı ihtiyacının jeotermal kaynaklardan doğrudan sağlanabileceğine işaret eden Bayraktar, bu kullanımın COP31 Başkanlığının küresel elektrifikasyon oranını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarma hedefini de desteklediğini söyledi.

Türkiye jeotermalde dünyada dördüncü sırada

Türkiye'nin jeotermal kaynaklarını değerlendirmek için uzun yıllardır yatırım yaptığını belirten Bayraktar, ülkenin 1,8 GW jeotermal kurulu gücüyle dünyada dördüncü sırada bulunduğunu açıkladı.

Jeotermal kaynaklar, Türkiye'de elektrik üretiminin yanı sıra bölgesel ısıtma, tarım ve turizm alanlarında da kullanılıyor. Mevcut jeotermal bölgesel ısıtma sistemleri yaklaşık 170 bin konut eşdeğerine hizmet verirken seralarda yıl boyunca, özellikle kış aylarında gıda üretimine katkı sağlıyor. Termal turizm de jeotermal kaynaklar sayesinde bölgesel ziyaretçi hareketliliğini ve istihdamı destekliyor.

Türkiye'nin Milli Enerji 2040 yol haritasına da değinen Bayraktar, elektrik kurulu gücünün 2040'a kadar 281 GW'a çıkarılmasının ve yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 77'ye ulaşmasının hedeflendiğini belirtti. Jeotermal ve biyokütle enerjisinin bu hedef kapsamında yaklaşık 6 GW kurulu güç sağlaması öngörülüyor.

Jeotermale erişim ardık daha kolay

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Bayraktar, sondaj tekniklerindeki gelişmelerin ve yeni yeraltı teknolojilerinin daha önce erişilmesi zor veya ekonomik açıdan uygulanabilir olmayan jeotermal kaynakların kullanılmasını mümkün hale getirdiğini söyledi.

Jeotermal enerjinin artık yalnızca yanardağların veya doğal sıcak su kaynaklarının bulunduğu bölgelerle sınırlı olmadığını belirten Bakan, teknolojik gelişmeler sayesinde farklı coğrafyalardaki yeraltı ısısından da yararlanılabildiğini ifade etti. Her ülkenin jeotermal potansiyelinin farklı olduğunu ancak yeni teknolojilerin bu kaynakların daha büyük bölümünü değerlendirmeye yardımcı olduğunu kaydetti. Bilindiği üzere Fervo Energy ve Endurance Energy gibi şirketler yeni nesil teknolojilerle jeotermali daha erişilebilir hale getiriyor.

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Bununla birlikte sektörün önünde önemli engeller bulunuyor. Jeotermal arama faaliyetlerinin yüksek risk taşıması, sermaye maliyetlerinin artması, izin süreçlerinin uzun sürmesi ve elektrik şebekeleriyle ısıtma altyapılarının projelere hazır olmaması yatırımları zorlaştırıyor.

Bu sorunların aşılması için daha hızlı izin süreçleri, öngörülebilir düzenleyici çerçeveler, arama riskini azaltacak finansman araçları ve uygun maliyetli sermaye gerektiğini belirten Bayraktar, ülkelerin kendi kaynaklarına ve koşullarına uygun hedefler belirleyebileceğini söyledi.

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