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    Türkiye’den savunma teknolojilerine 5 milyar dolarlık destek

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, HIT-30 kapsamında 5 milyar dolarlık "Yenilikçi Savunma Teknolojileri" çağrısını başlattı. Program kapsamında kapsamlı teşvikler sunulacak.

    Türkiye’den savunma teknolojilerine 5 milyar dolarlık destek Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında "Yenilikçi Savunma Teknolojileri" çağrısını başlattıklarını açıkladı. 5 milyar dolarlık destek bütçesine sahip programla savunma teknolojilerinin büyük ölçekli üretimine yönelik yatırımların hızlandırılması hedefleniyor.

    Ciddi finansman ve teşvik sağlanacak

    Ankara'da, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda konuşan Kacır, programın yenilikçi şirketlerin üretim kapasitesini artırmayı ve ölçeklenmesini hızlandırmayı amaçladığını söyledi.

    Türkiye’den savunma teknolojilerine 5 milyar dolarlık destek Tam Boyutta Gör
    Çağrı kapsamında yatırımcılara yüzde 60'a varan vergi teşviki, yüzde 20'ye kadar hibe desteği, kamu alım ve istihdam desteği, kamu test ve doğrulama altyapısına erişim, yatırım yeri tahsisi ile yatırım tutarının yüzde 70'ine kadar uygun finansman sağlanacak.

    Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan HIT-30 Programı'nın 2030'a kadar 30 milyar dolarlık devlet desteğiyle yüksek teknoloji yatırımlarını Türkiye'ye kazandırmayı hedeflediğini hatırlattı. Program kapsamında daha önce yeni nesil mobilite, yarı iletken, yapay zeka ve veri merkezleri gibi alanlarda çağrılar yapıldığını, yeni adımın ise savunma teknolojilerine odaklandığını ifade etti.

    Kacır, "Biz halihazırda 4 bin firmaya erişmiş, 100 bin nitelikli insan kaynağına istihdam sağlayan savunma sanayimizin ölçeğinin daha da büyümesini amaçlıyoruz. Binlerce yeni KOBİ'nin ve üretici firmanın bu alana dahil olabilmesini, yenilikçi projeler geliştirmesini ve ölçeklendirme süreçlerinin hızlanmasını amaçlıyoruz. Türkiye bir AR-GE ve inovasyon ülkesi. 114 teknoparkımızda, 13 binden fazla teknoloji girişimi var ve istiyoruz ki bu teknoloji girişimlerinin, inovatif projeleri de ölçeklensin." dedi.

    Kaynakça https://hit30.sanayi.gov.tr/ https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-kacir-hit-30-programi-yenilikci-savunma-teknolojileri-cagrisinin-detaylarini-aaya-degerlendirdi/3988720
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