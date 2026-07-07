Türkiye’den savunma teknolojilerine 5 milyar dolarlık destek

Ciddi finansman ve teşvik sağlanacak
Ankara'da, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda konuşan Kacır, programın yenilikçi şirketlerin üretim kapasitesini artırmayı ve ölçeklenmesini hızlandırmayı amaçladığını söyledi.
Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan HIT-30 Programı'nın 2030'a kadar 30 milyar dolarlık devlet desteğiyle yüksek teknoloji yatırımlarını Türkiye'ye kazandırmayı hedeflediğini hatırlattı. Program kapsamında daha önce yeni nesil mobilite, yarı iletken, yapay zeka ve veri merkezleri gibi alanlarda çağrılar yapıldığını, yeni adımın ise savunma teknolojilerine odaklandığını ifade etti.
Kacır, "Biz halihazırda 4 bin firmaya erişmiş, 100 bin nitelikli insan kaynağına istihdam sağlayan savunma sanayimizin ölçeğinin daha da büyümesini amaçlıyoruz. Binlerce yeni KOBİ'nin ve üretici firmanın bu alana dahil olabilmesini, yenilikçi projeler geliştirmesini ve ölçeklendirme süreçlerinin hızlanmasını amaçlıyoruz. Türkiye bir AR-GE ve inovasyon ülkesi. 114 teknoparkımızda, 13 binden fazla teknoloji girişimi var ve istiyoruz ki bu teknoloji girişimlerinin, inovatif projeleri de ölçeklensin." dedi.Kaynakça https://hit30.sanayi.gov.tr/ https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-kacir-hit-30-programi-yenilikci-savunma-teknolojileri-cagrisinin-detaylarini-aaya-degerlendirdi/3988720 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: