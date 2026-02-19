Türkiye'nin yeni Unicorn'u: Pixel Flow'un geliştiricisine 1 milyar dolarlık yatırım

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de mobil oyun stüdyoları büyük yatırımlar almaya devam ediyor. Dünyanın en büyük oyun stüdyolarından Scopely, Pixel Flow! isimli yerli mobil oyunun geliştirici stüdyosu Loom Games’in çoğunluk hissesini 1 milyar dolar değerleme ile satın aldığını duyurdu.

1 yılda 1 milyar dolar değerlemeye ulaştı

Yalnızca 1 yıllık geçmişe sahip olan stüdyo, Kübra Gündoğan (CEO) ve Emre Çelik (CTO) liderliğinde büyük ivme yakaladı. Yenilikçi puzzle mekaniği ve hibrit gelir modeliyle mobil pazarda öne çıkan Pixel Flow! oyunu, 2025’in sonunda piyasaya sürüldü ve kısa sürede 10 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Henüz bir yılı dolmamasına rağmen ABD’de son 12 ayın en çok hasılat yapan ilk 20 mobil oyun arasındaki tek casual oyun olarak dikkat çekti.

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 20 kişilik ekip, stüdyoyu İstanbul’dan yönetmeye devam edecek. Anlaşma, Türkiye’nin EMEA bölgesindeki en dinamik oyun geliştirme merkezlerinden biri olma konumunu güçlendiriyor.

Stüdyo geçtiğimiz yıl Arcadia Gaming Partners ve e2vc’nin katılımıyla bir tohum yatırım turunu tamamlamıştı. Arcadia Gaming Partners Yönetici Direktörü Akın Babayiğit, anlaşmanın Türk oyun sektörü adına son yılların en dikkat çekici başarı hikâyelerinden biri olduğunu ifade etti.

Yapay zekada yeni paradoks: Ne verimlilikte ne iklimde kazanç var 3 sa. önce eklendi

2011 yılında kurulan Scopely portföyünde Monopoly Go, Pokemon Go, Stumble Guys, MARVEL Strike Force, Star Trek Fleet Command ve WWE Champions” gibi öne çıkan oyunlar bulunuyor. Yerli Pixel Flow! da bu oyunlar arasına adını yazdıracak. Scopely, Suudi Arabistan’ın devlet yatırım fonu olan Public Investment Fund (PIF) bünyesindeki Savvy Games Group bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Türkiye’nin yeni Unicorn’u

Anlaşmanın finansal detayları açıklanmasa da, performansa dayalı çok yıllı bir yapı içerdiği ve şirket değerlemesinin 1 milyar doların üzerinde olduğu belirtildi. Bu gelişme, stüdyoyu resmi olarak Unicorn seviyesine taşıyor. Türkiye’nin 7’inci Unicorn’u oldu.

Türkiye’nin Unicorn teknoloji şirketleri

Loom Games

Dream Games

Peak Games

Getir

Insider

Hepsiburada

Trendyol

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Girişim Haberleri

Türkiye'den yeni Unicorn'u: Pixel Flow!un geliştiricisine 1 milya

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: