Türkiye'nin yeni Unicorn'u: Pixel Flow'un geliştiricisine 1 milyar dolarlık yatırım

1 yılda 1 milyar dolar değerlemeye ulaştı
Yalnızca 1 yıllık geçmişe sahip olan stüdyo, Kübra Gündoğan (CEO) ve Emre Çelik (CTO) liderliğinde büyük ivme yakaladı. Yenilikçi puzzle mekaniği ve hibrit gelir modeliyle mobil pazarda öne çıkan Pixel Flow! oyunu, 2025’in sonunda piyasaya sürüldü ve kısa sürede 10 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Henüz bir yılı dolmamasına rağmen ABD’de son 12 ayın en çok hasılat yapan ilk 20 mobil oyun arasındaki tek casual oyun olarak dikkat çekti.
Stüdyo geçtiğimiz yıl Arcadia Gaming Partners ve e2vc’nin katılımıyla bir tohum yatırım turunu tamamlamıştı. Arcadia Gaming Partners Yönetici Direktörü Akın Babayiğit, anlaşmanın Türk oyun sektörü adına son yılların en dikkat çekici başarı hikâyelerinden biri olduğunu ifade etti.
2011 yılında kurulan Scopely portföyünde Monopoly Go, Pokemon Go, Stumble Guys, MARVEL Strike Force, Star Trek Fleet Command ve WWE Champions” gibi öne çıkan oyunlar bulunuyor. Yerli Pixel Flow! da bu oyunlar arasına adını yazdıracak. Scopely, Suudi Arabistan’ın devlet yatırım fonu olan Public Investment Fund (PIF) bünyesindeki Savvy Games Group bünyesinde faaliyet gösteriyor.
Türkiye’nin yeni Unicorn’u
Anlaşmanın finansal detayları açıklanmasa da, performansa dayalı çok yıllı bir yapı içerdiği ve şirket değerlemesinin 1 milyar doların üzerinde olduğu belirtildi. Bu gelişme, stüdyoyu resmi olarak Unicorn seviyesine taşıyor. Türkiye’nin 7’inci Unicorn’u oldu.
Türkiye’nin Unicorn teknoloji şirketleri
- Loom Games
- Dream Games
- Peak Games
- Getir
- Insider
- Hepsiburada
- Trendyol
vay be gayet iyi