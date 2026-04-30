Türkiye, yenilenebilir enerjide rekor elektrik üretimi gerçekleştirdi

Hidroelektrik, güneş ve rüzgar üretimi sırtladı
Aynı dönemde yerli kaynakların toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 77,3 olurken yenilenebilir kaynakların payı yüzde 65 seviyesine ulaştı.
Kurulu güç 125 bin megavatı aştı
26 bin 478 megavatlık güneş enerjisi kapasitesi, toplam kurulu gücün yüzde 21,2’sini oluşturdu. Rüzgar enerjisi ise 15 bin 39 megavat ile yüzde 12 paya sahip. Böylece güneş ve rüzgarın toplam kurulu gücü 41 bin 517 megavata ulaşarak sistemin üçte birini oluşturdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 yılı içinde yaklaşık 6 bin megavat güneş ve 2 bin megavat rüzgâr kapasitesinin devreye alınarak bu alanda rekor kırıldığını belirtti. Devam eden yatırımların etkisiyle yıl sonuna kadar toplam kurulu güç içinde en büyük payın güneş enerjisine ait olması bekleniyor.
Kaynak bazlı dağılım incelendiğinde hidroelektrik santraller 32 bin 334 megavat ile yüzde 25,9, doğal gaz santralleri 25 bin 41 megavat ile yüzde 20, yerli kömür 11 bin 565 megavat ile yüzde 9,2, ithal kömür ise 10 bin 456 megavat ile yüzde 8,4 paya sahip.