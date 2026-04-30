Türkiye, yenilenebilir enerjide rekor elektrik üretimi gerçekleştirdi

Tam Boyutta Gör Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre 2026 yılı mart ayında yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik üretimi 19,46 milyar kilovatsaate ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu dönemde toplam elektrik üretiminin yaklaşık üçte ikisi yenilenebilir kaynaklardan karşılandı.

Hidroelektrik, güneş ve rüzgar üretimi sırtladı

Tam Boyutta Gör Mart ayındaki üretim dağılımına bakıldığında en büyük katkının hidroelektrik santrallerinden geldiği görülüyor. 10,6 milyar kilovatsaatlik üretimle hidroelektrik santraller toplam üretimin yüzde 35,4’ünü karşıladı. Güneş enerjisinden elde edilen elektrik üretimi 3,24 milyar kilovatsaat, rüzgar enerjisinden elde edilen üretim ise 3,67 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde yerli kaynakların toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 77,3 olurken yenilenebilir kaynakların payı yüzde 65 seviyesine ulaştı.

Kurulu güç 125 bin megavatı aştı

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin elektrik kurulu gücü de büyümeye devam ediyor. Mart 2026 itibarıyla toplam kurulu güç 125 bin 78 megavata ulaştı. Bu kapasitenin 78 bin 281 megavatlık kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşarak toplamın yüzde 62,4’üne karşılık geldi.

26 bin 478 megavatlık güneş enerjisi kapasitesi, toplam kurulu gücün yüzde 21,2’sini oluşturdu. Rüzgar enerjisi ise 15 bin 39 megavat ile yüzde 12 paya sahip. Böylece güneş ve rüzgarın toplam kurulu gücü 41 bin 517 megavata ulaşarak sistemin üçte birini oluşturdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 yılı içinde yaklaşık 6 bin megavat güneş ve 2 bin megavat rüzgâr kapasitesinin devreye alınarak bu alanda rekor kırıldığını belirtti. Devam eden yatırımların etkisiyle yıl sonuna kadar toplam kurulu güç içinde en büyük payın güneş enerjisine ait olması bekleniyor.

Kaynak bazlı dağılım incelendiğinde hidroelektrik santraller 32 bin 334 megavat ile yüzde 25,9, doğal gaz santralleri 25 bin 41 megavat ile yüzde 20, yerli kömür 11 bin 565 megavat ile yüzde 9,2, ithal kömür ise 10 bin 456 megavat ile yüzde 8,4 paya sahip.

