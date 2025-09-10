Türkiye yenilenebilir enerjiye her yıl 2 bin MW kapasite ekleyecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgar ve güneş enerjisinde 2035 yılına kadar 120 bin megavatlık kurulu güce ulaşmayı hedefliyor. Bu doğrultuda her yıl 2 bin megavatlık ilave kapasite tahsisi için yeni bir adım atıldı. İzmir’de düzenlenen Rüzgar Enerjisi Kongresi sırasında Bakan Alparslan Bayraktar, 2025 yılı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarını ilan etti.

İlk yüzer GES geliyor

Bakan Bayraktar, Kasım ve Aralık aylarında bin 150 MW rüzgar ve 850 MW güneş olmak üzere toplam 2 bin MW’lık kapasite tahsisi yapılacağını açıklarken, Türkiye’nin ilk yüzer güneş enerjisi santrali için de ihale gerçekleştirileceğini duyurdu.

Manisa'da bulunan Demirköprü HES rezervuar alanında yüzer GES kurulumu amacıyla 35 MW büyüklüğünde bir kapasitenin tahsis edilmesi hedefleniyor. Geçen yıl Kıyı Kanunu’nda yapılan değişiklikle denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilmesinin önü açılmıştı

2002 yılında neredeyse sıfır olan rüzgar ve güneş enerjisindeki kurulu güç, bugün 37 bin MW’ı aşmış durumda. Bu iki kaynağın toplam kurulu güç içindeki payı ise yüzde 31 olarak kaydedildi.

120 bin MW hedefine doğru

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl Bakü’de düzenlenen COP 29 toplantısında duyurduğu Yenilenebilir Enerjide 2035 Yol Haritasına atıfta bulunarak hedeflenen kurulu güce ulaşmak için her yıl 2 bin MW’lık YEKA yarışması düzenleneceğini belirtti.

Tam Boyutta Gör Toplam 16 yarışma ile 2 bin MW’lık kapasite yatırımcıların ilgisine sunulacak. Rüzgâr ve güneş enerjisi için planlanan 2025 YEKA yarışmaları kapsamında rüzgâr enerjisinde (RES) toplam 6 yarışma düzenlenecek ve toplam 1.150 MW kapasite tahsis edilecek. Bu santrallerin kurulacağı iller arasında Sivas, Balıkesir, Aydın, Denizli ve Kütahya yer alıyor ve projelerin büyüklükleri 110 MW ila 500 MW arasında değişiyor.

Güneş enerjisinde (GES) ise toplam 10 yarışma ile 850 MW kapasite yatırımcıların ilgisine sunulacak, kurulum alanları arasında Elazığ, Kahramanmaraş, Erzurum, Bolu, Eskişehir, Mardin ve Van bulunuyor. Ayrıca Türkiye’nin ilk yüzer güneş enerjisi santrali Manisa Demirköprü HES rezervuar alanında 35 MW kapasite ile hayata geçirilecek.

Fiyatlar da belli oldu

Fiyat ve yerli katkı şartları da netleştirildi. Tavan fiyat 5,50 Euro-cent/kWh olarak belirlenirken, RES taban fiyatı 3,50 Euro-cent/kWh, GES taban fiyatı ise 3,25 Euro-cent/kWh olacak. Taban fiyata ulaşıldığında, MW başına 10 bin Euro katkı payı artırımı yöntemi uygulanacak. Üretilen elektrik, GES’lerde 60 ay, RES’lerde 72 ay boyunca serbest piyasada satılabilecek ve bu sürenin bitiminden sonra 20 yıl boyunca alım garantisi sağlanacak. Ayrıca kullanılacak ekipmanlarda asgari yerlilik oranı aranacak.

YEKA 2025 Yarışma Alanları ve Kapasiteleri

GES Yarışmaları (MWe)

Bolu: 50

Elazığ: 50

Erzurum 1: 100

Erzurum 2: 150

Erzurum 3: 85

Eskişehir: 260

Kahramanmaraş: 40

Mardin: 40

Van: 40

Demirköprü Yüzer GES: 35

RES Yarışmaları (MWe)

Sivas: 500

Balıkesir 1: 160

Balıkesir 2: 120

Balıkesir 3: 110

Aydın-Denizli: 140

Kütahya: 120

