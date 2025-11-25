Giriş
    Türkiye, Dünya Bankası’ndan 6 milyar dolar finansman alıyor: Ne için kullanılacak?

    Türkiye, rüzgar ve güneş kurulu gücünü 2035’e kadar 120 bin MW’a çıkarma hedefi kapsamında Dünya Bankası ile ilk aşamada 6 milyar dolarlık finansman için görüşmelere başladı.

    Türkiye, Dünya Bankası’ndan 6 milyar dolar finansman alıyor Tam Boyutta Gör

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin elektrik iletim altyapısını yenilemek ve yenilenebilir enerji hedeflerini hızlandırmak üzere Dünya Bankası ile kritik bir finansman sürecini başlatıyor. Bakan Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ile yaptığı görüşmede ilk etapta 6 milyar dolara kadar çıkabilecek bir finansman paketi için mutabakata varıldığını açıkladı.

    HVDC yatırımı için kaynak aranıyor

    Bu finansman, hükümetin 2035 yılı için belirlediği 120 bin megavatlık rüzgar ve güneş kurulu güç hedefine ulaşmada temel rol oynayacak. Türkiye’nin mevcut şebekesini bu büyümeye hazırlamak için özellikle yüksek voltajlı iletim hatlarına büyük yatırımlar planlanıyor. Ülke, önümüzdeki yıllarda binlerce kilometrelik yüksek voltajlı doğru akım (HVDC) hatlarını içeren kapsamlı bir iletim projesi üzerinde çalışıyor ve bu altyapı dönüşümünün toplam maliyetinin yaklaşık 28 milyar dolar düzeyinde olacağı öngörülüyor.

    Bayraktar, görüşmede yalnızca iletim hatlarına yönelik finansmanı değil, aynı zamanda Türkiye’nin enerji dönüşümündeki diğer sütunları da ele aldıklarını belirtti. Bayraktar “Söz konusu finansman, rüzgar ve güneş kurulu gücünde 2035 yılı için belirlediğimiz 120 bin megavat hedefine ulaşma noktasında yapmayı planladığımız yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacak. Görüşmede ayrıca yenilenebilir enerji, nükleer ve doğal gaz gibi konularda işbirliği fırsatlarını da değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

    Türkiye, Dünya Bankası’ndan 6 milyar dolar finansman alıyor Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada ise Bayraktar, “14 bin 700 kilometre uzunluğunda ve 40 GW kapasiteli HVDC hat inşa edeceğiz” demişti. Enterkonneksiyon kapasitesinin ihracatta 6.750 MW, ithalatta ise 6.600 MW seviyesine çıkarılacağını söyleyen Bakan, iletim altyapısı için 28 milyar dolar yatırım planlandığını Eylül ayında duyurmuştu.

    Yüksek Voltajlı Doğru Akım (HVDC) sistemi, büyük miktarda elektriğin uzun mesafelerde düşük kayıpla taşınmasını sağlayan bir güç iletim teknolojisidir. Sistemin temel çalışma prensibi, alternatif akımın (AC) yüksek gerilimde doğru akıma (DC) dönüştürülerek iletilmesi ve hedef noktada tekrar AC’ye çevrilmesidir. Özellikle Türkiye gibi yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıran ve sürekli olarak kapasite ekleyen ülkeler için HVDC sistemleri ve şebeke yatırımları hayati önem taşıyor.

