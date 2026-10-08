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    Güneş, rüzgar ve su Türkiye’nin elektriğinin yarısından fazlasını karşıladı

    Türkiye’de ağustosta elektriğin yüzde 56,4’ü yenilenebilir kaynaklardan üretildi. Güneş ve rüzgarın toplam üretimi 9,9 milyar kWh’ye çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

    Türkiye elektriğinin yarısından fazlasını yenilenebilirden üretti Tam Boyutta Gör

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de ağustos ayında güneşten 5,16 milyar kilovatsaat, rüzgardan ise 4,74 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Güneşin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 14,1, rüzgarın payı ise yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.

    Böylece güneş ve rüzgar santrallerinin birlikte ürettiği elektrik 9,9 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek aylık seviyesine çıktı.

    Elektriğin yarısı temiz enerjiden

    Türkiye'nin ağustos ayındaki toplam elektrik üretimi 36,71 milyar kilovatsaat oldu. Yenilenebilir kaynaklar arasında hidroelektrik santraller üretimdeki en büyük payı aldı. Hidroelektrik kaynaklardan 9,08 milyar kilovatsaat elektrik üretildi ve bu miktar toplam üretimin yüzde 24,7'sini oluşturdu.

    Türkiye elektriğinin yarısından fazlasını yenilenebilirden üretti Tam Boyutta Gör
    Ay genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 56,4'e ulaştı. Bu kaynaklardan toplam 20,7 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Yerli kaynakların üretimdeki payı ise yüzde 69,7 oldu. Bu kaynaklardan 25,58 milyar kilovatsaat elektrik elde edildi.

    Ağustos ayında Türkiye'nin 2026 yılı içerisindeki en yüksek günlük elektrik üretimi de kaydedildi. 13 Ağustos'ta günlük elektrik üretimi 1 milyon 241 bin 291 megavatsaat seviyesine çıkarak yılın en yüksek değerine ulaştı.

    1 Ocak-31 Ağustos dönemindeki verilere bakıldığında Türkiye'nin yenilenebilir elektrik üretiminde de önemli seviyelere ulaştığı görülüyor. Bu dönemde hidroelektrik santraller 75,2 milyar kilovatsaat, rüzgar santralleri 30,4 milyar kilovatsaat, güneş santralleri ise 29,8 milyar kilovatsaat elektrik üretti.

    Yılın ilk sekiz ayında yerli kaynaklardan elektrik üretimi 181,8 milyar kilovatsaate ulaştı. Bu miktar toplam üretimin yüzde 73,2'sine karşılık geliyor. Yenilenebilir kaynaklardan ise yılın ilk sekiz ayında 149,8 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Yenilenebilir kaynakların toplam üretimdeki payı yüzde 60,3 oldu.

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