Türkiye, eylülde en çok bu otomobil markalarını tercih etti

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Buna göre, eylül ayında 161 bin 27 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Yeni kayıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18, ağustos ayına göre ise yüzde 6,3 azaldı.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,1’ini motosikletler, yüzde 40’ını otomobiller ve yüzde 10,1’ini kamyonetler oluşturdu. Traktörlerin payı yüzde 1,7, kamyonların yüzde 1,6, minibüslerin yüzde 0,9, otobüslerin yüzde 0,5 ve özel amaçlı taşıtların yüzde 0,1 oldu.

Geçen yılın aynı ayına kıyasla minibüs kayıtları yüzde 38,2 ile en fazla düşüş gösteren araç türü oldu. Traktörlerde yüzde 21,4, otomobillerde yüzde 19,9, motosikletlerde yüzde 18,4, kamyonlarda yüzde 14,8 ve kamyonetlerde yüzde 5,3 azalma görüldü.

Eylülde en çok hangi otomobil markaları tercih edildi?

Eylül ayında 64 bin 316 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Renault, yüzde 16,1 payla ilk sırada yer alırken TOGG yüzde 9,8 ile ikinci, Hyundai yüzde 8,6 ile üçüncü oldu.

Renault: %16,1

TOGG: %9,8

Hyundai: %8,6

Volkswagen: %7,1

Toyota: %6,8

Mercedes-Benz: %5,3

Skoda: %5

Kia: %4,5

Peugeot: %3,7

Nissan: %3,3

Opel: %2,7

Fiat: %2,7

Tesla: %2,7

Dacia: %2,6

BMW: %2,6

Citroen: %2,4

Volvo: %2

Audi: %1,9

Chery: %1,6

Honda: %1,4

Diğer markalar: %7,2

Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyonu aştı

Eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye'deki toplam kayıtlı taşıt sayısı 35 milyon 65 bin 235'e ulaştı. Bu araçların yüzde 51,7'sini otomobiller, yüzde 21,9'unu motosikletler, yüzde 14,2'sini kamyonetler ve yüzde 6,7'sini traktörler oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı 18 milyon 115 bin 875 otomobilin yüzde 32'si dizel, yüzde 31'i benzinli, yüzde 29,1'i LPG'li, yüzde 5,1'i hibrit ve yüzde 2,7'si elektrikli modellerden oluştu.

Ocak-Eylül 2026 döneminde trafiğe kaydı yapılan 665 bin 220 otomobilin yüzde 40,8'i benzinli, yüzde 31,8'i hibrit, yüzde 18,6'sı elektrikli, yüzde 7,4'ü dizel ve yüzde 1,4'ü LPG'li oldu.

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Motor hacminde 1300 cc ve altındaki otomobiller yüzde 30,9 payla ilk sırada yer aldı. 1401-1500 cc aralığındaki modeller yüzde 16,9, 1501-1600 cc aralığındakiler yüzde 13,9 ve 1301-1400 cc aralığındakiler yüzde 11 pay aldı. 1601-2000 cc aralığındaki otomobillerin payı yüzde 7,8, 2001 cc ve üzerindeki modellerin payı ise yüzde 0,9 oldu.

Sıfır otomobil satışları da geriledi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, eylül ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,80 azalarak 63 bin 736 adede düştü. Otomobil ve hafif ticari araçlardan oluşan toplam pazar ise yüzde 24,33 gerileyerek 83 bin 469 adet oldu.

Ocak-Eylül döneminde toplam pazar, yıllık bazda yüzde 13,39 daralarak 803 bin 465 adede geriledi. Buna karşın eylül ayındaki pazar büyüklüğü son beş yılın aynı ay ortalamasının yüzde 0,8, son on yılın ortalamasının ise yüzde 17,8 üzerinde kaldı.

TÜİK'in ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini 16 Kasım 2026'da açıklaması bekleniyor.

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