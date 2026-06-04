Türkiye güneş enerjisinde 26,8 GW’a ulaştı: Hidroelektriği geçmeye hazırlanıyor

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Tam Boyutta Gör Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkenin toplam güneş enerjisi kurulu gücü Nisan 2026 sonu itibarıyla 26 bin 769 megavata (26,77 GW) yükseldi. Böylece yılın ilk dört ayında yaklaşık 1,97 GW yeni güneş enerjisi kapasitesi devreye alınmış oldu. 2025 yılı sonunda güneş enerjisi kurulu gücü 24 bin 795 megavat seviyesindeydi.

Toplam elektrik kurulu gücü 125,4 GW seviyesini aştı

Bakanlığın verilerine göre Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücü Nisan ayı sonunda 125 bin 410 megavata ulaştı. Bu kapasitenin önemli bir bölümünü yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu.

Toplam kurulu gücün 78 bin 377 megavatlık kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşurken, bu rakam toplam kapasitenin yüzde 62,5’ine karşılık geliyor. Ayrıca yerli enerji kaynaklarının toplam kurulu güç içindeki payı da yüzde 71,7 olarak kaydedildi.

Güneş enerjisi, yüzde 21,3’lük payıyla Türkiye’nin elektrik kurulu gücünde ikinci sıraya yükseldi ve doğal gazı geride bıraktı. Böylece güneş enerjisi hidroelektrikten sonra en büyük ikinci elektrik üretim kapasitesi kaynağı konumuna geldi.

Tam Boyutta Gör Nisan sonu itibarıyla rüzgar enerjisi kurulu gücü 15 bin 75 megavat seviyesine ulaşırken toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 12 olarak hesaplandı.

Güneş ve rüzgar enerjisinin toplam kurulu gücü ise 41 bin 844 megavat seviyesine yükseldi. Bu iki kaynak birlikte Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 33,3’ünü, yani yaklaşık üçte birini oluşturdu.

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Nisan sonu itibarıyla hidroelektrik santrallerin kurulu gücü 32 bin 338 megavat seviyesinde bulunuyor. Bu da toplam kapasitenin yüzde 25,8’ine karşılık geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a göre güneş enerjisi 2026 yılı sonunda hidroelektrik kapasitesini geride bırakacak. Bakanın öngörüsünün gerçekleşmesi için yıl sonuna kadar güneş enerjisinde en az 7,5 GW seviyesinde yeni kapasite artışı yaşanması gerekiyor.

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