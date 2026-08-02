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    Türkiye güneşte hız kesmiyor: İlk 6 ayda 2,1 GW kapasite eklendi

    Türkiye, 2026'nın ilk yarısında güneş enerjisinde 2,1 GW yeni kapasiteyi devreye aldı. Yeni kurulumlarla birlikte hem kurulu güç hem de güneşin elektrik üretimindeki payı rekor seviyelere ulaştı.

    Türkiye güneşte hız kesmiyor: İlk 6 ayda 2,1 GW kapasite eklendi Tam Boyutta Gör
    Türkiye, 2026 yılının ilk yarısında 2,1 GW yeni güneş enerjisi kapasitesini devreye alarak hızlı büyümesini sürdürdü. Enerji düşünce kuruluşu Ember verilerine göre, yılın ilk altı ayında gerçekleştirilen yeni kurulumlarla birlikte ülkenin toplam kurulu güneş enerjisi kapasitesi yaklaşık 26,9 GW seviyesine yükseldi.

    Güneşten elektrik üretiminde tarihi rekor

    Geçtiğimiz yıl 4.7 GW yeni güneş enerjisi kurulumu gerçekleştiren Türkiye, 2025 sonunda yaklaşık 24,8 GW kümülatif kapasiteye ulaşmıştı. Kurulu güçteki artışla birlikte ülkedeki güneş enerjisi santrali sayısı da önemli ölçüde yükseldi. Yılın başında yaklaşık 37.600 olan santral sayısı, haziran ayı sonu itibarıyla 41 binin üzerine çıktı.

    EPİAŞ verilerine göre, Haziran 2026'da güneş enerjisi Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 16,5'ini karşıladı. Böylece Haziran 2025'te kaydedilen yüzde 16,1'lik önceki aylık rekor geride bırakıldı.

    Aynı dönemde güneş enerjisinden elde edilen elektrik üretimi yaklaşık 5 TWh seviyesine ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek aylık üretim miktarı olarak kayıtlara geçti.

    Büyümenin ana kaynağı lisanssız projeler

    Ember Enerji Analisti Bahadır Sercan Gümüş'ün değerlendirmesine göre, yılın ilk yarısında devreye alınan 2,1 GW'lık yeni kapasitenin yaklaşık 1,8 GW'ı lisanssız elektrik üretim tesislerinden oluştu. Öz tüketim amacıyla 5 MW'a kadar kurulan bu tesisler, bugün Türkiye'deki işletmedeki güneş enerjisi santrallerinin büyük bölümünü oluşturuyor.

    Türkiye güneşte hız kesmiyor: İlk 6 ayda 2,1 GW kapasite eklendi Tam Boyutta Gör
    Gümüş, Türkiye'nin YEKA ihaleleri ve depolama entegreli projeler dahil olmak üzere önemli bir lisanslı proje portföyüne sahip olduğunu ancak bu projelerin devreye alınma hızının beklentilerin altında kaldığını belirtti. Bu nedenle yılın geri kalanında da öz tüketim odaklı lisanssız projelerin büyümenin temel itici gücü olmayı sürdüreceğini ve mevcut kurulum hızının devam etmesini beklediğini ifade etti.

    İlk depolamalı güneş santrali ticari üretime geçti

    2026'nın ilk yarısında Türkiye'nin ilk depolama entegreli güneş enerjisi santrali de ticari işletmeye alındı. Tesis 260 MW kapasiteye sahip.

    Haziran ayında enerji depolama sistemlerinin aylık şarj-deşarj hacmi ise yaklaşık 14 GWh olarak gerçekleşti. Bu miktar, aylık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 0,05'ine karşılık geliyor. Gümüş, depolama sistemlerinin henüz elektrik piyasasını etkileyecek ölçekte olmadığını ancak Türkiye'nin geniş depolamalı proje stokunun önümüzdeki yıllarda kademeli olarak devreye alınmasını beklediğini söyledi.

    Yeni YEKA ihaleleri yolda

    Öte yandan Türkiye, büyük ölçekli yenilenebilir enerji yatırımları için YEKA programlarını sürdürmeye hazırlanıyor. Bir sonraki ihale kapsamında 900 MW güneş ve 1,5 GW rüzgar kapasitesi için ekim ayında yeni alım yapılması planlanıyor.

    Bununla birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kasım ayında Ankara'da düzenlenmesi planlanan COP31 sırasında, 2035 yılı için belirlenen 120 GW güneş ve rüzgar enerjisi hedefini artırabileceği belirtiliyor.

    Bahadır Sercan Gümüş'e göre 120 GW’lık hedefe ulaşılabilmesi için Türkiye'nin her yıl 8 GW'ın üzerinde güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini devreye alması gerekiyor.

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    MunOG 2 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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