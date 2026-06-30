Türkiye, güneşten elektrik üretiminde yeni rekora imza attı

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Tam Boyutta Gör Türkiye, güneş enerjisinden günlük elektrik üretiminde yeni bir rekora imza attı. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre güneş santralleri 29 Haziran tarihinde 193 bin megavatsaat elektrik üreterek 2026 yılının en yüksek günlük üretim seviyesini kaydetti. Böylece yalnızca birkaç gün önce kırılan rekor da geride bırakılmış oldu.

Güneş enerjisinde yeni zirve

TEİAŞ tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de dün toplam 1 milyon 86 bin 318 megavatsaat elektrik üretildi, günlük elektrik tüketimi ise 1 milyon 80 bin 132 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Güneş enerjisi santralleri, 193 bin 695 megavatsaatlik üretimle yılın en yüksek günlük seviyesine ulaştı. Bir önceki rekor ise 24 Haziran'da 186 bin 488 megavatsaat olarak kaydedilmişti.

Elektrik üretiminde hidroelektrik ilk sırada

29 Haziran elektrik üretim kaynakları incelendiğinde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 23'lük payla ilk sırada yer aldı. Hidroelektriği yüzde 17,8 ile güneş enerjisi santralleri, yüzde 15,5 ile ithal kömür santralleri takip etti.

Gün içerisindeki elektrik talebinde ise en yüksek tüketim 15.00'te 52 bin 572 megavatsaat, en düşük tüketim ise 06.00'da 33 bin 273 megavatsaat olarak ölçüldü.

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Verilere göre Türkiye, söz konusu günde 9 bin 974 megavatsaat elektrik ihraç ederken 4 bin 16 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Tam Boyutta Gör Bu içerik yazıldığı sırada ise TEİAŞ verilerine göre saat 10:00 itibarıyla yenilenebilir enerjinin üretimdeki payı yüzde 71 seviyesinde gerçekleşti.

Kurulu güçte güneş ikinci sıraya yükseldi

Öte yandan Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 2026 yılı mayıs ayı itibarıyla 125 bin 598 megavata ulaştı. Kurulu güçte 32 bin 344 megavat ve yüzde 25,8 payla hidroelektrik santralleri ilk sırada bulunurken 26 bin 899 megavatlık kapasite ve yüzde 21,4 payla güneş enerjisi ikinci sırada yer aldı.

Doğal gaz santralleri 25 bin 16 megavat (%20) kapasiteyle üçüncü sırada bulunurken bunu 15 bin 122 megavat (%12) ile rüzgar, 11 bin 565 megavat (%9,2) ile yerli kömür, 10 bin 456 megavat (%8,3) ile ithal kömür, 2 bin 398 megavat (%1,9) ile biyokütle ve 1.798 megavat (%1,4) ile jeotermal enerji kaynakları izledi.

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Türkiye, güneşten elektrik üretiminde yeni rekora imza attı

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