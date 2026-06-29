Türkiye hidroelektrikte Avrupa’da ikinci: Çin açık ara lider

Rapora göre Türkiye, kurulu hidroelektrik kapasitesi bakımından dünyanın en büyük 9'uncu, Avrupa’nın 2’nci ülkesi oldu. Türkiye'nin önünde sırasıyla Çin, Brezilya, ABD, Kanada, Hindistan, Rusya, Japonya ve Norveç yer alıyor.
Hidroelektrik kapasitesi 1.469 GW'a ulaştı
2025 sonunda dünya genelindeki toplam hidroelektrik kurulu gücü 1.469 GW seviyesine yükseldi. Bunun 1.269 GW'ını konvansiyonel hidroelektrik santraller, 201 GW'ını ise pompaj depolamalı hidroelektrik tesisleri oluşturdu.
Dünyanın en büyük enerji depolama teknolojisi
Üretim rüzgar ve güneşe yaklaştı
Küresel hidroelektrik üretimi geçen yıl 4.495 teravatsaat (TWh) olarak gerçekleşti. Bu üretim miktarı, dünya genelindeki rüzgar ve güneş enerjisi üretiminin toplamına yakın seviyeye ulaştı.
Toplamda 390 GW'tan fazla kapasite ise halihazırda inşa ediliyor. Bunun yaklaşık 243 GW'ı pompaj depolamalı santrallerden oluşuyor. Rapora göre mevcut projelerin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde küresel pompaj depolamalı hidroelektrik kapasitesinin önümüzdeki 10 yılda iki katına, yaklaşık 15 yıl içinde ise üç katına çıkması bekleniyor.
Çin yatırımlarda açık ara lider
Raporda Çin, 2025 yılında küresel hidroelektrik kapasite artışlarının yüzde 40'tan fazlasını tek başına gerçekleştirerek liderliğini korudu. Ülkede 300 GW'tan fazla hidroelektrik kapasitesi inşa ediliyor. Bunun 218 GW'ını pompaj depolamalı santraller oluşturuyor. Çin, hidroelektriği rüzgar ve güneş enerjisiyle daha etkin entegre ederek şebeke esnekliğini artırmayı hedefliyor.
Ülkelere göre toplam hidroelektrik kapasitesi
- Çin – 446 GW
- Brezilya – 110 GW
- Amerika Birleşik Devletleri – 103 GW
- Kanada – 85 GW
- Hindistan – 56 GW
- Rusya – 54 GW
- Japonya – 50 GW
- Norveç – 34 GW
- Türkiye – 32 GW
- Fransa – 25 GW
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş