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    Türkiye hidroelektrikte Avrupa’da ikinci: Çin açık ara lider

    Dünya genelinde hidroelektrik kapasitesi 1.469 GW'a ulaştı. Türkiye, hidroelektrik kurulu gücüyle dünyada 9'uncu, Avrupa'da ise Norveç'in ardından 2'nci sırada yer aldı.

    Türkiye hidroelektrikte Avrupa’da ikinci: Çin açık ara lider Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Hidroelektrik Derneği'nin (IHA) yayımladığı 2026 Dünya Hidroelektrik Görünümü raporu, hidroelektriğin küresel enerji dönüşümündeki rolünün giderek güçlendiğini ortaya koydu. Artan elektrik talebi, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekedeki payının yükselmesi ve uzun süreli enerji depolama ihtiyacı, özellikle pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerini enerji sistemlerinin en kritik bileşenlerinden biri haline getiriyor.

    Rapora göre Türkiye, kurulu hidroelektrik kapasitesi bakımından dünyanın en büyük 9'uncu, Avrupa’nın 2’nci ülkesi oldu. Türkiye'nin önünde sırasıyla Çin, Brezilya, ABD, Kanada, Hindistan, Rusya, Japonya ve Norveç yer alıyor.

    Hidroelektrik kapasitesi 1.469 GW'a ulaştı

    2025 sonunda dünya genelindeki toplam hidroelektrik kurulu gücü 1.469 GW seviyesine yükseldi. Bunun 1.269 GW'ını konvansiyonel hidroelektrik santraller, 201 GW'ını ise pompaj depolamalı hidroelektrik tesisleri oluşturdu.

    Türkiye hidroelektrikte Avrupa’da ikinci: Çin açık ara lider Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl toplam 28 GW yeni hidroelektrik kapasitesi devreye alındı. Bunun 16 GW'ı konvansiyonel hidroelektrik, yaklaşık 12 GW'ı ise pompaj depolamalı santrallerden geldi. Böylece pompaj depolamalı hidroelektrik, tarihindeki en yüksek yıllık kapasite artışını kaydetti ve küresel kurulu gücü ilk kez 200 GW eşiğini aşarak 201 GW'a ulaştı.

    Dünyanın en büyük enerji depolama teknolojisi

    Türkiye hidroelektrikte Avrupa’da ikinci: Çin açık ara lider Tam Boyutta Gör
    Rapor, pompaj depolamalı hidroelektriğin artık dünyanın en büyük enerji depolama teknolojisi konumunu daha da pekiştirdiğini vurguluyor. Bu tesisler elektrik üretiminin yanı sıra şebeke esnekliği, frekans dengelemesi, yedek kapasite, atalet desteği, gerilim kontrolü ve elektrik kesintisi sonrası sistemi yeniden devreye alma gibi kritik görevler üstleniyor. Bu özellikler nedeniyle hükümetler ve şebeke işletmecileri hidroelektriği enerji güvenliği ve sistem dayanıklılığının temel unsurlarından biri olarak görmeye başladı.

    Üretim rüzgar ve güneşe yaklaştı

    Küresel hidroelektrik üretimi geçen yıl 4.495 teravatsaat (TWh) olarak gerçekleşti. Bu üretim miktarı, dünya genelindeki rüzgar ve güneş enerjisi üretiminin toplamına yakın seviyeye ulaştı.

    Türkiye hidroelektrikte Avrupa’da ikinci: Çin açık ara lider Tam Boyutta Gör
    IHA verilerine göre dünya genelindeki hidroelektrik proje geliştirme havuzu 1.127 GW büyüklüğe ulaştı. Bunun 621 GW'ını pompaj depolamalı, 506 GW'ını ise konvansiyonel hidroelektrik projeleri oluşturuyor.

    Toplamda 390 GW'tan fazla kapasite ise halihazırda inşa ediliyor. Bunun yaklaşık 243 GW'ı pompaj depolamalı santrallerden oluşuyor. Rapora göre mevcut projelerin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde küresel pompaj depolamalı hidroelektrik kapasitesinin önümüzdeki 10 yılda iki katına, yaklaşık 15 yıl içinde ise üç katına çıkması bekleniyor.

    Çin yatırımlarda açık ara lider

    Raporda Çin, 2025 yılında küresel hidroelektrik kapasite artışlarının yüzde 40'tan fazlasını tek başına gerçekleştirerek liderliğini korudu. Ülkede 300 GW'tan fazla hidroelektrik kapasitesi inşa ediliyor. Bunun 218 GW'ını pompaj depolamalı santraller oluşturuyor. Çin, hidroelektriği rüzgar ve güneş enerjisiyle daha etkin entegre ederek şebeke esnekliğini artırmayı hedefliyor.

    Ülkelere göre toplam hidroelektrik kapasitesi

    1. Çin – 446 GW
    2. Brezilya – 110 GW
    3. Amerika Birleşik Devletleri – 103 GW
    4. Kanada – 85 GW
    5. Hindistan – 56 GW
    6. Rusya – 54 GW
    7. Japonya – 50 GW
    8. Norveç – 34 GW
    9. Türkiye – 32 GW
    10. Fransa – 25 GW
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    eski_nesil 1 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 2 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 3 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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