Türkiye için kritik karar: “Made in EU” kapsamına dahil edildi

BYD ve Chery gibi Çinli yatırımlar hızlanacak
AB Komisyonu tarafından duyurulan Sanayi Hızlandırıcı Yasa taslağına göre, Türkiye ile mevcut olan Gümrük Birliği sürdürülecek ve Türk menşeli ürünler de "Avrupa Birliği menşeli" olarak kabul edilecek. Bu durum, Türk üreticilerin AB'deki kamu ihalelerinde "Made in EU" şartını karşılayarak Avrupalı rakipleriyle eşit şartlarda yarışabileceği anlamına geliyor. Türkiye’ye Avrupa’da herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek olması, özellikle Çinli yatırımcıların Türkiye’yi tercih etmesine zemin hazırlayacak. Uzun zamandır bekletilen BYD ve Chery yatırımları, bu kararla birlikte hayata geçirilebilir.
Stratejik sektörlerde Türkiye'nin Avrupa pazarındaki gücü artacak
Made in EU düzenlemesine stratejik sektörlerde Avrupa’da üretimi canlandırmayı hedefliyor. Düzenleme özellikle otomotiv, batarya, yenilenebilir enerji, çelik, alüminyum, çimento gibi alanlara odaklanıyor. Avrupa Birliği, Made in EU hamlesiyle 2035 yılına kadar sanayinin GSYH içindeki payını %14'ten %20'ye çıkarmayı hedefliyor. Türkiye'nin özellikle otomotiv, enerji ve çelik sanayisindeki gücü, bu yeni taslağa göre Avrupa pazarındaki yerini sağlamlaştıracak. Taslak metnin, Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler arasındaki müzakereler sırasında son şeklini alması bekleniyor.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X’te yaptığı açıklamada yürütülen yoğun diplomasi trafiğinin meyvelerini verdiğini ifade ederek, kararın yatırımların devamlılığı açısından "olumlu ve yapıcı" olduğunu vurguladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
130 Kişi Okuyor (33 Üye, 97 Misafir) 22 Masaüstü 108 Mobil
3213 kez okundu.
22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Haberleri, avrupa birliği ve