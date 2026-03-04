Giriş
    Türkiye için kritik karar: “Made in EU” kapsamına dahil edildi

    Avrupa Birliği tarafından hazırlanan Made in EU düzenlemesinin taslağı yayımlandı. Türkiye, Made in EU kapsamına dahil edildi. Otomotiv başta olmak üzere pek çok alanda Türkiye'de üretim canlanacak.

    Türkiye için kritik karar: “Made in EU” kapsamına dahil edildi Tam Boyutta Gör
    Türk sanayisi için merakla beklenen Avrupa Birliği’nin "Made in EU" (AB Ürünü) düzenlemesinin taslağı yayımlandı. Taslağa göre Türkiye dahil olmak üzere Gümrük Birliği ülkelerinde üretilen ürünler Avrupa’da üretilmiş kabul edilecek. Türkiye’de üretilen otomotiv, savunma sanayi, teknoloji ve enerji ürünleri başta olmak üzere tüm ürünler Made in EU etiketiyle Avrupa’da herhangi bir kısıtlama ve ek vergi olmaksızın satılacak.

    BYD ve Chery gibi Çinli yatırımlar hızlanacak

    AB Komisyonu tarafından duyurulan Sanayi Hızlandırıcı Yasa taslağına göre, Türkiye ile mevcut olan Gümrük Birliği sürdürülecek ve Türk menşeli ürünler de "Avrupa Birliği menşeli" olarak kabul edilecek. Bu durum, Türk üreticilerin AB'deki kamu ihalelerinde "Made in EU" şartını karşılayarak Avrupalı rakipleriyle eşit şartlarda yarışabileceği anlamına geliyor. Türkiye’ye Avrupa’da herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek olması, özellikle Çinli yatırımcıların Türkiye’yi tercih etmesine zemin hazırlayacak. Uzun zamandır bekletilen BYD ve Chery yatırımları, bu kararla birlikte hayata geçirilebilir. 

    Stratejik sektörlerde Türkiye'nin Avrupa pazarındaki gücü artacak

    Made in EU düzenlemesine stratejik sektörlerde Avrupa’da üretimi canlandırmayı hedefliyor. Düzenleme özellikle otomotiv, batarya, yenilenebilir enerji, çelik, alüminyum, çimento gibi alanlara odaklanıyor. Avrupa Birliği, Made in EU hamlesiyle 2035 yılına kadar sanayinin GSYH içindeki payını %14'ten %20'ye çıkarmayı hedefliyor. Türkiye'nin özellikle otomotiv, enerji ve çelik sanayisindeki gücü, bu yeni taslağa göre Avrupa pazarındaki yerini sağlamlaştıracak. Taslak metnin, Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler arasındaki müzakereler sırasında son şeklini alması bekleniyor.

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X’te yaptığı açıklamada yürütülen yoğun diplomasi trafiğinin meyvelerini verdiğini ifade ederek, kararın yatırımların devamlılığı açısından "olumlu ve yapıcı" olduğunu vurguladı.

