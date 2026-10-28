Türkiye, İHA ve SİHA’lar için görünmez kalkan geliştiriliyor

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Tam Boyutta Gör Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), insansız hava araçlarını elektromanyetik girişimlerden korurken optik sistemlerin görüntü almasını sağlayacak yeni nesil bir kaplama teknolojisi üzerinde çalışıyor. TÜBİTAK desteği alan projenin bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Işık geçirgenliğini koruyan elektromanyetik kalkan

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Optik Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Ali Altuntepe tarafından hazırlanan “Görünmez Kalkan Projesi”, savunma, havacılık, uzay ve elektro-optik sistemlerde kullanılabilecek yeni nesil bir optik pencere geliştirmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında şeffaf ve iletken nanomalzemelerden oluşan hibrit bir film üzerinde çalışılıyor. Bu kaplama, ışığın geçişine izin vererek kameraların görüntü almasını sağlarken elektromanyetik girişimlerin elektronik bileşenler üzerindeki etkisini azaltacak. Böylece özellikle İHA, SİHA ve kızılötesi kamera sistemlerinin elektromanyetik parazitlerden kaynaklanan performans sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çalışmanın yürütücülüğünü Altuntepe üstleniyor. SBTÜ'den Prof. Dr. Sabit Horoz, Doç. Dr. Yusuf Doğan, Araştırma Görevlisi İlhan Erdoğan ve Araştırma Görevlisi Berker Çolak ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden Prof. Dr. Recep Zan ve İskenderun Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Muharrem Karaaslan da projede araştırmacı olarak görev yapıyor.

Savunma ve uzay teknolojilerinde kullanılacak

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Elektromanyetik sinyallerin elektronik sistemlerde oluşturduğu parazitler, özellikle hassas optoelektronik cihazların çalışmasını olumsuz etkileyebiliyor. Dr. Ali Altuntepe, yaptığı açıklamada, geliştirilecek optik pencerelerin bu soruna çözüm sunmasını hedeflediklerini belirtti.

Altuntepe, projenin amacını şu sözlerle anlattı:

"Temel amacımız İHA ve SİHA'larımızı elektromanyetik dalgalara karşı korumak, özellikle muharebe şartlarında ülkemizin güvenliğini sağlama açısından da üstün teknoloji gruplarıyla birleştirmek. Hem de bu pencereler aynı zamanda ışık geçirgenliğine sahip olacağı için bu anlamda da geçirgen bir manyetik kalkanlama yapma hedefiyle yola çıktık."

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Teknolojinin İHA ve SİHA'ların yanı sıra uzay araçlarında, roket başlıklarında, kızılötesi kameralarda ve diğer optoelektronik cihazlarda kullanılması planlanıyor. Elektromanyetik kalkanlama ihtiyacının sağlık endüstrisi dahil farklı sektörlerde de bulunduğunu belirten Altuntepe, geliştirilecek yapının çeşitli elektronik cihazlara entegre edilebilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Araştırma ekibi, kaplamanın özelliklerini geliştirmek ve farklı malzemelerin performansını değerlendirmek için yapay zeka ve simülasyon programlarından yararlanıyor. Uygulama aşamasında farklı malzeme grupları üzerindeki kaplamalar optimize ediliyor. Ardından hibrit malzemenin, gerçek sistemlerde kullanılabilecek bir optik pencereye dönüştürülmesi planlanıyor. TÜBİTAK desteğiyle yürütülen projenin bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

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