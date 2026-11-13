Türkiye ve Çin’den dev enerji anlaşması: 7 GW’lık güneş ve rüzgar enerjisi kurulacak

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Oynat Türkiye ile Çin arasında 15 milyar dolarlık dev bir yenilenebilir enerji anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında 7 bin megavatlık güneş ve rüzgar enerjisi santrali kurulacak. Ayrıca enerji depolama sistemleri geliştirilecek, elektrik iletim altyapısı güçlendirilecek ve rüzgar türbini ekipmanları Türkiye'de üretilerek yerli sanayiye büyük destek sağlanacak. Bu hamleyle Türkiye'nin yeşil dönüşümünün hızlandırılması ve enerji arz güvenliğinin pekiştirilmesi hedefleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Türkiye ile Çin, yenilenebilir enerji yatırımları ve elektrik altyapısının geliştirilmesini kapsayan yaklaşık 15 milyar dolarlık işbirliği anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında Türkiye'de toplam 7 bin megavatlık güneş ve rüzgar enerjisi santrali kurulması ve enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin açıklama yaptı. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, anlaşmayla Türkiye'de yaklaşık 15 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü belirtti. Bu kapsamda 7 bin MW güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye alınması, yeni enerji depolama sistemlerinin kurulması ve 4 bin MW'lık elektrik iletim altyapısının oluşturulması planlanıyor.

Rüzgar türbini ekipmanları Türkiye'de üretilecek

İşbirliği yalnızca yeni enerji santrallerinin kurulması ve elektrik altyapısının güçlendirilmesiyle sınırlı kalmayacak. Anlaşmanın önemli hedeflerinden biri de teknoloji transferi ve yerli sanayinin geliştirilmesi olacak.

Bayraktar, Çin ile yapılacak işbirliğinin rüzgar türbini ekipmanlarının Türkiye'de üretilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Böylece yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin bu alandaki teknolojik yetkinliğinin artırılması amaçlanıyor.

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Anlaşmanın, Türkiye'nin Milli Enerji 2040 vizyonu doğrultusunda enerji arz güvenliğini güçlendirmesi ve yeşil dönüşümü hızlandırması hedefleniyor. Söz konusu vizyon kapsamında Türkiye, 2035 yılı için belirlenen 125 GW güneş ve rüzgar enerjisi kurulu güç hedefini daha ileriye taşıyarak 2040 yılına kadar toplam kapasiteyi 175 GW seviyesine çıkarmayı planlıyor.

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü, eylül ayı itibariyle 28.2 GW seviyesine ulaştı. Ülke, 2026’da şimdiye kadar 3 GW’tan fazla kurulu gerçekleştirdi. Öte yandan Türkiye, bu hafta Suudi Arabistan ile yürütülen enerji işbirliği kapsamında 2 GW güneş enerjisi yatırımını destekleyen sekiz finansman anlaşmasına da imza attı. Söz konusu projeler, iki ülke arasında toplam 5 GW yenilenebilir enerji kapasitesinin geliştirilmesini öngören işbirliğinin parçası konumunda.

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Türkiye ile Çin arasında 15 milyar dolarlık enerji anlaşması

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