    Türkiye ile Güney Kore arasında "nükleer" anlaşması imzalandı

    Türkiye ve Güney Kore, nükleer enerji alanında iş birliği mutabakat zaptı imzaladı. Sinop'a kurulacak santral için KEPCO ile görüşmeler devam ediyor.                

    Türkiye ile Güney Kore arasında 'nükleer' anlaşması imzalandı Tam Boyutta Gör
    Türkiye, nükleer enerji anlaşması yaptığı ülkelere yenisini ekledi. Türkiye ile Güney Kore arasında Nükleer Enerji İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

    Anlaşma kapsamında Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile Kore Elektrik Enerjisi Kurumu (KEPCO) gelecekte ortak nükleer teknolojiler ve stratejiler geliştirecek. İki ülke arasında nükleer alanında bilgi paylaşımı yapılacak. Türkiye daha öne de ABD, Rusya, Çin, Japonya ve Kanada ile nükleer enerji alanında iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.

    Sinop'a kurulacak nükleer santral için Kore ile görüşmeler sürüyor

    Türkiye’nin Akkuyu’dan sonraki ikinci nükleer enerji santralinin Sinop’a kurulması planlanıyor. Bu santralin Güney Koreli KEPCO tarafından kurulması için iki ülke arasında müzakereler ve değerlendirme süreci devam ediyor. Sinop Nükleer Güç Santrali’nin 1.120 MW'lik 4 reaktör ünitesiyle toplam 4.480 MW kurulu güce sahip olması hedefleniyor. Üretimin 2035 yılından önce başlaması bekleniyor.

    Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, şunları söyledi:

    “Sinop nükleer santral projesinde de aralarındaki müzakere ve değerlendirme sürecinin sorunsuz ilerlemesi için iki hükümetin de gerekli bilgi ve desteğini göstereceğini konusundan mutluluk kaldı. Kore'nin ileri nükleer teknoloji ve güvenli işletme konusundaki yüksek kapasitesinin Türkiye'nin nükleer enerji geliştirme sürecine somut katkıları sunmasını temenni ediyorum.”

    Yapılan imza töreninde Güney Kore ile nükleer enerji alanına ek olarak savunma sanayii, teknoloji, ticaret ve nükleer enerji alanlarında da iş birliği anlaşması yapıldı. Bu anlaşmaların içeriği hakkında detaylı bir bilgi paylaşılmadı. Bu iş birlikleriyle 

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiye-ile-guney-kore-arasinda-3-anlasma-imzalandi-/3752877 https://www.sondakika.com/dunya/haber-guney-kore-lideri-ankara-da-sinop-nukleer-guc-19287829/
