Türkiye ile Kanada arasında gümrük engelleri kalkıyor

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Tam Boyutta Gör Bir dönem siyasi nedenlerle ülkemize ambargo uygulayan Kanada ile Türkiye arasında ekonomik ve teknolojik ilişkilerde yeni bir sayfa açılıyor. Türkiye ile Kanada arasında ticaret, yatırım ve yüksek teknoloji alanlarındaki iş birliklerinin genişletilmesi ve iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması için görüşmeler başladı.

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İki ülkenin Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan anlaşmaya göre mevcut ticari ilişkilerin potansiyelini daha etkin şekilde değerlendirmek amacıyla Serbest Ticaret Anlaşması'na yönelik araştırma görüşmelerin başlatılması konusunda anlaşma sağlandı.

Serbest Ticaret Anlaşması nedir?

Serbest Ticaret Anlaşması (STA), iki veya daha fazla ülkenin kendi aralarındaki ticarette gümrük vergilerini ve çeşitli ticaret engellerini azaltmak veya tamamen kaldırmak için yaptığı anlaşmadır. Anlaşma kapsamında iki ülke arasındaki gümrük vergileri tamamen kaldırılabilir. Firmaların iki ülkeye karşılıklı yatırımları için çeşitli destekler sağlanabilir.

Açıklamada kısa süre önce kapsamı genişletilen Hava Ulaştırma Anlaşması’na da vurgu yapıldı. İki ülke arasında artacak hava bağlantılarının, iş insanları, ihracatçılar ve teknoloji şirketleri için yeni fırsatlar oluşturacağı vurgulandı. Gelişmiş ulaşım ağlarının ticaret hacmini ve yatırım ilişkilerini desteklemesi bekleniyor.

Bakanlıktan yapılan duyuruda enerji, savunma sanayi, havacılık ve uzay sektörlerindeki iş birliği imkanlarına vurgu yapıldı. Bu alanlarda potansiyel iş birliği imkanları için incelemeler başlatıldı. Savunma, güvenlik ve ilgili sanayi alanlarındaki iş birlikleri de dâhil olmak üzere; büyümeyi, yatırımları ve ortak teknolojik ilerlemeyi teşvik edecek ortaklıkların geliştirilmesi imkanlarının araştırılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Serbest Ticaret Anlaşması ve potansiyel iş birlikleri ile iki ülke arasında karşılıklı yatırımları teşvik etmek, her iki ülke halkı yararına kalıcı faydalar sağlanması amaçlanıyor.

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