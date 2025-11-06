Türkiye, ilk kez kendi AESA radarıyla kendi füzesini ateşledi

F-16’da MURAD AESA radarı dönemi
Açık kaynaklara göre testte kullanılan uçak, F-16 Blok 30 modernizasyonu kapsamında yenilenen bir platformdu. Türkiye’nin uzun süredir geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü MURAD AESA (Active Electronically Scanned Array) radarı, bu testle birlikte artık sahada olgun bir aşamaya geldiğini kanıtladı. AESA radarlar, klasik mekanik taramalı radar sistemlerine kıyasla çok daha geniş bir alanı aynı anda tarayabiliyor, daha uzun menzilde hedef tespiti ve takip yapabiliyor ve birden fazla hedefe eşzamanlı angajman kabiliyeti sunuyor.
MURAD AESA radarının F-16’lara entegrasyonu, ÖZGÜR modernizasyon projesinin en önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu radarın ilerleyen süreçte ÖZGÜR-2 programı kapsamında çok sayıda F-16’ya entegre edilmesi planlanıyor. Bilindiği üzere Türkiye, ABD’den AESA radarlı F-16 Viper varyantlarını almayı planlıyor.
MURAD AESA radarının yaygın şekilde kullanılmasıyla birlikte Türk Hava Kuvvetleri, daha yüksek menzilden tespit, elektronik karıştırmaya karşı dirençli radar görüntüsü ve aynı anda çoklu hedef takibi gibi yeteneklere sahip olacak. Üstelik bu kabiliyetler sadece F-16’larla sınırlı değil. Yakında AESA radarlar KAAN, Kızılelma insansız savaş uçağı ve AKINCI TİHA gibi diğer platformlarda da yer alacak.
Buna ek olarak, Katar’dan gelmesi beklenen 12 adet Eurofighter Typhoon ve İngiltere’den tedarik edilecek 20 yeni nesil Eurofighter uçaklarının da katılımıyla Türkiye, çok katmanlı bir hava gücüne ulaşacak. Türkiye, Eurofighter ile hem yaşanan F-16’lara bir alternatif oluşturmuş olacak hem de yerli platformlar yüksek seri üretime girene kadar ara çözüm sağlamış olacak.
AESA bir zorunluluk
Türkiye gibi geniş bir tehdit yelpazesine sahip, bölgesel caydırıcılığı yüksek bir ülke için AESA radarları artık bir tercih değil, zorunluluk. Bu sistemler, hedef tespitinde çok daha geniş alan kapsama, uzun menzil ve yüksek çözünürlük avantajı sağlayarak hava üstünlüğünü doğrudan etkiliyor. Zira AESA radarları, modern hava muharebesinin kalbini oluşturuyor.
Bu sistemler, savaş uçaklarının gözü ve kulağı olarak, hedef tespitinden elektronik harbe kadar birçok kritik görevi aynı anda yürütebiliyor. Öte yandan AESA teknolojisi, dünyada yalnızca 10’dan az ülke tarafından üretilebiliyor. Bu radarların geliştirilmesi, ileri seviye yarı iletken teknolojileri, özellikle Gallium Nitride (GaN) tabanlı alıcı-verici modülleri gerektiriyor.
GÖKDOĞAN füzesi özellikleri
MURAD 100-A özellikleri
Genel Özellikler
- Geniş Frekans Bandı
- Yanca ve Yükselişte Elektronik Hüzme Yönlendirme
- GaN Güç Yükselteç
- Performansta Kademeli Azalma Özelliği
- Sayısal Hüzme Oluşturma
- Hava-Hava ve Hava-Yer İşlevleri
Hava - Hava Modları
- Füze Güdüm
- Tüm Açılardan Arama (All-Aspect Search)
- Yüksek Açıdan Arama (High Aspect Search)
- Çoklu Hedef İzleme (Multiple Target Tracking)
- Çoklu Çevik Hedef İzleme (Multiple Agile Target Tracking)
- Hava Durumu (Weather Mode)
Hava - Kara Modları
- Yüksek Çözünürlüklü Şerit Haritası ve Spot Işınlı SAR
- Görüntüleri (Strip Map / Spotlight SAR)
- Yer Hareketli Hedef Göstergesi (Ground Moving Target
- Indication, GMTI)
- Yer Hareketli Hedef İzleme (Ground Moving Target Tracking,
- GMTT)
- Yer Hareketli Tekil Hedef İzleme (Ground Moving Single Target
- Tracking, GMSTT)
- Yer Haritalama (Ground Mapping)
- Sabit Hedef İzleme (Fixed Target Tracking)
- Hava-Yer Mesafe Ölçümü (Air-to-Ground Ranging)