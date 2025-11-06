Giriş
    Türkiye, ilk kez kendi AESA radarıyla kendi füzesini ateşledi

    Türkiye, havacılıkta tarihi bir başarıya imza attı. ASELSAN üretimi MURAD AESA radarlı F-16’dan TÜBİTAK SAGE imzalı Gökdoğan hava-hava füzesi ilk kez başarıyla ateşlendi.

    Türkiye, ilk kez kendi AESA radarıyla kendi füzesini ateşledi Tam Boyutta Gör
    ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarının entegre edildiği F-16 savaş uçağından, TÜBİTAK SAGE üretimi GÖKDOĞAN hava-hava füzesi ilk kez başarıyla ateşlendi. Daha önce hem MURAD AESA radarı hem de GÖKDOĞAN füzesi farklı test süreçlerinden geçmişti. Ancak bu kez iki yerli sistemin aynı uçakta entegre şekilde görev yapması, Türkiye’nin teknoloji bağımsızlığı açısından tarihi bir ilk anlamına geliyor.

    F-16’da MURAD AESA radarı dönemi

    Açık kaynaklara göre testte kullanılan uçak, F-16 Blok 30 modernizasyonu kapsamında yenilenen bir platformdu. Türkiye’nin uzun süredir geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü MURAD AESA (Active Electronically Scanned Array) radarı, bu testle birlikte artık sahada olgun bir aşamaya geldiğini kanıtladı. AESA radarlar, klasik mekanik taramalı radar sistemlerine kıyasla çok daha geniş bir alanı aynı anda tarayabiliyor, daha uzun menzilde hedef tespiti ve takip yapabiliyor ve birden fazla hedefe eşzamanlı angajman kabiliyeti sunuyor.

    MURAD AESA radarının F-16’lara entegrasyonu, ÖZGÜR modernizasyon projesinin en önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu radarın ilerleyen süreçte ÖZGÜR-2 programı kapsamında çok sayıda F-16’ya entegre edilmesi planlanıyor. Bilindiği üzere Türkiye, ABD’den AESA radarlı F-16 Viper varyantlarını almayı planlıyor. 

    Türkiye, ilk kez kendi AESA radarıyla kendi füzesini ateşledi Tam Boyutta Gör
    Testin diğer kahramanı olan GÖKDOĞAN görüş ötesi (BVR) hava-hava füzesi, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştiriliyor. Türkiye’nin menzili en uzun olan hava-hava mühimmatlarından biri olarak bilinen GÖKDOĞAN, yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş hedef arayıcı başlığı ve modern harp başlığı ile dikkat çekiyor. Bu füzenin etkin şekilde kullanılabilmesi için yüksek çözünürlüklü radar sistemleriyle entegre çalışması gerekiyor.

    MURAD AESA radarının yaygın şekilde kullanılmasıyla birlikte Türk Hava Kuvvetleri, daha yüksek menzilden tespit, elektronik karıştırmaya karşı dirençli radar görüntüsü ve aynı anda çoklu hedef takibi gibi yeteneklere sahip olacak. Üstelik bu kabiliyetler sadece F-16’larla sınırlı değil. Yakında AESA radarlar KAAN, Kızılelma insansız savaş uçağı ve AKINCI TİHA gibi diğer platformlarda da yer alacak.

    Buna ek olarak, Katar’dan gelmesi beklenen 12 adet Eurofighter Typhoon ve İngiltere’den tedarik edilecek 20 yeni nesil Eurofighter uçaklarının da katılımıyla Türkiye, çok katmanlı bir hava gücüne ulaşacak. Türkiye, Eurofighter ile hem yaşanan F-16’lara bir alternatif oluşturmuş olacak hem de yerli platformlar yüksek seri üretime girene kadar ara çözüm sağlamış olacak.

    AESA bir zorunluluk

    Türkiye gibi geniş bir tehdit yelpazesine sahip, bölgesel caydırıcılığı yüksek bir ülke için AESA radarları artık bir tercih değil, zorunluluk. Bu sistemler, hedef tespitinde çok daha geniş alan kapsama, uzun menzil ve yüksek çözünürlük avantajı sağlayarak hava üstünlüğünü doğrudan etkiliyor. Zira AESA radarları, modern hava muharebesinin kalbini oluşturuyor.

    Bu sistemler, savaş uçaklarının gözü ve kulağı olarak, hedef tespitinden elektronik harbe kadar birçok kritik görevi aynı anda yürütebiliyor. Öte yandan AESA teknolojisi, dünyada yalnızca 10’dan az ülke tarafından üretilebiliyor. Bu radarların geliştirilmesi, ileri seviye yarı iletken teknolojileri, özellikle Gallium Nitride (GaN) tabanlı alıcı-verici modülleri gerektiriyor.

    GÖKDOĞAN füzesi özellikleri

    Türkiye, ilk kez kendi AESA radarıyla kendi füzesini ateşledi Tam Boyutta Gör
    ABD üretimi AIM-120 AMRAAM'ın muadili olarak görev yapan GÖKDOĞAN, Görüş Ötesi Havadan Havaya Füze konumunda. Katı hal tasarımı ve Aktif Radar (AR) Arayıcı Başlığı ile ateşle ve unut, çoklu hedef kilitleme, fırlatma sonrası kilitleme ve çeşitli açılardan hedeflere angaje olma gibi yetenekler sunuyor. Elektronik harbe karşı dayanıklı ve karıştırma kaynaklarına doğru yönlendirilebilir olan GÖKDOĞAN, yaklaşık 65 kilometrelik etkileyici bir menzile ve 4+ mach hıza sahip.

    MURAD 100-A özellikleri

    Türkiye, ilk kez kendi AESA radarıyla kendi füzesini ateşledi Tam Boyutta Gör

    Genel Özellikler

    • Geniş Frekans Bandı
    • Yanca ve Yükselişte Elektronik Hüzme Yönlendirme
    • GaN Güç Yükselteç
    • Performansta Kademeli Azalma Özelliği
    • Sayısal Hüzme Oluşturma
    • Hava-Hava ve Hava-Yer İşlevleri

    Hava - Hava Modları

    • Füze Güdüm
    • Tüm Açılardan Arama (All-Aspect Search)
    • Yüksek Açıdan Arama (High Aspect Search)
    • Çoklu Hedef İzleme (Multiple Target Tracking)
    • Çoklu Çevik Hedef İzleme (Multiple Agile Target Tracking)
    • Hava Durumu (Weather Mode)

    Hava - Kara Modları

    • Yüksek Çözünürlüklü Şerit Haritası ve Spot Işınlı SAR
    • Görüntüleri (Strip Map / Spotlight SAR)
    • Yer Hareketli Hedef Göstergesi (Ground Moving Target
    • Indication, GMTI)
    • Yer Hareketli Hedef İzleme (Ground Moving Target Tracking,
    • GMTT)
    • Yer Hareketli Tekil Hedef İzleme (Ground Moving Single Target
    • Tracking, GMSTT)
    • Yer Haritalama (Ground Mapping)
    • Sabit Hedef İzleme (Fixed Target Tracking)
    • Hava-Yer Mesafe Ölçümü (Air-to-Ground Ranging)
    Kaynakça https://www.sage.tubitak.gov.tr/hava-hava-fuzeleri/gokdogan/ https://wwwcdn.aselsan.com/api/file/MURAD_100A_TR.pdf https://www.aselsan.com/tr/haberler/detay/301/aselsan-gelecegin-teknolojileriyle-buyumeye-devam-ediyor https://www.trthaber.com/haber/gundem/gok-vatanda-tarihi-gun-turkiye-ilk-kez-basardi-925072.html
