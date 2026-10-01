MSB duyurdu: Türkiye, İngiltere’den 12 C-130J alacak, ilk teslimat aralıkta

İlk iki C-130J aralık ayında geliyor
Bu kapsamda ilk iki C-130J’nin aralık ayında teslim alınması planlanıyor. Diğer uçakların da bakımlarının tamamlanmasının ardından kademeli olarak Türkiye’ye teslim edilmesi öngörülüyor. Söz konusu uçakların tamamı geçen yıl İngiltere’de bakıma alınmıştı.
Tedarik süreciyle birlikte Türk personelin eğitimleri de devam ediyor. 6 pilot ve 6 teknisyenin eğitimi ABD’de, 29 bakım personelinin eğitimi ise Birleşik Krallık’ta gerçekleştiriliyor.
C-130 filosu 31 uçağa çıkacak
C-130J-30 modeli, mevcut C-130T uçaklarına kıyasla daha yeni bir platform olması ve taşıma kapasitesi açısından filoya katkı sağlaması bekleniyor. Yeni uçakların hizmete girmesi, özellikle ağır yük ve personel taşımacılığında A400M filosunun üzerindeki operasyonel yükü hafifletecek. Türkiye’nin askeri nakliye kapasitesinde C-130 ailesinin yanı sıra 10 adet A400M ve 7 adet KC-135R de görev yapıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: