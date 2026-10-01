MSB duyurdu: Türkiye, İngiltere’den 12 C-130J alacak, ilk teslimat aralıkta

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Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kayseri’de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türkiye’nin C-130J tedarikine ilişkin son durumu açıkladı. Birleşik Krallık ile 12 adet C-130J uçağının tedariki için anlaşma imzalandığını belirten MSB, uçakların İngiltere’deki bakım süreçlerinin tamamlanmasının ardından belirlenen takvim doğrultusunda Türkiye’ye getirileceğini bildirdi.

İlk iki C-130J aralık ayında geliyor

Bu kapsamda ilk iki C-130J’nin aralık ayında teslim alınması planlanıyor. Diğer uçakların da bakımlarının tamamlanmasının ardından kademeli olarak Türkiye’ye teslim edilmesi öngörülüyor. Söz konusu uçakların tamamı geçen yıl İngiltere’de bakıma alınmıştı.

Tedarik süreciyle birlikte Türk personelin eğitimleri de devam ediyor. 6 pilot ve 6 teknisyenin eğitimi ABD’de, 29 bakım personelinin eğitimi ise Birleşik Krallık’ta gerçekleştiriliyor.

C-130 filosu 31 uçağa çıkacak

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin mevcut envanterinde 19 adet C-130T nakliye uçağı bulunuyor. İngiltere’den alınacak C-130J-30 uçaklarının teslimatlarının tamamlanmasıyla birlikte C-130 filosundaki uçak sayısı 31’e yükselecek.

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C-130J-30 modeli, mevcut C-130T uçaklarına kıyasla daha yeni bir platform olması ve taşıma kapasitesi açısından filoya katkı sağlaması bekleniyor. Yeni uçakların hizmete girmesi, özellikle ağır yük ve personel taşımacılığında A400M filosunun üzerindeki operasyonel yükü hafifletecek. Türkiye’nin askeri nakliye kapasitesinde C-130 ailesinin yanı sıra 10 adet A400M ve 7 adet KC-135R de görev yapıyor.

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