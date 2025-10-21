Giriş
    Bloomberg: Türkiye, Katar’dan 24 Eurofighter savaş uçağı almak istiyor

    Bloomberg’e göre Erdoğan, Körfez turunda Katar’dan 24 ikinci el Eurofighter alımı için görüşecek. Ayrıca 16 adet yeni Tranche 4 Eurofighter alımı da değerlendiriliyor.

    Türkiye, Katar’dan 24 Eurofighter savaş uçağı almak istiyor Tam Boyutta Gör

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün başladığı üç günlük Körfez turu kapsamında Katar’a yapacağı ziyarette Türk Hava Kuvvetleri’ni modernize etmeye yönelik önemli bir savunma hamlesini gündeme getirmeye hazırlanıyor. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre Türkiye, Katar’dan 24 adet ikinci el Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın almak istiyor. Görüşmelere, Eurofighter konsorsiyumunun bir üyesi olan Birleşik Krallık da arabulucu olarak dahil oldu.

    40 adet Eurofighter Typhoon gündemde

    Habere göre Türkiye, Katar’dan alınması planlanan Tranche 3A serisi uçaklara ek olarak 16 yeni Tranche 4 Eurofighter alımını da değerlendiriyor. Bu iki alımın toplam değerinin birkaç milyar doları bulacağı belirtiliyor. Ancak henüz nihai anlaşmaya varılmadı, teknik ve finansal konular üzerindeki görüşmelerin sürdüğü aktarılıyor.

    Türkiye, Katar’dan 24 Eurofighter savaş uçağı almak istiyor Tam Boyutta Gör
    NATO üyesi Türkiye, halihazırda dünyadaki en büyük ikinci F-16 filosuna sahip ülke konumunda. Ancak eskiyen filonun çeşitlendirilmesi ve Avrupa ile savunma iş birliğini derinleştirilmesi hedefi doğrultusunda Eurofighter planına hız verilmiş durumda. Kaynaklara göre Türkiye, ilk Eurofighter teslimatlarını 2026 gibi erken bir tarihte almayı umuyor.

    Ankara, Temmuz ayında Birleşik Krallık ile 40 adet Eurofighter Typhoon satışına ilişkin ön anlaşma imzalamıştı. Bu satış Airbus SE, BAE Systems Plc ve Leonardo SpA’nın oluşturduğu Eurofighter konsorsiyumu tarafından destekleniyor. Bloomberg’in önceki haberlerine göre Türkiye, yeni ve ikinci el uçaklarla birlikte MBDA tarafından geliştirilen Meteor hava-hava füzelerini de içeren bir pakete toplamda yaklaşık 10 milyar avro (11,6 milyar dolar) harcamayı planlıyor.

    Bu sürecin önünü açan en kritik gelişme ise, daha önce satışa iki yıldan fazla süreyle blokaj koyan Almanya’nın tutumunu değiştirmesi oldu. Berlin’in desteğiyle anlaşmanın önündeki siyasi engellerin kalktığı ifade ediliyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye ziyaretinde Türkiye ile savunma işbirliğine atıfta bulunarak, “Almanya'nın bakış açısından herhangi bir kısıtlama yok. NATO ortağımızla işbirliği yapmayacaksak, başka kiminle yapacağız?” demişti.

