Türkiye mobil internette 2’inci sırada

Yüzölçümü 623.350 km2 ile 2.493.400 km2 arasındaki ülkelerin ortalama mobil indirme (download) hızlarının kıyaslandığı rapora göre Türkiye 127,5 Mbps indirme hızıyla Fransa’nın ardından ikinci sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında 131,5 Mbps ile Fransa yer alırken Türkiye'yi sırasıyla Suudi Arabistan, Şili ve Cezayir takip etti.
Rapor, kullanıcıların 1 Ocak 2026 - 1 Temmuz 2026 tarihleri arasında nPerf platformunda gerçekleştirdiği hız testlerinin ortalama sonuçlarına dayanıyor.
5G ile hızlar katlandı
ABD ve Çin neden listede yok?
nPerf'in raporu, yüzölçümü 623.350 km2 ile 2.493.400 km2 arasında bulunan ülkeleri kapsıyor. Çin, ABD gibi teknoloji devlerinin yüz ölçümü 2.493.400 km2’nin üzerinde olduğu için bu araştırma kapsamında yer almıyor. Almanya, İspanya, İtalya, Birleşik Krallık’ın yüzölçümü ise 623.350 km2’nin altında olduğu için aynı şekilde araştırmaya dahil edilmedi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: