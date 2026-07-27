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    Türkiye mobil internette 2’inci sırada

    nPerf'in hazırladığı rapora göre Türkiye, benzer yüzölçümüne sahip ülkeler arasında mobil internet indirme hızında ikinci sırada yer aldı. 5G'nin devreye girmesiyle mobil hızlar katlandı.

    Türkiye mobil internette 2’inci sırada Tam Boyutta Gör
    Hız testi platformu nPerf tarafından hazırlanan rapor ile benzer yüzölçümü büyüklüğüne sahip ülkelerin mobil internet hızları karşılaştırıldı. Rapora göre Türkiye, mobil indirme hızında ikinci sırada yer almayı başardı.

    Yüzölçümü 623.350 km2 ile 2.493.400 km2 arasındaki ülkelerin ortalama mobil indirme (download) hızlarının kıyaslandığı rapora göre Türkiye 127,5 Mbps indirme hızıyla Fransa’nın ardından ikinci sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında 131,5 Mbps ile Fransa yer alırken Türkiye'yi sırasıyla Suudi Arabistan, Şili ve Cezayir takip etti.

    Rapor, kullanıcıların 1 Ocak 2026 - 1 Temmuz 2026 tarihleri arasında nPerf platformunda gerçekleştirdiği hız testlerinin ortalama sonuçlarına dayanıyor.

    5G ile hızlar katlandı

    Türkiye mobil internette 2’inci sırada Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de 5G teknolojisi 1 Nisan 2026 tarihinde kullanıma sunuldu. nPerf verilerine göre, 5G öncesinde Türkiye'de ortalama mobil indirme hızı yaklaşık 45 Mbps seviyesindeyken, Nisan 2026’da bu değer yüzde 286 artarak 169 Mbps'ye yükseldi. Yüzölçümüne göre yapılan yeni araştırma Türkiye’de 5G’nin olmadığı 3 aylık dönemi de içeriyor. Gelecek dönemde yapılacak aynı araştırmada Türkiye’nin Fransa’yı da geçerek benzer yüzölçümüne sahip ülkeler arasında birinci sırada yer alması bekleniyor.

    ABD ve Çin neden listede yok?

    nPerf'in raporu, yüzölçümü 623.350 km2 ile 2.493.400 km2 arasında bulunan ülkeleri kapsıyor. Çin, ABD gibi teknoloji devlerinin yüz ölçümü 2.493.400 km2’nin üzerinde olduğu için bu araştırma kapsamında yer almıyor. Almanya, İspanya, İtalya, Birleşik Krallık’ın yüzölçümü ise 623.350 km2’nin altında olduğu için aynı şekilde araştırmaya dahil edilmedi.

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