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    Türkiye ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi ihraç etti

    Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi ihraç etti. ASFAT imzalı CAm. Roman korveti Romanya’ya teslim edilirken TCG Koçhisar ve diğer platformlar envantere girdi. 

    Türkiye, NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi ihraç etti Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında düzenlenen "Açık Deniz Karakol Gemisi CAm. Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Platformlarının Hizmete Giriş ve Bayrak Çekimi Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Romanya ile imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'nin tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç ettiğini açıkladı.

    Törende, Romanya Deniz Kuvvetlerine teslim edilen CAm. Roman korveti ile Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katılan TCG Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi birlikte tanıtıldı. Erdoğan, aynı mühendislik anlayışıyla aynı tersanede inşa edilen iki geminin hem iki ülkeye hem de Karadeniz'in güvenliğine katkı sağlayacağını belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel güvenlik ortamının Soğuk Savaş'tan bu yana en köklü dönüşümlerden birini yaşadığına dikkat çekerek, değişen jeopolitik dengelerin yeni bir güvenlik anlayışını beraberinde getirdiğini ifade etti.

    Aynı anda 50’den fazla gemi inşa ediliyor

    Türkiye, NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi ihraç etti Tam Boyutta Gör
    Savunma sanayisindeki büyümeye dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumuna yükseldiğini söyledi. Askeri gemi inşa sanayisinin Cumhuriyet tarihindeki en yoğun dönemini yaşadığını ifade eden Erdoğan, bugüne kadar 140'ın üzerinde deniz platformunun farklı ülkelere ihraç edildiğini söyledi. Türkiye'nin en küçük bottan TCG Anadolu'ya, muhriplerden denizaltılara ve Milli Uçak Gemisi (MUGEM) projesine kadar tüm su üstü ve su altı platformlarını milli imkanlarla geliştirebildiğini belirten Erdoğan, aynı anda en fazla savaş gemisi inşa edebilen ülkeler arasında yer aldığını dile getirdi.

    Erdoğan, Türkiye'nin halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ettiğini söyledi.

    Erdoğan, milli uçak gemisinden hava savunma muhribine, fırkateynlerden açık deniz karakol gemilerine, çıkarma gemilerinden denizaltılara kadar farklı platformların yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretildiğini söyledi. Ayrıca farklı görevler için geliştirilen insansız deniz araçlarının araştırma, tasarım ve üretim çalışmalarının sürdüğünü belirten Erdoğan, devam eden projelerin toplam değerinin 25 milyar avroya ulaştığını açıkladı.

    TCG Anadolu ile birlikte Türk Deniz Kuvvetlerinin bölgesel güç aktarım kabiliyetini küresel ölçekte kullanabilecek seviyeye ulaştığını ifade eden Erdoğan, MUGEM Projesi sayesinde Türkiye'nin kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyadaki yedinci ülke konumuna yükseldiğini söyledi.

    İlk NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihracatı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, teslim edilen platformlarda kullanılan savaş yönetim sistemi, arama ve atış kontrol radarları, sonar sistemleri ile yakın hava savunma silahlarının tamamen yerli ve milli şirketler tarafından geliştirildiğini söyledi.

    Türkiye, NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi ihraç etti Tam Boyutta Gör
    ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi ile TÜBİTAK'ın oluşturduğu savunma ekosisteminin sistemlerin kısa sürede üretilip teslim edilmesini sağladığını belirten Erdoğan, Romanya ile gerçekleştirilen satışın Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk savaş gemisi ihracatı olduğunu vurguladı.

    Romanya Deniz Kuvvetleri envanterine katılacak Contraamiral Roman korvetinin, keşif, gözetleme, devriye, deniz güvenliği ve muharip görevlerde kullanılabilecek modern sistemleriyle özellikle Karadeniz'deki bölgesel deniz güvenliği faaliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

    Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilen TCG Koçhisar (P-1221) ise Hisar sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi kapsamında geliştirildi. Platform deniz yetki alanlarının korunması, keşif ve gözetleme, deniz güvenliği harekâtı, karakol görevleri ile insani yardım operasyonları dahil geniş bir görev yelpazesinde kullanılacak.

    Tören kapsamında yalnızca CAm. Roman ve TCG Koçhisar değil, Türk Deniz Kuvvetlerinin birçok yeni platformu da envantere katıldı veya önemli üretim aşamalarına geçti.

    TCG Ç-161 Yeni Tip Çıkarma Gemisi, TCG Gökırmak Kıyı Römorkörü, milli sistemlerle modernize edilen TCG 18 Mart (S-355) Denizaltısı, Pirana Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) ve Kalkan DİHA hizmete alındı. Ayrıca 4'üncü İstif Sınıfı fırkateyn TCG İçel'e (F-518) bayrak çekilirken Tepe Sınıfı Hava Savunma Harbi Muhribi TCG Kocatepe'nin üst bina bloğunun kızağa konulması da tören kapsamında gerçekleştirildi.

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    H
    hasandemirrr 3 gün önce

    çok güzel

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