Türkiye'nin 2026'da hayata geçirilecek enerji hedefleri ve projeleri

Tam Boyutta Gör Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gdh TV'de yayınlanan Sağır Oda programında Türkiye'nin enerji alanında 2026’da hayata geçirilecek enerji projelerini açıkladı.

2026 yılında nükleer enerjiden kaya petrolüne, yurt dışı sondajlardan kritik madenlere kadar geniş bir yelpazede yeni projeler devreye alınacak.Türkiye’nin enerji politikasında yerli üretimi artırma, tedarik çeşitliliği sağlama ve teknoloji yoğun alanlara yönelme hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapılacak.

1️⃣ Akkuyu Nükleer Güç Santrali devreye alınacak

Rus nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından Mersin’e inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 2026’da devreye alınması planlanıyor. Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Akkuyu için planlanan tarih 2026’ya ertelendi. İlk reaktörden ilk elektriğin 2026 yılında üretilmesi hedefleniyor.

2️⃣ Karadeniz Gaz Sahasında üretim kapasitesi iki katına çıkacak

Türkiye, Karadeniz Gaz Sahası’nda günlük 9,5 milyon metreküp doğal gaz çıkarıyor. Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim gemisi olan Osman Gazi platformunun 2026’nın yaz aylarında hizmete başlaması bekleniyor. Bu platformunun faaliyete girmesi ile üretim günlük 20 milyon metreküpe yükselecek. Bugün 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı karşılanırken, Osman Gazi ile birlikte 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz’den karşılanacak.

3️⃣ Yenilenebilir enerjide kapasite artışı hızlanacak

2026 hedefleri arasında güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarının hızlandırılması da önemli bir yer tutuyor. Türkiye, özellikle lisanssız güneş enerjisi santralleri (GES) ve büyük ölçekli rüzgar enerjisi santralleri (RES) üzerinden kurulu gücünü artırmayı hedefliyor.

Güneş enerjisinde yeni YEKA ihaleleriyle kapasite artışı, rüzgar enerjisinde ise özellikle deniz üstü (offshore) rüzgâr projelerine yönelik hazırlık çalışmalarının hızlandırılmasını planlıyor. Ayrıca enerji depolama sistemleri, batarya teknolojileri konularında yeni yatırımlar hayata geçirilecek.

4️⃣ Kaya Gazı (LNG) ve Kaya Petrolü için ilk yatay sondaj yapılacak

2026 yılı, Türkiye için konvansiyonel olmayan hidrokarbon aramalarında da bir ilk olacak. Diyarbakır’da kaya petrolü arama çalışmalarında yatay sondaj yapılacak. Yatay sondaj, yeraltındaki kayacın içine yatay yönde bir tünel açarak daha geniş bir hacmi hedef alabilen bir sondaj türüdür. Kayacın içinde bulunan hidrokarbonların üretimini artırmak için tercih edilen bir yöntemdir. Yatay sondaj, rezervuar kayaçla daha uzun temas sağladığı için özellikle ABD’de kaya petrolü üretiminin artmasında kritik rol oynamıştı. Bölgede 6 milyar varillik rezerv olabileceğini belirten Bakan Bayraktar, bunun yaklaşık 420 milyar dolarlık bir potansiyel anlamına geldiğini söyledi. Bu potansiyelin gerçeğe dönüşmesi halinde Türkiye, petrolde önemli bir aktör olabilir.

5️⃣ Somali’de sondaj yapılacak

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, ilk kıtalararası görevinde Somali’de 4 bin 464 kilometrekarelik alanda petrol ve doğal gaz rezervleri için sismik taramalar yaptı. Sismik veriler ışığında 2026 yılında Somali’de ilk sondajın yapılması planlanıyor. Sondajı filoya yeni katılan Çağrı Bey Sondaj Gemisi yapacak.

Filonun yeni üyeleri Çağrı Bey ve Yıldırım sondaj gemileri 7. nesil sondaj yeteneklerimne sahip. 12 bin metre sondaj kabiliyetine sahip bu teknoloji harikası ikiz gemilerle birlikte Türkiye, artık dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi konumuna geldi. Gemilerimizden Yıldırım, Sakarya Gaz Sahası'nda üretimi artıracak, Çağrı Bey ise Somali'de yeni keşiflere yelken açacak

6️⃣ Nadir Toprak Elementi Tesisi temeli atılacak

Eskişehir Beylikova’da bulunan ve dünyadaki en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervi olarak gösterilen sahada, pilot tesisin ardından endüstriyel üretime geçilmesi planlanıyor. Yıllık 570 bin ton kapasiteli tesisin temelinin 2026 yılında atılması hedefleniyor.

Nadir toprak elementleri; elektrikli araçlar, rüzgâr türbinleri, savunma sanayii ve elektronik üretimi gibi alanlarda kritik öneme sahip. Bu alandaki üretim, Türkiye’yi küresel tedarik zincirlerinde daha stratejik bir konuma taşıyabilir.

7️⃣ TPAO ve BOTAŞ için satın alma ve birleşmeler gündemde

2026 yılı, TPAO)ve BOTAŞ için "satın alma ve birleşmeler yılı" olacak. TPAO’nun günlük 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üreten bir şirkete haline gelmesi amacıyla ABD, Libya, Irak ve Kazakistan gibi ülkelerde birleşme, devralma ve satın alımlar yapılacak.

8️⃣ Pakistan’da karada ve denizde sondaj yapılacak

Türkiye ile Pakistan arasında yapılan anlaşma ile doğal gaz ve petrol arama çalışmaları için Pakistan’da denizde ve karada sondaj yapılması planlanıyor.

9️⃣ Nijer’de altın üretilecek

Bakan Bayraktar, Nijer'de toplam 7 altın madeni sahasında çalışma yapıldığını duyurdu. Bunlardan üçünde üretim aşamasına geçildi. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde Nijer’de ilk altının üretilmesi planlanıyor.

Afrika’da madencilikte yeni strateji devreye alınıyor. Nijer’deki madencilik projelerinde özel sektörün de sürece dahil edileceği ortaklık modelleri geliştirildi. Özellikle müteahhitlik hizmetleri karşılığında petrol veya madenle ödeme alınması gibi takas modelleri devreye alınacak.

