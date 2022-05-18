“Türkiye’nin Bilgisayarcısı”ndan Süper Gençlik Festivali kampanyası 18-22 Mayıs Tarihleri Arasında Seni Bekliyor!

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Türkiye’nin Bilgisayarcısı ITOPYA.COM’un gençlere (ve tabi ki kendisini hala genç hissedenlere!) özel seçtiği ürünlerde harika fırsatlar sunacağı SÜPER GENÇLİK FESTİVALİ 18 Mayıs Çarşamba akşamı başlıyor ve Mayıs ayının 22’sine kadar devam ediyor. Bilgisayarlardan notebook modellerine, işlemcilerden monitörlere kadar birçok gaming üründe muhteşem fırsatlar bizleri bekliyor.

Bildiğimiz üzere ITOPYA.COM’un kampanyalarında SÜPER tanımı kısa süreli büyük kampanya kategorisi anlamına geliyor. Yaz öncesi son SÜPER kampanya ile gaming ve teknolojide tüm ihtiyaçlarınızı tamamlama vakti!

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SÜPER GENÇLİK FESTİVALİ Kampanyası Ne Zaman Başlıyor?

ITOPYA.COM’un Mayıs ayı içerisinde düzenleyeceği en büyük kampanyalardan birisi olan SÜPER GENÇLİK FESTİVALİ fırsatları 18 Mayıs akşamı saatler 18:00’ı gösterirken başlayacak ve sadece 4 gün sürecek.

Hangi Ürünlerde DEV İNDİRİMLER Olacak?

Kampanya içerisinde bir oyuncu ya da teknoloji tutkununun ihtiyacı olabilecek tüm kategorilerdeki ürünlerde indirim olacak. Ancak bu tabi ki seçili ürünleri kapsayacak ve stok adetleri sınırlı olacak. Bu nedenle elinizi hızlı tutmanızı öneririz.

Bu kampanya haricinde ek olarak, 31 Mayıs’a kadar 100 TL ve üzeri alışverişlerde kargo bedava ve peşin fiyatına +taksit kampanyası da devam ediyor olacak. Haziran ayında kargo bedava ve +taksit kampanyalarının devam edip etmeyeceğini öğrenmek için ITOPYA.COM’un sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

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Mağazalarda İndirimler Olacak mı?

Bildiğiniz üzere ITOPYA.COM her geçen gün farklı şubelerle hizmet verdiği alanları arttırıyor. İstanbul Acıbadem, İstanbul Beylikdüzü, İstanbul Kartal Outlet ve Ankara Söğütözü şubeleriyle hizmet veren ITOPYA.COM’un SÜPER GENÇLİK FESTİVALİ kampanyasında da İstanbul Kartal Outlet şubesi dışındaki 3 şubesinde de indirimli ürünlerle teknoloji tutkunlarının gözdesi olacak. Girişlerde oluşabilecek yoğunluktan dolayı son güne bırakmamanızı öneririz.

19 Mayıs’ta Mağazalar Açık mı?

İstanbul Acıbadem, Beylikdüzü ve Ankara Söğütözü mağazaları açık olacaktır.

Kampanyayı Nasıl Takip Edebilirim?

Kampanyayı aşağıdaki bağlantıda bulunan sayaç ile takip edebilirsiniz:

https://www.itopya.com/super-genclik-festivali_s106

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