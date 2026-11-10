Türkiye elektriğini komşularına satıyor, gelir 500 milyon dolara ulaştı

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Oynat Türkiye, elektrik ihracatından son yirmi ayda 500 milyon dolar gelir elde etti. Irak ve Suriye'ye yapılan satışların öne çıktığı bu dönemde Türkiye, Bulgaristan karşısında da net ihracatçı konumuna yükseldi. Uluslararası enerji kuruluşu Ember'in raporuna göre, komşu ülkelerle olan bağlantı hatlarının verimli kullanılması durumunda ülkenin yıllık elektrik ihracat potansiyeli 28 teravatsaati aşıyor. Bu durum, Türkiye'nin bölgesel bir temiz enerji merkezine dönüşme hedefini destekliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Türkiye, Ocak 2025-Ağustos 2026 döneminde elektrik ihracatından yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde etti. Irak ve Suriye'ye yapılan satışların öne çıktığı bu dönemde Türkiye, Bulgaristan karşısında da net ihracatçı konumuna yükseldi. Ember'in raporuna göre Türkiye, mevcut elektrik bağlantılarını daha verimli kullanması halinde bölgesel bir temiz enerji merkezine dönüşebilir.

Yeni pazarlar öne çıkıyor

Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in COP31 kapsamında yayımladığı rapor, Türkiye'nin sınır ötesi elektrik ticaretinde yaşanan değişimi ortaya koydu. 2010'lu yıllarda ağırlıklı olarak Bulgaristan ve Yunanistan ile elektrik ticareti yapan Türkiye, son yıllarda ihracat rotasını güney komşularına çevirdi.

Türkiye, 2025 yılında yaklaşık 4 TWh elektrik ihraç ederek 360 milyon dolarla yıllık gelir rekoru kırdı. 2026'nın ilk sekiz ayı da eklendiğinde 20 aylık toplam ihracat geliri 500 milyon dolara ulaştı.

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Bu büyümede Irak ve Suriye'ye yapılan ihracat belirleyici oldu. Temmuz 2024'te 300 MW kapasiteli bağlantının yeniden açılmasıyla Irak'a elektrik satışı hızlanırken 2025'te işletmedeki kapasite iki katına çıkarıldı. Böylece Irak, Türkiye'nin en büyük elektrik ihracat pazarı haline geldi. Ancak biriken ödeme borçları nedeniyle Ağustos 2025'te ihracat askıya alındı. Mayıs 2026'da yeniden başlayan elektrik akışı, ağustos ayında 600 MW'a ulaşabilen bağlantı kapasitesinin neredeyse tamamını kullanacak seviyeye çıktı.

Irak haricinde Suriye de önemli bir ihracat pazarı haline geldi. Türkiye'nin bu ülkeye elektrik ihracatı son yıllarda yıllık yaklaşık 1 TWh seviyesinde gerçekleşti. Üç mevcut hattın toplam kapasitesi 300 MW iken Birecik-Halep arasındaki 500 MW'lık bağlantı da Eylül 2026'da yeniden işletmeye alındı.

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Avrupa'da ise ticaret dengesi değişti. 2017-2023 döneminde Bulgaristan'dan yılda 1-2 TWh elektrik ithal eden Türkiye, 2024'ten itibaren net ihracatçı konumuna geçti. 2026'nın ilk yedi ayında Bulgaristan'a 1,2 TWh elektrik satılırken ithalat yaklaşık 0,1 TWh'te kaldı.

Yunanistan'a yapılan ihracat ise geriledi. 2022'ye kadar yıllık 2-3 TWh seviyesinde olan elektrik satışı, 2024'te 0,7 TWh'e, 2025'te 0,5 TWh'e düştü. Yunanistan'ın yenilenebilir enerji üretimindeki artış sayesinde net ihracatçı konumuna geçmesi bu değişimde etkili oldu.

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Türkiye'nin elektrik ithalatında Gürcistan önemli bir konuma sahip. 2021'den bu yana bu ülke üzerinden yapılan toplam elektrik ithalatı 13 TWh'i aştı. Bu miktara yalnızca Gürcistan kaynaklı elektrik değil, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'dan gelen elektrik de dahil. Türkiye, 2021-2025 döneminde bu güzergah üzerinden Azerbaycan'dan yaklaşık 8 TWh elektrik ithal etti. Özellikle 2022-2023 enerji krizinde Gürcistan üzerinden yaklaşık 100 dolar/MWh ortalama fiyatla elektrik alınması, Türkiye'de fiyatların 200 dolar/MWh seviyesine kadar yükseldiği dönemde maliyetlerin düşürülmesine katkı sağladı.

Türkiye'nin elektrik ihracat potansiyeli 28 TWh'i aşıyor

Türkiye'nin elektrik ihracatındaki büyümeye rağmen sınır ötesi bağlantıların önemli bölümü henüz tam kapasiteyle kullanılmıyor. Ember'e göre faaliyetteki hatlar 2,6 GW ihracat ve 1,35 GW ithalat kapasitesine sahip. Kullanılmayan bağlantılar da eklendiğinde toplam kapasite ihracatta 3,2 GW'a, ithalatta 2 GW'a ulaşıyor.

Mevcut hatların tam kapasiteyle çalışması halinde Türkiye'nin yıllık elektrik ihracatı 28 TWh'i aşabilir. Ancak bürokratik, teknik, ekonomik ve siyasi engeller nedeniyle bu potansiyelin yalnızca yaklaşık yedide biri değerlendirilebiliyor.

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Türkiye, elektrik üretiminin yüzde 43'ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor ve 2035'e kadar rüzgar ve güneş kapasitesini üç katına çıkarmayı hedefliyor. Güçlü enterkonneksiyon hatları, ihtiyaç fazlası temiz elektriğin düşük fiyatlarla satılması veya üretimin kısılması yerine komşu ülkelere ihraç edilerek gelir elde edilmesini sağlayabilir. Bu bağlantılar, elektrik üretiminin yüzde 90'ından fazlasını fosil yakıtlardan karşılayan ve ciddi arz sorunları yaşayan güney komşularının enerji güvenliğine de katkıda bulunabilir.

Ember'e göre Türkiye, Avrupa ile Kafkaslar arasında planlanan Karadeniz denizaltı kablosuna alternatif bir kara bağlantısı da sunabilir. Bu seçenek projenin maliyetini ve tamamlanma süresini azaltabilir.

Ember Türkiye ve Kafkaslar Bölge Lideri Ufuk Alparslan, bölgesel denklemde enterkonneksiyonun çift taraflı bir kazanım sağladığını belirterek, "Türkiye, Avrupa, Kafkaslar ve Orta Doğu arasında çift yönlü enerji akışını yöneten, arz güvenliğini garanti altına almış bölgesel bir temiz enerji merkezine dönüşebilir. Bunun için enterkonneksiyonda toplam kapasite hedeflerinin, komşu ülkeler bazında somut ve uygulanabilir projelere dönüştürülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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