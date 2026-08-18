Elektrik kapasitesindeki artışın yüzde 88’i yenilenebilir enerjiden geldi

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2025 ve 2026'nın ocak-haziran dönemlerine ilişkin Elektrik Piyasası Sektör Raporları üzerinden yapılan hesaplamalara göre Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü 2025'in ilk yarısı sonunda 119 bin 740 megavat seviyesinden 2026'nın aynı döneminde 126 bin 113 megavata yükseldi. Artışının yüzde 88,1'i ise yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.

Güneş ve rüzgar kapasite artışını taşıdı

Verilere göre Türkiye'nin elektrik kurulu gücü son bir yılda 6 bin 373 megavat arttı. Bu artışın 5 bin 613 megavatlık kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından geldi. Yenilenebilir enerji kurulu gücü ise aynı süreçte 73 bin 195 megavattan 78 bin 808 megavata çıktı. Böylece yenilenebilir kaynakların toplam elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 61,1'den yüzde 62,5'e yükseldi.

Yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyümede güneş ve rüzgar enerjisi başı çekti. Güneş enerjisinin kurulu gücü bir yılda 3 bin 637 megavat artarak 27 bin 210 megavata çıktı. Rüzgar enerjisinde ise kapasite 1.805 megavat artarak 15 bin 281 megavata yükseldi. Güneş ve rüzgarın toplam kapasite artışı 5 bin 442 megavat oldu.

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Güneş enerjisindeki hızlı büyümeyle birlikte kaynak bazında kurulu güç sıralaması da değişti. Haziran 2026 sonu itibarıyla hidroelektrik kapasitesi 32,3 gigavat, güneş enerjisi kapasitesi 27,2 gigavat, rüzgar kapasitesi ise 15,3 gigavat seviyesine ulaştı. Böylece güneş, hidroelektriğin ardından Türkiye'nin en yüksek kurulu güce sahip ikinci enerji kaynağı oldu.

Hidroelektrik, güneş ve rüzgarın toplam kurulu gücü 74,8 gigavata ulaşarak Türkiye'nin toplam elektrik kapasitesinin yaklaşık yüzde 59'unu oluşturuyor.

Elektrik üretimindeki payı yüzde 61,5

Kurulu güçteki artış elektrik üretiminde de kendini gösteriyor. Türkiye'nin lisanslı ve lisanssız santrallerinden yapılan toplam elektrik üretimi 2025'in ilk yarısındaki 171,3 teravatsaatten 2026'nın aynı döneminde yaklaşık 174,8 teravatsaate yükseldi.

Hidroelektrik, rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal santrallerin toplam üretimi 81,3 teravatsaatten 107,5 teravatsaate çıktı. Böylece yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi yıllık bazda yüzde 32,3 artarken toplam üretimdeki payı yüzde 47,4'ten yüzde 61,5'e yükseldi.

Yenilenebilir elektrik üretimindeki en büyük katkı hidroelektrikten geldi. Hidroelektrik santrallerinin üretimi 2025'in ilk yarısındaki 33,9 teravatsaatten yaklaşık 57 teravatsaate yükselerek yüzde 67,9 arttı. Hidroelektriğin toplam elektrik üretimindeki payı da yüzde 32,6 oldu.

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Rüzgar enerjisinde elektrik üretimi 18,8 teravatsaatten yaklaşık 21,5 teravatsaate çıkarak yüzde 14,2 arttı. Rüzgarın toplam üretimdeki payı yüzde 12,3'e ulaştı.

Güneş enerjisinden lisanslı ve lisanssız santrallerle gerçekleştirilen üretim ise 17,6 teravatsaatten 18,3 teravatsaate yükseldi. Güneş enerjisi böylece toplam elektrik üretiminin yüzde 10,5'ini karşıladı.

Bu arada lisansız lektrik kurulu gücü Haziran 2025'te 21 bin 947 megavattan Haziran 2026'da 25 bin 239 megavata çıktı. Böylece bir yıllık artış yaklaşık 3 bin 292 megavat oldu.

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