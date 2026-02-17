Tam Boyutta Gör

Türkiye’nin en büyük oyun çekilişi: Mobile Legends: Bang Bang, Ramazan’da Tesla Model Y, iPhone 17’ler ve daha birçok ödül dağıtıyor!

Ramazan ayı bu yıl Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) oyuncularına büyük ödüllerle geliyor. 17 Şubat ‒ 22 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenen Ramazan’a özel Golden Month etkinliği kapsamında, 1 adet Tesla Model Y, 30 adet iPhone 17, 50 adet iPad ve 50 adet AirPods çekilişle sahiplerini bulacak.

Oyuncular cekilis.mobilelegends.com üzerinden çekilişe katılıp, yine aynı site üzerinden çekiliş haklarını anlık olarak görüntüleyebiliyorlar.

Golden Month etkinliği kapsamında, Milli Piyango İdaresi’nin 03/02/2026 tarihli, E-40453693- 255.01.02-85416 sayılı izni ile Dijipin Elektronik Hizmetler A.Ş. tarafindan düzenlenmektedir.

Çekilişe katılım ücretsiz olup, 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamamaktadir.

MLBB Oynayan Herkese Eşit Şans

Türkiye'ye özel gerçekleştirilecek bu çekilişte, hem oyuna yeni başlayan oyuncular hem de hali hazırda MLBB oynayan kullanıcılar çekilişe katılabilecekler.

Yeni Oyuncular, kampanya tarihleri arasında oyunu indirip:

5'inci seviyeye ulaştıklarında 1 çekiliş hakkı,

10'uncu seviyeye ulaştıklarında ekstra 1 çekiliş hakkı,

15'inci seviyeye ulaştıklarında ise toplamda 3 çekiliş hakkı kazanıyor. Mevcut Oyuncular ise kampanya süresince:

10 maç oynayarak 1 çekiliş hakkı,

20 maç oynayarak ekstra 1 çekiliş hakkı,

35 maç oynayarak toplamda 3 çekiliş hakkı elde edebiliyor.

Ramazan ve Bayram Dönemini Kapsayan Büyük Kampanya

17 Şubat ‒ 22 Mart 2026 tarihleri arasında devam edecek olan Golden Month etkinliği kapsamındaki kampanya, Ramazan ayı ile birlikte Ramazan Bayramı’nı da kapsıyor. Bu sayede oyuncular, Ramazan boyunca hem oyun keyfini sürdürüyor hem de büyük ödüller için şans yakalıyor.

Çekiliş, 30 Mart 2026 tarihinde Milli Piyango İdaresi ve noter huzurunda, MLBB sosyal medya hesaplarında canlı yayında gerçekleştirilecek.

Kazananlar, 3 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecektir.

Tamamen Ücretsiz, Tamamen Şeffaf

Mobile Legends: Bang Bang; strateji, takim oyunu ve bireysel beceriye dayalı rekabetçi bir mobil oyundur. Dünya genelinde en çok takip edilen 3 espor oyunu arasındadir. Ayrica Mobile Legends: Bang Bang espor branşında ülkemizi global arenalarda temsil eden kadin ve erkek olmak üzere iki adet Milli Takimimiz bulunmaktadir. Oyunda seviye atlamak ve maç yapmak tamamen ücretsizdir. Oyun içi satın alımlar ise isteğe bağlıdır ve rekabet avantajı sağlamaz.

2016 yılında uluslararası video oyun şirketi MOONTON Games tarafindan piyasaya sürülen MLBB, bu yıl küresel bir oyun fenomeni olarak 10. yılını kutluyor. Geçtiğimiz on yıl boyunca oyun, dünya genelinde 1,5 milyardan fazla indirmeye ve 110 milyon Aylık Aktif Kullanıcıya (MAU) ulaşmıştır.

Ödüller ve Detaylar

Çekiliş kapsamında;

1 kişi Tesla Model Y,

30 kişi iPhone 17,

50 kişi iPad (11. Nesil),

50 kişi 4. Nesil AirPods kazanacak.

Katılım koşulları ve KVKK bilgilendirmeleri cekilis.mobilelegends.com adresinde yer alıyor.

En Büyük Mobil Espor Turnuvası Türkiye’ye Geliyor

Türkiye, MLBB’nin amiral gemisi uluslararası turnuvasının sekizinci düzenlenişi olan M8 World Championship Finalleri’ne Ocak 2027’de ev sahipliği yapacak. 25 Ocak’ta M7, Esports Charts verilerine göre 5,68 milyonun üzerinde Eş Zamanlı Zirve İzleyici sayısına ulaşarak tarihin en çok izlenen mobil espor turnuvası olarak taçlandırıldı. Bu organizasyon, MLBB’nin amiral gemisi turnuvasının ilk kez Güneydoğu Asya dışında düzenlenecek olması açısından da bir ilki temsil ediyor ve Türkiye’yi küresel sahnede esporun merkezi konumuna taşıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: