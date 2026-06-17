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    Türkiye'nin en uzun metro ringi açılıyor

    Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattının son etabı 19 Haziran'da açılıyor. 69 kilometrelik hatta 120 km/s tasarım hızı sunulurken araçlar sürücüsüz olarak hareket ediyor.

    Türkiye'nin en uzun metro ringi açılıyor Tam Boyutta Gör
    İstanbul’un en uzun metro projesi olan Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olan Halkalı-Arnavutköy hattı tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu hattın 19 Haziran’da açılacağını duyurdu.

    Halkalı-Arnavutköy hattının açılmasıyla birlikte Türkiye’nin en uzun ve en hızlı hattı olan 69 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattı tam anlamıyla faaliyet verecek. Tamamı yer altında inşa edilen hat, 120 km/s tasarım hızıyla metro sınıfında Avrupa'nın en hızlı hatlarından biri olarak öne çıkıyor.

    Sürücüsüz işletme altyapısına sahip olan hatta yer alan trenler aynı anda yaklaşık 800 yolcu taşıyabiliyor. İleri seviye sinyalizasyon sistemleri sayesinde yüksek sefer sıklığı sunulurken, enerji verimliliği ve operasyonel güvenlik de üst seviyede tutuluyor.

    Halkalı-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşecek

    Bakan Uraloğlu, Halkalı İstasyonu’nun Marmaray ile entegre bir şekilde hizmet vereceğini açıkladı. Marmaray ile Halkalı istasyonuna ulaşan vatandaşlar buradan 30 dakikalık bir seyahat ile İstanbul Havalimanı’na ulaşacak.

    Halkalı-Arnavutköy hattının açılmasıyla birlikte birçok noktaya ulaşım süresi önemli ölçüde azalacak. Bakan Uraloğlu’nun açıkladığı verilere göre;

    • Halkalı - İstanbul Havalimanı arası 30 dakika,
    • Halkalı - Göktürk arası 43 dakika,
    • Halkalı - Kağıthane arası 54 dakika,
    • Halkalı - Gayrettepe arası 57 dakika,
    • Küçükçekmece - Kemerburgaz arası 50 dakika,
    • Başakşehir (Metrokent) - Kağıthane arası ise 48 dakikaya düşecek.
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