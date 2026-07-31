Türkiye’nin Eurofighter savaş uçaklarının üretimi başladı

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin Ekim 2025’te siparişini verdiği 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının üretimine başlandı. BAE Systems tarafından paylaşılan 2026 yılı ilk yarı finansal raporunda Türkiye’nin sipariş ettiği 20 adet Eurofighter Typhoon Tranche 4 savaş uçağındaki süreç hakkında bilgilere yer verildi.

Şirketten yapılan açıklamalara göre Türkiye’nin satın aldığı Eurofighter Typhoon’ların üretim süreci resmen başladı. Uçakların üretiminin Birleşik Krallık'ta ve Eurofighter Typhoon konsorsiyumuna üye ülkelerde devam ettiğini doğrulanırken, ilk uçağın 2030 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesinin planlandığını açıkladı.

Türkiye’ye ne zaman teslim edilecek?

BAE System, Türkiye’ye teslimat takvimini açıkladı. Mevcut planlamaya göre teslimatlar üç yıla yayılarak gerçekleşecek. 20 siparişin tamamı 2032 yılına kadar Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmiş olacak.

Teslimat takvimi:

2030 : 6 adet Eurofighter Typhoon Tranche 4

: 6 adet Eurofighter Typhoon Tranche 4 2031 : 8 adet Eurofighter Typhoon Tranche 4

: 8 adet Eurofighter Typhoon Tranche 4 2032: 6 adet Eurofighter Typhoon Tranche 4

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Türkiye ve BAE Systems arasındaki imzalanan 2,5 milyar sterlinlik anlaşma yalnızca uçakların fiyatını kapsamıyor. Sözleşme kapsamında pilot eğitimleri, bakım personeli eğitimleri, mühendislik desteği, teknik destek, yedek parçalar, destek ekipmanları, onarım ve lojistik hizmetleri sağlanacak.

Eğitimler başlıyor

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Eurofighter Typhoon filosunda görev yapacak pilot ve teknik personellerin eğitim süreci Ağustos ayında başlıyor. Türkiye’den 10 pilot ve yaklaşık 100 bakım personeli eğitim için İngiltere’ye gidecek.

Sıfırından önce ikinci eli envantere girecek

Türkiye, İngiltere ile imzaladığı 20 yeni Eurofighter Typhoon anlaşmasına ek olarak Katar ve Umman'dan ikinci el Eurofighter Typhoon tedarik etmek için anlaşmaya vardı. Katar’dan 12 adet ve Umman’dan 12 adet ikinci el uçakla birlikte envanterde toplam 44 adet Eurofighter savaş uçağı bulunacak. Katar’dan satın alınan Eurofighter’ların önümüzdeki aylarda teslim edilmesi bekleniyor.

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