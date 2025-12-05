Türkiye’nin F-35 sorunu çözülüyor: ABD Büyükelçisi tarih verdi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin F-35 krizi sonunda tatlıya bağlanıyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye’nin F-35’leri satın almaya “çok yaklaştığını” açıkladı. Sorunların 4-6 ay içinde çözüme kavuşacağını söyledi.

Bloomberg’de haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen bir konferansta açıklama yapan ABD Büyükelçisi Tom Barrack, “Bu meselenin önümüzdeki dört ile altı ay içinde çözüleceğini düşünüyorum” diyerek sürecin hızlandığını ifade etti. Barrack ayrıca, Türkiye’nin Rus yapımı hava savunma sisteminden tamamen vazgeçmeye her geçen gün daha fazla yaklaştığını iddia etti.

Türkiye için üretilen F-35'ler depoda bekliyor

Türkiye, 2017 yılında Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için 2019 yılında F-35 programından çıkarıldı. Türkiye için 6 adet F-35A üretilmişti. Bu uçaklar Türkiye’ye teslim edilmedi. Yaklaşık 6 senedir ABD’de depoda bekletiliyor. Taraflar arasındaki anlaşmazlığın çözüme kavuşması halinde bu uçaklar Türkiye’ye teslim edilecek. Türkiye, F-35'lerdeki belirsizlik nedeniyle 44 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı siparişi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı son görüşmenin ardından, "F-35 konusunda ABD Başkanı Sayın Trump’la yaptığımız son görüşmelerde güzel adımlar attık. Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin" ifadesini kullanmıştı.

