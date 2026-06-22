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    Türkiye'nin fay haritası güncellendi: 215 yeni fay keşfedildi

    Maden Tetkik ve Arama (MTA) tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası 2026 açıklandı. Türkiye'deki diri fay sayısı 700'e yükseldi.                          

    Türkiye'nin fay haritası güncellendi: 215 yeni fay keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı “Türkiye Diri Fay Haritası” 13 yıl sonra güncellendi. 2013’teki haritada 485 olan diri fay sayısı, 2026'da 700’e yükseldi.

    Haritanın ayrıntılı saha çalışmaları ve akademik veri çalışmalarla güncellendiğini belirten MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, şunları söyledi:

    “2013 basımında 485 olan diri fay sayısı, yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükseldi. Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı, deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacak.”

    Harita internet sitesine henüz eklenmedi

    MTA tarafından güncellenen haritanın görseli “Bilimsel Etkinlikler Haftası ve MTA Genel Müdürlüğü 91. Kuruluş Yıl Dönümü” etkinliğinde paylaşıldı. Haritanın interaktif versiyonu henüz siteye eklenmedi. Türkiye Diri Fay Haritası 2026’nın önümüzdeki günlerde mta.gov.tr adresinde yayımlanması planlanıyor. Böylelikle vatandaşlar güncel verilere göre evinin altından fay geçip geçmediğini görebilecek.

    Dilerseniz güncel harita yayımlanana kadar AFAD’ın hazırladığı Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'nı kullanabilrsiniz. https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra interaktif haritaya ulaşılabiliyor. 

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    H
    hasandemirrr 4 gün önce

    çok güzel

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