Türkiye'nin güneş enerjisi gücü 9 ayda 3 bin MW'tan fazla arttı: İşte son rakamlar

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Tam Boyutta Gör Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü, 2025 Aralık sonunda 25.109 MW olarak kaydedildi. Eylül 2026 sonunda ise bu değer 28.222 MW'a çıktı. İki dönem arasındaki fark, güneş enerjisinde 3.113 MW'lık kapasite artışına ve yaklaşık yüzde 12,4'lük büyümeye işaret ediyor.

Aynı dönemde Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü 122.519 MW'tan 127.355 MW'a yükseldi. Toplam kapasite 4.836 MW artarken güneş enerjisi tek başına bu artışın yaklaşık yüzde 64,4'ünü oluşturdu. Başka bir ifadeyle, yılın ilk dokuz ayında Türkiye'nin elektrik kurulu gücüne eklenen her 100 MW'ın yaklaşık 64 MW'ı güneş enerjisinden geldi.

Güneşin toplam kurulu güçteki payı yüzde 22,2'ye çıktı

Güneş enerjisindeki kapasite artışı bu kaynağın Türkiye'nin elektrik üretim altyapısındaki ağırlığını da artmış oldu. 2025 sonunda toplam kurulu gücün yüzde 20,5'ini oluşturan güneş enerjisinin payı, Eylül 2026 itibarıyla yüzde 22,2'ye yükseldi. Böylece dokuz aylık dönemde güneşin payında 1,7 puanlık artış yaşandı.

Güneş enerjisi, Eylül 2026 sonunda 32.332 MW kurulu güce sahip hidroelektrik santrallerin ardından Türkiye'nin en büyük ikinci elektrik kaynağı oldu. Aynı dönemde doğal gaz santrallerinin kurulu gücü 25.009 MW seviyesinde kaldı. Güneş enerjisinin kapasitesi, doğal gaz santrallerinin toplam kurulu gücünü de geride bıraktı.

Eylül ayında güneşten 4,32 milyar kWh elektrik üretildi

Güneş enerjisindeki büyüme, elektrik üretiminde de önemli bir karşılık buluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Eylül 2026 verilerine göre Türkiye'de ay boyunca güneş enerjisinden 4,32 milyar kWh elektrik üretildi. Bu miktar, aynı ayda gerçekleştirilen 31,79 milyar kWh'lık toplam elektrik üretiminin yüzde 13,6'sına karşılık geldi.

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Güneşin kurulu güçteki payının yüzde 22,2 olmasına karşın aylık elektrik üretimindeki payının yüzde 13,6 seviyesinde kalması, iki göstergenin farklı koşullara bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Güneş santrallerinin üretimi gün içindeki güneşlenme süresi, mevsimsel koşullar ve hava durumundan etkileniyor. Bu nedenle kurulu güçteki artış, elektrik üretiminde aynı oranda artış yaşandığı anlamına gelmiyor.

Türkiye'nin enerji üretim kaynaklarına göre kurulu gücü (MW) Enerji kaynağı Aralık 2025 Mart 2026 Haziran 2026 Eylül 2026 Hidroelektrik 32.294 32.334 32.344 32.332 Güneş 25.109 26.478 27.210 28.222 Doğal gaz 24.232 25.041 25.021 25.009 Rüzgar 14.774 15.039 15.281 15.540 Yerli kömür 11.550 11.565 11.565 11.565 İthal kömür 10.456 10.456 10.466 10.466 Biyokütle 2.346 2.367 2.428 2.423 Jeotermal 1.758 1.798 1.798 1.798 Toplam 122.519 125.078 126.113 127.355

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