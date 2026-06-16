Türkiye'nin güneş enerjisi üretimi rekor seviyeye ulaştı

Güneşin üretimdeki payı yüzde 19
15 Haziran’da (dün) tüm enerji kaynaklarından toplam 972 bin 52 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşti. Bu üretimde yüzde 25,7 payla barajlı hidroelektrik santraller en yüksek payı alırken, güneş enerjisi santralleri yüzde 19'luk payla ikinci sıraya yerleşti. Güneşi yüzde 11,5 ile ithal kömür santralleri takip etti. Dün 8 bin 159 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 785 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
Yıl sonunda güneş en büyük kaynak olacak
Haziran ayının başında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’nin güneş enerjisinde kurulu gücü 26 bin 769 megavata (26,77 GW) ulaştı. Toplam kurulu gücün yüzde 21,3’ünü güneş enerjisi santralleri oluşturuyor. Türkiye’nin hüneş enerjisi kapasitesinin, bu yılın sonunda ilk kez hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkması bekleniyor.
|Kaynak
|Kurulu Güç (MW)
|Pay
|💧 Hidroelektrik
|32.338
|25.8
|☀️ Güneş
|26.769
|21,3
|🔥 Doğal Gaz
|25.013
|20,0
|🌬️ Rüzgar
|15.075
|12,0
|🪨 Yerli Kömür
|11.565
|9,2
|🚢 İthal Kömür
|10.456
|8,3
|🌱 Biyokütle
|2.396
|1,9
|🌋 Jeotermal
|1.798
|1,4
|🟰 Toplam
|125.410
|100