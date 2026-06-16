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Tam Boyutta Gör Güneş enerjisinde hızlı büyüme yakalayan Türkiye’de yeni bir rekor kırıldı. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, 15 Haziran 2026 tarihinde güneş enerjisi santrallerinden günlük bazda 184 bin 466 megavatsaat elektrik üretildi. Böylece 2026 yılının en yüksek günlük güneş enerjisi üretimi gerçekleşmiş oldu. Önümüzdeki günlerde bu seviyenin de üzerine çkılması bekleniyor.

Güneşin üretimdeki payı yüzde 19

15 Haziran’da (dün) tüm enerji kaynaklarından toplam 972 bin 52 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşti. Bu üretimde yüzde 25,7 payla barajlı hidroelektrik santraller en yüksek payı alırken, güneş enerjisi santralleri yüzde 19'luk payla ikinci sıraya yerleşti. Güneşi yüzde 11,5 ile ithal kömür santralleri takip etti. Dün 8 bin 159 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 785 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Yıl sonunda güneş en büyük kaynak olacak

Haziran ayının başında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’nin güneş enerjisinde kurulu gücü 26 bin 769 megavata (26,77 GW) ulaştı. Toplam kurulu gücün yüzde 21,3’ünü güneş enerjisi santralleri oluşturuyor. Türkiye’nin hüneş enerjisi kapasitesinin, bu yılın sonunda ilk kez hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkması bekleniyor.

⚡️ Türkiye’nin Kurulu Elektrik Gücü Kaynak Kurulu Güç (MW) Pay 💧 Hidroelektrik 32.338 25.8 ☀️ Güneş 26.769 21,3 🔥 Doğal Gaz 25.013 20,0 🌬️ Rüzgar 15.075 12,0 🪨 Yerli Kömür 11.565 9,2 🚢 İthal Kömür 10.456 8,3 🌱 Biyokütle 2.396 1,9 🌋 Jeotermal 1.798 1,4 🟰 Toplam 125.410 100

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Türkiye'nin güneş enerjisi üretimi rekor seviyeye ulaştı

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