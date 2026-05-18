    Türkiye’nin ilk “dron atan” anti-dron sistemi tanıtıldı

    Han Robotics’in geliştirdiği TAYGAN anti-dron sistemi, SAHA 2026’da görücüye çıktı. Yapay zeka destekli sistem, otonom görev yapabiliyor ve 250 km/s hıza ulaşabiliyor.

    Türkiye savunma sanayisinin yeni nesil önleme çözümleri arasında öne çıkan sistemlerden biri olan TAYGAN Anti-Dron Silah Sistemi, SAHA 2026’da ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. YTÜ Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Han Robotics tarafından geliştirilen sistem, özellikle düşük irtifa tehditlerine karşı geliştirilmiş yapısıyla dikkat çekiyor. Şirketin en büyük iddiası ise TAYGAN’ın sahip olduğu “akıllı fırlatma” kabiliyetiyle dünyada benzeri olmayan bir mimari sunması.

    10 kilometre menzilde görev yapıyor

    Sabit kanatlı ve döner kanatlı düşman İHA’larına karşı geliştirilen TAYGAN, elektronik harp ortamlarında görev yapabilecek şekilde tasarlanmış otonom yapısıyla öne çıkıyor.

    Han Robotics tarafından paylaşılan teknik verilere göre TAYGAN, saatte 250 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor. Sistem, 10 kilometrelik operasyon menzili içerisinde görev icra edebiliyor ve 200 gram faydalı yük veya harp başlığı taşıyabiliyor. Hazırlık süresinin ise 1 dakikanın altında olduğu belirtiliyor.



    TAYGAN’ın görev mimarisi, şirketin geliştirdiği VIGU donanımı ve yapay zeka altyapısı üzerine kurulu. Bu yapı sayesinde sistem, otomatik hedef tespiti, hedefe kilitlenme, uçuş sırasında tehdit önceliklendirmesi ve görev yönetimi gibi süreçleri büyük ölçüde kendi başına gerçekleştirebiliyor.

    Şirketin verdiği bilgilere göre sistem, hem tam otonom hem de yarı otonom görev modlarında kullanılabiliyor. Operatör tarafından işaretlenen hedefe kilitlenen dron, müdahale sürecinin geri kalanını otomatik olarak yönetebiliyor. Ayrıca görev sırasında tehdit durumuna göre hedef değişikliği yapabiliyor.

    “Dünyada bunu yapan ilk firmayız”

    Han Robotics yetkililerinden Aslıhan Akbulut, sistemin arkasındaki temel teknolojinin “VIGU” adı verilen mimari olduğunu söyledi. Akbulut, şirketin kendi otopilot sistemlerini ve güdüm kitlerini geliştirdiğini belirterek bu altyapının mini yapay zeka bilgisayarı olarak tanımlanabileceğini ifade etti.

    Akbulut’un açıklamalarına göre TAYGAN’ı benzer sistemlerden ayıran en önemli unsur, fırlatıcı ünitesine entegre edilen kontrol mekanizması oldu. Şirket, klasik önleyici dron sistemlerinde yalnızca mekanik fırlatma işlevi bulunan platformların aksine, joystick ve tetik sistemi entegre edilmiş akıllı bir fırlatıcı geliştirdiğini belirtiyor.

    Akbulut, bu konseptin dünyada ilk kez kendi sistemlerinde uygulandığını vurguladı.

    Bağımsız çalışabiliyor, otomatik geri dönebiliyor

    TAYGAN’ın öne çıkan bir diğer özelliği ise kumanda veya yer istasyonu gerektirmeden görev yapabilmesi. Sistem, özellikle yoğun frekans karıştırmasının uygulandığı elektronik harp sahalarında kesintisiz operasyon hedefiyle geliştirildi.

    Dronun tüm kontrol mekanizmaları ergonomik fırlatıcı ünitesine entegre edilmiş durumda. Tek personel tarafından taşınabilen ve kullanılabilen sistem, sahada hızlı konuşlandırma avantajı sağlıyor. Operasyon sırasında yapay zeka destekli mimarisi sayesinde tehdit değerlendirmesi yapabilen TAYGAN, gerektiğinde uçuş esnasında farklı bir hedefe yönlenebiliyor.

    Şirketin aktardığı bilgilere göre sistemde hem gündüz görüş kamerası hem de termal görüntüleme altyapısı bulunuyor. Hareketli kamera sistemi sayesinde farklı hava ve çevre koşullarında görev farkındalığı korunabiliyor.

    TAYGAN’ın tasarımında operasyon güvenliği ve platformun korunması da önemli yer tutuyor. Fırlatıcı üzerinde bulunan “Eve Dön” komutu sayesinde görev anında hızlı şekilde iptal edilebiliyor.

    Hedefin imha edilmesinden vazgeçilmesi, kilitlenmenin başarısız olması veya sahadaki taktik durumun değişmesi halinde sistem otonom geri dönüş moduna geçiyor ve kuyruk üstü dikey iniş gerçekleştiriyor.

