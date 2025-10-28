Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının inşaatı başladı

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından Sakarya’ya kurulan fabrikada Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nin üretiminin yanı sıra test çalışmaları da yapılacak. Tesis yaklaşık olarak 15 bin metrekare büyüklüğe sahip.
Tesiste üretilecek Milli Elektrikli Hızlı Trenler saatte 225 kilometre hıza ulaşacak. 8 araçtan oluşan tren seti ile 582 yolcu taşınacak. Trenler yüzde 100 elektrikli olacak.
TÜRASAŞ Milli Hızlı Tren Seti Özellikleri
Maksimum Hız: 225 km/s
Yolcu Sayısı: 582 + 2 PRM
Araç Gövdesi: Alüminyum
Ray Açıklığı: 1435 mm
Aks Yükü: <18 ton
Dış Kapılar: Elektromekanik Kapı
Alın Duvar Kapılar: Elektromekanik Kapı
Boji: Her araçta Tahrikli Boji ve Tahriksiz Boji
Minimum Kurp Yarıçapı: 150 m.
Gabari: EN 15273-2 G1
Tahrik Sistemi: AC/AC , IGBT/IGCT
Yolcu Bilgilendirme: PA/ PIS , CCTV
Aydınlatma Sistemi: LED
İklimlendirme Sistemi: EN 50125-1 , T3 Sınıfı
Güç Kaynağı: 25kV , 50 Hz
Dış Ortam Sıcaklığı: 25 °C / + 45 °C
TSI Uygunluğu: TSI LOCErPAS - TSI PRM - TSI NOI
Tuvalet: Vakumlu Tip Tuvalet Sistemi + Universal (PRM) Tuvalet
Cer Paketi: Otomatik Kavrama (Tip 10) Yarı Otomatik Kavrama
