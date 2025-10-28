Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının inşaatı başladı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de Milli Elektrikli Hızlı Tren için geri sayım başlarken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk hızlı tren fabrikası için Sakarya’da inşaata başlandığını açıkladı. Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası'nda senede 12 adet hızlı tren seti üretilecek.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından Sakarya’ya kurulan fabrikada Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nin üretiminin yanı sıra test çalışmaları da yapılacak. Tesis yaklaşık olarak 15 bin metrekare büyüklüğe sahip.

Tam Boyutta Gör Fabrikanın kurulacağı alanda kazı ve dolgu işlemlerinin tamamlandı. Zemin iyileştirme çalışmaları yapılacak ve sonrasında temel atma töreni gerçekleşecek. Bakan Uraloğlu, "Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası'nın inşaat çalışmaları başladı. Bu yatırımla 250 kişilik yeni personel istihdamı oluşturacağız, ekonomimize de yıllık 3,5 milyar lira katkı sağlayacağız." dedi.

Tesiste üretilecek Milli Elektrikli Hızlı Trenler saatte 225 kilometre hıza ulaşacak. 8 araçtan oluşan tren seti ile 582 yolcu taşınacak. Trenler yüzde 100 elektrikli olacak.

Tam Boyutta Gör TURASAŞ, 2021 yılında 160 km/h hıza sahip Milli Elektrikli Tren Seti geliştirdi. Bu trenler 2023’ten beri Adapazarı-Gebze hattında yolcu taşıyor. Ayrıca saatte maksimum 90 kilometre hıza sahip Milli Banliyö Tren Seti ile Gaziantep’te GAZİRAY hattında yolcu taşınıyor. TURASAŞ’ın sıradaki hedefi ilk Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nin önümüzdeki aylarda raylara indirmek.

TÜRASAŞ Milli Hızlı Tren Seti Özellikleri

Tam Boyutta Gör

Maksimum Hız: 225 km/s

225 km/s Yolcu Sayısı : 582 + 2 PRM

: 582 + 2 PRM Araç Gövdesi : Alüminyum

: Alüminyum Ray Açıklığı : 1435 mm

: 1435 mm Aks Yükü : <18 ton

: <18 ton Dış Kapılar : Elektromekanik Kapı

: Elektromekanik Kapı Alın Duvar Kapılar : Elektromekanik Kapı

: Elektromekanik Kapı Boji : Her araçta Tahrikli Boji ve Tahriksiz Boji

: Her araçta Tahrikli Boji ve Tahriksiz Boji Minimum Kurp Yarıçapı : 150 m.

: 150 m. Gabari : EN 15273-2 G1

: EN 15273-2 G1 Tahrik Sistemi : AC/AC , IGBT/IGCT

: AC/AC , IGBT/IGCT Yolcu Bilgilendirme : PA/ PIS , CCTV

: PA/ PIS , CCTV Aydınlatma Sistemi : LED

: LED İklimlendirme Sistemi : EN 50125-1 , T3 Sınıfı

: EN 50125-1 , T3 Sınıfı Güç Kaynağı : 25kV , 50 Hz

: 25kV , 50 Hz Dış Ortam Sıcaklığı : 25 °C / + 45 °C

: 25 °C / + 45 °C TSI Uygunluğu : TSI LOCErPAS - TSI PRM - TSI NOI

: TSI LOCErPAS - TSI PRM - TSI NOI Tuvalet : Vakumlu Tip Tuvalet Sistemi + Universal (PRM) Tuvalet

: Vakumlu Tip Tuvalet Sistemi + Universal (PRM) Tuvalet Cer Paketi: Otomatik Kavrama (Tip 10) Yarı Otomatik Kavrama

