Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının inşaatı başladı

    Bakan Uraloğlu, Sakarya'da Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası için inşaat çalışmalarının başladığını duyurdu. Fabrikada TURASAŞ tarafından Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti üretilecek.

    Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının inşaatı başladı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de Milli Elektrikli Hızlı Tren için geri sayım başlarken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk hızlı tren fabrikası için Sakarya’da inşaata başlandığını açıkladı. Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası'nda senede 12 adet hızlı tren seti üretilecek.

    Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından Sakarya’ya kurulan fabrikada Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nin üretiminin yanı sıra test çalışmaları da yapılacak. Tesis yaklaşık olarak 15 bin metrekare büyüklüğe sahip.

    Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının inşaatı başladı Tam Boyutta Gör
    Fabrikanın kurulacağı alanda kazı ve dolgu işlemlerinin tamamlandı. Zemin iyileştirme çalışmaları yapılacak ve sonrasında temel atma töreni gerçekleşecek. Bakan Uraloğlu, "Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası'nın inşaat çalışmaları başladı. Bu yatırımla 250 kişilik yeni personel istihdamı oluşturacağız, ekonomimize de yıllık 3,5 milyar lira katkı sağlayacağız." dedi.

    Tesiste üretilecek Milli Elektrikli Hızlı Trenler saatte 225 kilometre hıza ulaşacak. 8 araçtan oluşan tren seti ile 582 yolcu taşınacak. Trenler yüzde 100 elektrikli olacak.

    Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının inşaatı başladı Tam Boyutta Gör
    TURASAŞ, 2021 yılında 160 km/h hıza sahip Milli Elektrikli Tren Seti geliştirdi. Bu trenler 2023’ten beri Adapazarı-Gebze hattında yolcu taşıyor. Ayrıca saatte maksimum 90 kilometre hıza sahip Milli Banliyö Tren Seti ile Gaziantep’te GAZİRAY hattında yolcu taşınıyor. TURASAŞ’ın sıradaki hedefi ilk Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nin önümüzdeki aylarda raylara indirmek.

    TÜRASAŞ Milli Hızlı Tren Seti Özellikleri

    Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının inşaatı başladı Tam Boyutta Gör

    • Maksimum Hız: 225 km/s
    • Yolcu Sayısı: 582 + 2 PRM
    • Araç Gövdesi: Alüminyum
    • Ray Açıklığı: 1435 mm
    • Aks Yükü: <18 ton
    • Dış Kapılar: Elektromekanik Kapı
    • Alın Duvar Kapılar: Elektromekanik Kapı
    • Boji: Her araçta Tahrikli Boji ve Tahriksiz Boji
    • Minimum Kurp Yarıçapı: 150 m.
    • Gabari: EN 15273-2 G1
    • Tahrik Sistemi: AC/AC , IGBT/IGCT
    • Yolcu Bilgilendirme: PA/ PIS , CCTV
    • Aydınlatma Sistemi: LED
    • İklimlendirme Sistemi: EN 50125-1 , T3 Sınıfı
    • Güç Kaynağı: 25kV , 50 Hz
    • Dış Ortam Sıcaklığı: 25 °C / + 45 °C
    • TSI Uygunluğu: TSI LOCErPAS - TSI PRM - TSI NOI
    • Tuvalet: Vakumlu Tip Tuvalet Sistemi + Universal (PRM) Tuvalet
    • Cer Paketi: Otomatik Kavrama (Tip 10) Yarı Otomatik Kavrama
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    rakanishu +71 A.J. Pacino +60 Brother Tolga +55 addidas_85 +45 atmaca57 +44 fricinsleepy +43 Electronic2 +41 mert1907 +39 gnsnc +38 bshaar387 +35
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    42 Kişi Okuyor (0 Üye, 42 Misafir) 3 Masaüstü 39 Mobil GENEL İSTATİSTİKLER
    7531 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    milli elektrikli tren seti, Türkiye Haberleri ve
    3 etiket daha türasaş Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,3b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı366b
    TikTok Sayfası3,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    korna sesiyle başlayan yabancı şarkı renault clio 1.4 8 valf motor yorumları park halindeki aracın açık kapısına çarpmak ruhsatta hususi kamyonet nedir hardline neden önerilmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum