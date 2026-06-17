DOF Robotics, Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikasını kuruyor

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Tam Boyutta Gör Türkiye merkezli teknoloji şirketi DOF Robotics, İstanbul Arnavutköy'de yer alan Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi'nde kurulması planlanan DOF TECH fabrikasıyla Türkiye'nin hizmet robotiği ve insansı robot üretimine yönelik ilk entegre tesisini hayata geçirmeyi hedefliyor.

25 milyon dolarlık yatırım yapılacak

Şirketin açıklamasına göre 25 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek DOF TECH tesisi, mevcut üretim altyapısında önemli bir genişlemeyi beraberinde getirecek. Halihazırda 4 bin metrekarelik üretim alanına sahip olan şirket, bu kapasiteyi 16 bin metrekareye çıkaracak. Böylece üretim hacminde de dört katlık artış sağlanması planlanıyor.

Yeni tesiste Ar-Ge faaliyetlerinden yazılım geliştirmeye, otomasyon sistemlerinden makine işlemeye kadar pek çok kritik süreç aynı çatı altında yürütülecek. Ayrıca kaynak, boya, montaj, elektrik otomasyonu, yazılım entegrasyonu ve Fabrika Kabul Testleri (FAT) gibi üretimin temel aşamalarının tamamı şirket bünyesinde gerçekleştirilecek.

İnsansı robotlarda seri üretime geçiş hedefi

Tam Boyutta Gör DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan yıllar içinde oluşturdukları Ar-Ge altyapısını artık Türk mühendislerinin katkılarıyla yerli üretime dönüştürmeyi planladıklarını belirtti. Mertcan, “İnsansı robot projelerinin geliştirme ve prototip üretim süreçlerine DOF TECH fabrikamızda başlamayı, ardından planladığımız kapasite artışlarıyla birlikte seri üretime geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

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Şirketin son yıllarda AGV (Automated Guided Vehicle - Otomatik Yönlendirmeli Araç), AMR (Autonomous Mobile Robot - Otonom Mobil Robot) ve yapay zeka destekli hizmet robotları alanında edindiği tecrübenin, insansı robot geliştirme çalışmalarının temelini oluşturduğu da aktarıldı.

Verilere göre küresel hizmet robotları pazarının 2028 yılı itibarıyla 73 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Öte yandan, yıllık robot üretim hacminin de 2029 yılına kadar 60 milyon adedi aşacağı öngörülüyor.

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