DOF Robotics, Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikasını kuruyor

25 milyon dolarlık yatırım yapılacak
Şirketin açıklamasına göre 25 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek DOF TECH tesisi, mevcut üretim altyapısında önemli bir genişlemeyi beraberinde getirecek. Halihazırda 4 bin metrekarelik üretim alanına sahip olan şirket, bu kapasiteyi 16 bin metrekareye çıkaracak. Böylece üretim hacminde de dört katlık artış sağlanması planlanıyor.
Yeni tesiste Ar-Ge faaliyetlerinden yazılım geliştirmeye, otomasyon sistemlerinden makine işlemeye kadar pek çok kritik süreç aynı çatı altında yürütülecek. Ayrıca kaynak, boya, montaj, elektrik otomasyonu, yazılım entegrasyonu ve Fabrika Kabul Testleri (FAT) gibi üretimin temel aşamalarının tamamı şirket bünyesinde gerçekleştirilecek.
İnsansı robotlarda seri üretime geçiş hedefi
Şirketin son yıllarda AGV (Automated Guided Vehicle - Otomatik Yönlendirmeli Araç), AMR (Autonomous Mobile Robot - Otonom Mobil Robot) ve yapay zeka destekli hizmet robotları alanında edindiği tecrübenin, insansı robot geliştirme çalışmalarının temelini oluşturduğu da aktarıldı.
Verilere göre küresel hizmet robotları pazarının 2028 yılı itibarıyla 73 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Öte yandan, yıllık robot üretim hacminin de 2029 yılına kadar 60 milyon adedi aşacağı öngörülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: