Türkiye'nin ilk online veri merkezi konferansı

Sahip olduğu geniş network sayesinde kısa sürede ilgili kitleyi bir araya getiren Data Center
İstanbul, katılımcılarını daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda bir araya getirmek adına 2020’de
dijital ortamda gerçekleşecek. Katılımcılar, uzman isimlerden sektör trendlerini dinleme fırsatı
bulurken önde gelen lider firmaların çalışmalarını yakından takip edebilecek.
* 2020’nin ilk sponsorları Schneider Electric ve ABB Platin Sponsor ile yerini almış durumda.
Ana sahneden uzman isimlerin canlı oturumları, sanal sergi alanında ziyaretçiler ile kurulan
interaktif bağlantılar ve 3 dakikaya varan birebir görüntülü görüşmeler gibi bir çok alternatifi
barındıran sanal zirve en iyi dijital deneyimi sunmaktadır. Ek olarak chat kısmından katılımcılar
ile iletişime geçme, sergi alanında dijital kartvizit toplama ve networking gruplarının dahil
olduğu zirve sektörle olan bağınızı güçlendirecek renkli bir platform sunmaktadır.
* Siz de solo konuşma, sanal sergi alanı veya bireysel katılım ile zirveye dahil olabilirsiniz.
Detaylı bilgi ve iletişim: mehmet@wwpartnerships.com veya 0537 238 6747
Websitemiz: https://datacenteristanbul.com
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS