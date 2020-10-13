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    Türkiye'nin ilk online veri merkezi konferansı

    8 Aralık 2020’de gerçekleşecek Data Center İstanbul’da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl 2.’si organize edilen ve Türkiye’nin ilk online veri merkezi konferansı olma özelliğiyle ön plana...
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    Sahip olduğu geniş network sayesinde kısa sürede ilgili kitleyi bir araya getiren Data Center
    İstanbul, katılımcılarını daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda bir araya getirmek adına 2020’de
    dijital ortamda gerçekleşecek. Katılımcılar, uzman isimlerden sektör trendlerini dinleme fırsatı
    bulurken önde gelen lider firmaların çalışmalarını yakından takip edebilecek.


    * 2020’nin ilk sponsorları Schneider Electric ve ABB Platin Sponsor ile yerini almış durumda.
    Ana sahneden uzman isimlerin canlı oturumları, sanal sergi alanında ziyaretçiler ile kurulan
    interaktif bağlantılar ve 3 dakikaya varan birebir görüntülü görüşmeler gibi bir çok alternatifi
    barındıran sanal zirve en iyi dijital deneyimi sunmaktadır. Ek olarak chat kısmından katılımcılar
    ile iletişime geçme, sergi alanında dijital kartvizit toplama ve networking gruplarının dahil
    olduğu zirve sektörle olan bağınızı güçlendirecek renkli bir platform sunmaktadır.


    * Siz de solo konuşma, sanal sergi alanı veya bireysel katılım ile zirveye dahil olabilirsiniz.
    Detaylı bilgi ve iletişim: mehmet@wwpartnerships.com veya 0537 238 6747
    Websitemiz: https://datacenteristanbul.com



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yeni Haber
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