Türkiye’nin kritik altyapıları internete açık! Ankara’nın su sistemine internetten erişildi

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Bir siber güvenlik araştırmacısı, Türkiye genelinde internete açık VNC sunucularını taradığını ve kritik altyapılara ait sistemlere erişebildiğini öne sürdü. Araştırmacı, bulguları arasında Ankara’daki ASKİ tarafından yönetilen su pompalarının da bulunduğunu belirtti.

Türkiye genelinde 17 milyon IP adresi tarandı

Siber güvenlik araştırmacısı, yayımladığı yazıda yanlış yapılandırılmış VNC sunucularının ne kadar ciddi güvenlik riskleri oluşturabileceğini ortaya koydu. Araştırmacının iddiasına göre bu yöntemle bir bilgisayardan tarım tesislerine, kömür madenlerinden bulut sunucularına kadar farklı sistemlere erişmek mümkün olabiliyor.

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VNC (Virtual Network Computing), bir bilgisayarın ekranını uzaktan görüntülemeye ve klavye ile fare üzerinden kontrol etmeye yarayan bir teknoloji. Uzaktan teknik destek ve sistem yönetimi gibi amaçlarla kullanılan bu teknoloji, gerekli güvenlik önlemleri alınmadığında yetkisiz kişilerin sistemlere erişmesine kapı aralayabiliyor.

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Araştırmacı, internete açık VNC sunucularını bulmak için vncsnatch adlı bir araç kullandı. Türkiye'deki IP adreslerini belirlemek için bir veri tabanından yararlanan araştırmacı, Türkiye'ye ait yaklaşık 17 milyon IP adresini taradığını ve bunun 18 saat sürdüğü söyledi. Araştırmacı, kimliğini gizlemek amacıyla Tor ağı üzerinden bağlantı kurduğunu aktardı.

Su pompalarından seralara kadar farklı sistemlere erişildi

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Araştırmacının yazısındaki en dikkat çekici iddialardan biri, internete açık sistemler arasında su altyapısına ait kontrol ekranlarının da bulunması oldu. Araştırmacı, erişebildiğini iddia ettiği sistemler arasında Ankara'da ASKİ tarafından yönetilen su pompalarının da yer aldığını belirtti.

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Araştırmacı, bu tür sistemlerdeki yetkisiz erişimin bir şehirdeki su pompalarının devre dışı bırakılması gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini savundu.

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Yazıda ayrıca hapishane, seralar, kümes hayvanı yetiştiriciliği yapılan bir tesis ve farklı su pompası sistemleri gibi örnekler sıralandı. Araştırmacı, bazı sera kontrol ekranlarında doğrudan ilaçlama işlevlerine ait düğmeler olduğunu, kötü niyetli kişilerce hedef alınmasının tarımsal üretime zarar verebileceğini ileri sürdü.

Araştırmacı: Amacım zarar vermek değil

Araştırmacı, X üzerinden yaptığı açıklamada çalışmayı zarar verme amacıyla gerçekleştirmediğini söyledi. Güvenlik gerekçesiyle elde ettiği bilgileri sansürlediğini belirten araştırmacı, Türkiye'deki veri sızıntılarını ve benzer güvenlik sorunlarını çözmeyi amaçlayan “Türkiye'nin Siber Teftişi” isimli bir projesi olduğunu da ifade etti.

Araştırmacı, ilgili kurumlarla bağlantısı bulunan kişilerin kendisiyle iletişime geçmesini istedi. Çalışmanın tamamına ilişkin ayrıntıları ise Substack üzerinde yayımladığı makalede paylaştı. Araştırmacı, yazısının sonuç bölümünde Türkiye'deki kritik altyapıların güvenliğine yönelik değerlendirmede bulunarak altyapı güvenliğine 100 üzerinden sıfır puan verdi. Konuya dair ASKİ tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

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Siber Güvenlik Haberleri

Türkiye’nin kritik altyapıları internete açık! ASKİ de listede

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