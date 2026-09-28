Türkiye’nin milli eğitim uçağı HÜRKUŞ-2 envantere girdi

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Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-2’nin ilk teslimatı yapıldı. Kabul testleri başarıyla tamamlanan 2 adet HÜRKUŞ-2 uçağı Türk Hava Kuvvetleri envantere katıldı. İki uçak kol uçuşu gerçekleştirdi.

HÜRKUŞ-II, Türk Hava Kuvvetleri’nde temel eğitim uçağı olarak görev yapacak. Pilot eğitimlerinin ilk aşamasındaki temel ve ileri başlangıç uçuş eğitimleri HÜRKUŞ-2 ile gerçekleştirilecek. Pilotlar daha ileri seviyedeki jet eğitimleri için ise HÜRJET’e geçecek. Böylece HÜRKUŞ’tan HÜRJET’e, ardından Millî Muharip Uçak KAAN’a uzanan yerli bir zincir oluşturulacak.

55 adet HÜRKUŞ-2 teslim edilecek

İlk 2 uçağın envantere alınmasının ardından teslimatların hızlandırılması planlanıyor. 2026 yılı sonuna kadar toplam 12 HÜRKUŞ'un Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi hedefleniyor. 2027 yılından itibaren ise ayda 2 uçak teslim edilmesi ve 55 uçaklık programın 2028 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

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HÜRKUŞ-2 neler sunuyor?

HÜRKUŞ-II'nin temelinde HÜRKUŞ-B bulunurken, yeni versiyonda uçağın yapısal tasarımı, aerodinamiği, aviyonikleri ve çeşitli alt sistemleri üzerinde kapsamlı geliştirmeler yapıldı. TUSAŞ'ın paylaşılan teknik bilgilerinde HÜRKUŞ-II'nin daha hafif, daha çevik ve bakım açısından daha verimli hale getirildiği belirtiliyor.

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Uçakta 1.600 shp gücünde Pratt & Whitney Canada PT6A-68T turboprop motor kullanılmaya devam ediyor. HÜRKUŞ ailesinin önceki askeri versiyonlarında olduğu gibi HÜRKUŞ-II de iki kişilik kokpit, fırlatma koltukları, OBOGS (uçak içi oksijen üretim sistemi), anti-G sistemi ve gelişmiş uçuş/aviyonik sistemleri gibi eğitim uçağı açısından önemli kabiliyetlere sahip.

Yapısal ağırlığın azaltılması ve aerodinamik performansın artırılmasına yönelik çalışmalar sayesinde HÜRKUŞ-II'nin yüksek akrobasi ve manevra kabiliyeti elde etmesi hedeflendi. Uçak 30.000 feet irtifaya çıkabilirken, azami hızı 320 KCAS seviyesine ulaşıyor.

HÜRKUŞ-II'de ayrıca akıllı uçuş yönetim sistemleri ve dijital eğitim kabiliyetleri bulunuyor. Bu sistemlerin pilot adaylarının modern aviyonik ve görev sistemlerine daha erken aşamada uyum sağlamasına katkı sunması ve jet eğitimine geçişte eğitim yükünü azaltması amaçlanıyor. Uçağın bakım ve idame süreçlerinde de maliyet etkin ve sürdürülebilir bir yapı sunması hedefleniyor.

Milli sertifika aldı

HÜRKUŞ-II yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesinin yanı sıra sertifikasını da milli imkanlarla alan ilk uçak olma özelliği taşıyor. Uçak, 9 Eylül 2026 tarihinde Türkiye'nin ilk millî Askerî Tip Sertifikasını aldı.

Sertifikasyon sürecinin tamamı Türkiye’de yürütüldü. Türkiye'de yerli olarak geliştirilen bir hava platformu için uluslararası standartlara uygun şekilde ve tamamen millî insan kaynağıyla yürütülen ilk askerî tip sertifikasyon süreci tamamlandı. HÜRKUŞ-II için 12 ayrı sertifikasyon disiplininde çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda toplam 1.790 sertifikasyon gereksinimi doğrulandı, 950 kanıt dokümanı teknik açıdan incelendi ve 153 sertifikasyon testi tamamlandı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HÜRKUŞ-II'nin sertifikasyonunun Türkiye açısından yalnızca bir uçak programının tamamlanması anlamına gelmediğini belirterek, ülkenin hava araçlarını tasarlama, üretme, test etme, doğrulama ve sertifikalandırma yetkinliğine dikkat çekti.

HÜRKUŞ-2 Tenik Özellikleri

Kanat açıklığı : 10,86 metre

: 10,86 metre Uzunluk : 11,35 metre

: 11,35 metre Yükseklik : 3,66 metre

: 3,66 metre Kanat alanı : 16,71 m²

: 16,71 m² Gövde uzunluğu : 10,94 metre

: 10,94 metre Gövde yüksekliği : 2,06 metre

: 2,06 metre Gövde genişliği : 0,96 metre

: 0,96 metre Azami kalkış ağırlığı : 3.300 kg

: 3.300 kg Yakıt kapasitesi : 494 kg

: 494 kg Motor : 1.600 shp Pratt & Whitney Canada PT6A-68T turboprop

: 1.600 shp Pratt & Whitney Canada PT6A-68T turboprop Azami seyir hızı : 533 km/s

: 533 km/s Tırmanma hızı : 20,12 m/s

: 20,12 m/s Servis tavanı : 11.970 metre

: 11.970 metre Azami menzil : 1.190 km

: 1.190 km Pozitif/negatif G limiti: +7 / -3 G

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