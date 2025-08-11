Türkiye'nin otomobil üretimi ilk 7 ayda yüzde 4 azaldı

Yılın ilk 7 aylık döneminde ise toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 arttı ve 834 bin 838 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 4 azalarak 521 bin 447 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 853 bin 376 adet oldu.
Yılın ilk 7 aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 14 artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 9 geriledi.
Söz konusu dönemde otomotiv sanayisinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 67 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 69, kamyon grubunda yüzde 56, otobüs-midibüs grubunda yüzde 64 ve traktörde yüzde 42 seviyesinde gerçekleşti.
