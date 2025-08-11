Türkiye'nin otomobil üretimi ilk 7 ayda yüzde 4 azaldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılının Ocak-Temmuz dönemine ait üretim adetlerini açıkladı. Buna göre, temmuz ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarken, otomobil üretimi yüzde 1, ticari araç üretimi ise yüzde 31 arttı.

Yılın ilk 7 aylık döneminde ise toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 arttı ve 834 bin 838 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 4 azalarak 521 bin 447 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 853 bin 376 adet oldu.

Yılın ilk 7 aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 14 artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 9 geriledi.

Söz konusu dönemde otomotiv sanayisinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 67 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 69, kamyon grubunda yüzde 56, otobüs-midibüs grubunda yüzde 64 ve traktörde yüzde 42 seviyesinde gerçekleşti.

