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    Türkiye'nin otomotiv üretimi yüzde 8, ihracatı yüzde 14 daraldı

    OSD verilerine göre Türkiye'nin otomotiv üretimindeki daralma sürüyor. Sektör genelinde daralma yüzde 8 iken, otomobil üretimindeki daralma ise yüzde 19 ile daha fazla hissediliyor.

    Türkiye'nin otomotiv üretimi yüzde 8, ihracatı yüzde 14 daraldı
    Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ocak-temmuz dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 7 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 geriledi ve 767 bin 216 adet oldu.

    Otomobil üretimi ise yüzde 19 azalarak 424 bin 667 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 779 bin 338 adet oldu. Yılın ilk yedi aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9, hafif ticari araç grubunda yüzde 10, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 4 yükseldi.

    Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 62 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 63, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs-midibüs grubunda yüzde 69 ve traktörde yüzde 28 seviyesinde gerçekleşti. 

    İlk 7 ayda ihracat 24,4 milyar dolara ulaştı

    Türkiye'nin otomotiv üretimi yüzde 8, ihracatı yüzde 14 daraldı Tam Boyutta Gör
    Yılın ilk yedi aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 14 gerileyerek 542 bin 401 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 8 oranında arttı.

    Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025’in ilk yedi aylık döneminde Türkiye ihracatından aldığı yüzde 17 pay ile sektörel ihracat sıralamasında liderliğini korudu. İlk yedi aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı yüzde 2,6 artışla 24,4 milyar dolara ulaştı.

    Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 9 gerileme ile 6,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 0,1, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 4,5 oranında arttı.

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