Türkiye'nin otomotiv üretimi yüzde 8, ihracatı yüzde 14 daraldı

Otomobil üretimi ise yüzde 19 azalarak 424 bin 667 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 779 bin 338 adet oldu. Yılın ilk yedi aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9, hafif ticari araç grubunda yüzde 10, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 4 yükseldi.
Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 62 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 63, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs-midibüs grubunda yüzde 69 ve traktörde yüzde 28 seviyesinde gerçekleşti.
İlk 7 ayda ihracat 24,4 milyar dolara ulaştı
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025’in ilk yedi aylık döneminde Türkiye ihracatından aldığı yüzde 17 pay ile sektörel ihracat sıralamasında liderliğini korudu. İlk yedi aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı yüzde 2,6 artışla 24,4 milyar dolara ulaştı.
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 9 gerileme ile 6,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 0,1, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 4,5 oranında arttı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: