Türkiye'nin rüzgar enerjisi kapasitesi 9 ayda sadece 766 MW arttı

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Tam Boyutta Gör Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü Aralık 2025 sonunda 14.774 MW olarak kaydedildi. Eylül 2026 sonunda ise bu değer 15.540 MW'a çıktı. Böylece dokuz aylık dönemde rüzgar enerjisi kapasitesinde 766 MW net artış ve yaklaşık yüzde 5,2 büyüme gerçekleşti.

Aynı dönemde Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü 122.519 MW'tan 127.355 MW'a yükseldi. Rüzgar enerjisinin toplam kurulu güç içerisindeki payı da yüzde 12,1'den yüzde 12,2'ye çıkarak oldukça sınırlı bir büyüme gösterdi.

Rüzgarın kurulu gücü 15,5 GW'ı aştı

Rüzgar enerjisindeki artış yıl boyunca devam etti. Ocak 2026 sonunda 14.862 MW olan kurulu güç, Şubat ayında 15.004 MW'a, Mart ayında ise 15.039 MW'a ulaştı. Nisan sonunda 15.075 MW, Mayıs sonunda 15.122 MW ve Haziran sonunda 15.281 MW olarak kaydedildi.

Temmuz sonunda 15.358 MW'a yükselen kapasite, Ağustos ayında 15.434 MW'a, Eylül sonunda ise 15.540 MW'a çıktı. Böylece rüzgar enerjisinin kurulu gücü yılın ilk dokuz ayında 15,5 GW sınırını aşarken kapasite artışı yılın son çeyreğinde de takip edilecek önemli göstergelerden biri haline geldi.

Eylül ayında rüzgardan 3,84 milyar kWh elektrik üretildi

Kurulu güç artışının yanında rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payı da önem taşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de Eylül 2026 boyunca toplam 31,79 milyar kWh elektrik üretildi. Bunun 3,84 milyar kWh'lik bölümü rüzgar enerjisinden sağlandı.

Rüzgarın aylık elektrik üretimindeki payı yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. Aynı ay güneş enerjisinden 4,32 milyar kWh elektrik üretildi. Böylece iki kaynağın toplam üretimi 8,16 milyar kWh'a ulaştı.

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Rüzgar santrallerinin üretimi, kurulu güçten farklı olarak rüzgar hızına ve hava koşullarına bağlı biçimde değişebiliyor. Bu nedenle kapasite artışı ile belirli bir ayda üretilen elektrik miktarını ayrı değerlendirmek gerekiyor.

Türkiye'nin enerji üretim kaynaklarına göre kurulu gücü (MW) Enerji kaynağı Aralık 2025 Mart 2026 Haziran 2026 Eylül 2026 Hidroelektrik 32.294 32.334 32.344 32.332 Güneş 25.109 26.478 27.210 28.222 Doğal gaz 24.232 25.041 25.021 25.009 Rüzgar 14.774 15.039 15.281 15.540 Yerli kömür 11.550 11.565 11.565 11.565 İthal kömür 10.456 10.456 10.466 10.466 Biyokütle 2.346 2.367 2.428 2.423 Jeotermal 1.758 1.798 1.798 1.798 Toplam 122.519 125.078 126.113 127.355

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