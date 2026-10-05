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    Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatı büyümeye devam ediyor: İşte rakamlar

    Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatı Eylül’de yüzde 10,7 artarak 634 milyon dolara çıktı. Yıllıklandırılmış ihracat ise yüzde 29,9 artışla 10,94 milyar dolara ulaştı.

    Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatı büyümeye devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayii ihracatı büyümesini sürdürüyor. Eylül 2026’da ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artarak 634 milyon 108 bin dolara yükseldi. 2025’in Eylül ayında bu rakam 572 milyon 821 bin dolar seviyesindeydi.

    Yılın ilk dokuz ayındaki toplam ihracat ise yüzde 15,6 artışla 6 milyar 926 milyon 490 bin dolara ulaştı. Geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 5 milyar 990 milyon 984 bin dolar olan ihracat, böylece yaklaşık 936 milyon dolar arttı.

    Savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracat içerisindeki payı Eylül ayında yüzde 2,4, Ocak-Eylül döneminde ise yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

    Yıllıklandırılmış ihracat 11 milyar dolara yaklaştı

    Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatı büyümeye devam ediyor Tam Boyutta Gör

    Sektörün son 12 aylık ihracat performansındaki artış ise daha belirgin oldu. 2024-2025 döneminde 8 milyar 422 milyon 263 bin dolar olan yıllıklandırılmış ihracat, 2025-2026 döneminde 10 milyar 941 milyon 333 bin dolara çıktı. Böylece yıllık bazda yüzde 29,9 artış kaydedildi.

    Bu sonuçla savunma ve havacılık, TİM verilerine göre dönem itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat artışının en yüksek olduğu sektör konumunda bulunuyor. Sektörün toplam ihracattaki yıllıklandırılmış payı da yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşti.

    Üçüncü çeyrek sonunda 10 milyar doların üzerine çıkan yıllıklandırılmış ihracat, 2026'nın savunma ve havacılık ihracatında yeni bir rekorla tamamlanabileceğine işaret ediyor. Bilindiği üzere Türkiye, 2025 yılında ilk kez 10 milyar dolar eşiğini aşmıştı.

    Yıllara göre savunma ve havacılık ihracatı

    Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatı büyümeye devam ediyor Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatındaki uzun vadeli yükseliş, yıllara göre verilerde de görülüyor.

    • 2011: 1,1 Milyar Dolar
    • 2012: 1,6 Milyar Dolar
    • 2013: 1,6 Milyar Dolar
    • 2014: 1,9 Milyar Dolar
    • 2015: 1,9 Milyar Dolar
    • 2016: 2 Milyar Dolar
    • 2017: 1,8 Milyar Dolar
    • 2018: 2,2 Milyar Dolar
    • 2019: 3,1 Milyar Dolar
    • 2020: 2,3 Milyar Dolar
    • 2021: 3,2 Milyar Dolar
    • 2022: 4,4 Milyar Dolar
    • 2023: 5,5 Milyar Dolar
    • 2024: 7,2 Milyar Dolar
    • 2025: 10,6 Milyar Dolar
    • 2026 Eylül ayı itibariyle yıllıklandırılmış: 10,9 Milyar Dolar
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