    Türkiye’nin SIM kartsız AirTag alternatifi genişliyor: Gözcü Mobil

    İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknokent’te geliştirilen Gözcü Mobil, SIM kartsız çalışan yerli akıllı takip cihazlarıyla 20 bin satışa ve 10 binden fazla aktif kullanıcıya ulaştı.

    İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Gözcü Mobil, geliştirdiği SIM kartsız ve pil destekli akıllı takip cihazlarıyla Türkiye’de yerli takip teknolojileri alanında dikkat çeken girişimlerden biri haline geldi. Apple’ın AirTag ürünüyle dünya genelinde yaygınlaşan küçük boyutlu kablosuz takip cihazlarına yerli bir alternatif sunan şirket, kısa sürede hem bireysel hem de kurumsal pazarda önemli bir büyüme yakaladı.

    Hızla büyüyor

    Gözcü Mobil, ilk ürün testlerini ve satışlarını Haziran 2025’te gerçekleştirdi. Şirketin geliştirdiği akıllı takip cihazları, özellikle SIM kart gerektirmemesi ve ek abonelik maliyeti oluşturmadan çalışabilmesiyle kullanıcıların ilgisini çekti. Ürünlerin piyasaya çıkmasının ardından Amazon başta olmak üzere büyük e-ticaret platformlarında kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaşıldı.

    Şirket verilerine göre Aralık 2025 itibarıyla aktif kullanıcı sayısı 4 binin üzerine çıktı. Güncel durumda ise platformda kayıtlı aktif kullanıcı sayısının 10 bini aştığı belirtiliyor. Gözcü Mobil’in bugüne kadar gerçekleştirdiği toplam cihaz satışının ise 20 bini geçtiği ifade ediliyor.

    Gözcü Mobil yalnızca çevrim içi satış kanallarıyla sınırlı kalmadı. Şirketin geliştirdiği cihazlar, Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden BİM ve ŞOK’un aktüel ürün kampanyalarında da yer aldı. Şirket, SIM kartsız takip için Gözcü Mega ve Mini modellerini sunuyor.

    Şirketin büyüme stratejisi yalnızca bireysel kullanıcılarla sınırlı değil. Gözcü Mobil, kurumsal tarafta ilk önemli adımını VakıfBank ile yaptığı anlaşmayla attı. Bu iş birliği, şirketin B2B alanında da büyüme hedeflediğini gösteriyor.

    40 ilde satış ağı kuruldu

    Gözcü Mobil, fiziksel erişim tarafında da Türkiye genelinde genişlemeye devam ediyor. Şirketin açıklamalarına göre bugün itibarıyla 40 ilde bayi ve satış noktası ağı oluşturuldu. Böylece kullanıcıların cihazlara yalnızca internet üzerinden değil, fiziksel mağazalar aracılığıyla da ulaşabilmesi sağlandı.

    Altyapı tarafında da yatırımlarını sürdüren girişim, CRM ve e-ticaret sistemlerini tamamladı. Müşteri hizmetleri operasyonunda ise yapay zeka destekli destek hattı kullanılmaya başlandı.

    Gözcü Mobil’in geliştirdiği akıllı takip cihazları farklı kullanım senaryolarına hitap ediyor. Şirketin ürünleri evcil hayvan takibi, valiz ve bagaj güvenliği, araç ve motosiklet takibi gibi alanlarda kullanılabiliyor.

