Türkiye’nin SIM kartsız AirTag alternatifi genişliyor: Gözcü Mobil

Hızla büyüyor
Gözcü Mobil, ilk ürün testlerini ve satışlarını Haziran 2025’te gerçekleştirdi. Şirketin geliştirdiği akıllı takip cihazları, özellikle SIM kart gerektirmemesi ve ek abonelik maliyeti oluşturmadan çalışabilmesiyle kullanıcıların ilgisini çekti. Ürünlerin piyasaya çıkmasının ardından Amazon başta olmak üzere büyük e-ticaret platformlarında kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaşıldı.
Gözcü Mobil yalnızca çevrim içi satış kanallarıyla sınırlı kalmadı. Şirketin geliştirdiği cihazlar, Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden BİM ve ŞOK’un aktüel ürün kampanyalarında da yer aldı. Şirket, SIM kartsız takip için Gözcü Mega ve Mini modellerini sunuyor.
Şirketin büyüme stratejisi yalnızca bireysel kullanıcılarla sınırlı değil. Gözcü Mobil, kurumsal tarafta ilk önemli adımını VakıfBank ile yaptığı anlaşmayla attı. Bu iş birliği, şirketin B2B alanında da büyüme hedeflediğini gösteriyor.
40 ilde satış ağı kuruldu
Gözcü Mobil, fiziksel erişim tarafında da Türkiye genelinde genişlemeye devam ediyor. Şirketin açıklamalarına göre bugün itibarıyla 40 ilde bayi ve satış noktası ağı oluşturuldu. Böylece kullanıcıların cihazlara yalnızca internet üzerinden değil, fiziksel mağazalar aracılığıyla da ulaşabilmesi sağlandı.
Altyapı tarafında da yatırımlarını sürdüren girişim, CRM ve e-ticaret sistemlerini tamamladı. Müşteri hizmetleri operasyonunda ise yapay zeka destekli destek hattı kullanılmaya başlandı.
Gözcü Mobil'in geliştirdiği akıllı takip cihazları farklı kullanım senaryolarına hitap ediyor. Şirketin ürünleri evcil hayvan takibi, valiz ve bagaj güvenliği, araç ve motosiklet takibi gibi alanlarda kullanılabiliyor.
