Türkiye'nin tarım teknolojileri 100'e yakın ülkeye ihraç ediliyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör TEKNOFEST İstanbul’da bilişim, havacılık ve ulaşım teknolojilerinin yanı sıra tarım teknolojileri de sergilendi. Türkiye’den geliştirilip dünyaya ihraç edilen tarım teknolojileri tanıtıldı.

TEKNOFEST İstanbul’da Tarım Teknolojileri Kümelenmesi’nde (TÜME) sergilenen ürünler arasında 100’e yakın ülkeye ihraç edilen ve alanında ilk 3’te yer alan teknolojiler bulunuyor.

Gübre yönetimi alanında dünyada ilk 3'te

Gübre yönetimi ekipmanları geliştiren EYS Makine, büyükbaş hayvanların gübrelerinin işlenmesine yönelik geliştirdiği ekipmanlar ile 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Gübre yönetimi alanında dünyada ilk 3’te yer alıyor. EYS Makine tarafından geliştirilen araçlar ile gübre, el değmeden çiftlik dışına çıkartılabiliyor hatta bunu komposta dönüştürdükten sonra paketleyerek satışa sunulabilecek hale getiriliyor.

EYS Makine Satış Müdürü Oğuzhan Tepe, Gübre yönetiminde Türkiye'de sektör lideriyiz, dünyada kendi alanımızda ilk 3'teyiz, şu anda 70 ülkeye ihracat yapıyoruz, en büyük pazarlarımız, ABD, Japonya ve Hollanda. Türkiye'nin AB standartlarına uygun üretim yapan tek firmasıyız." dedi.

Vestel: Türkiye'de YouTube izleme süresi uydu yayınlarını geçti 5 sa. önce eklendi

Mat Filtrasyon Teknolojileri firması ise balık ve su ürünü çiftlikleri için filtre teknolojileri geliştiriyor. Aralarında Norveç, İskandinav ülkeleri, İsveç, İsviçre, Japonya ve Kanada’nın bulunduğu 67 ülkeye filtre ihracatı yapılıyor. Müşterilerin farklı balık ve deniz ürün türüne göre filtrelerde tasarım değişikliği yapılıyor. İmalatı yapılan ürünlerin kurulumları yapılıp kullanıma sunuluyor.

TEMPA Elektroteknik ise hayvancılık sektörü için otomatik yem dağıtım teknolojileri geliştiriyor. Maliyet, zaman ve stok bilgileriyle üreticiye avantajlar sağlıyor. Kullanılan bazı teknolojiler ihraç ediliyor. Yem makineleri ve yem hazırlama tesisleri alanında 50'den az hayvanı olan işletmelere hizmet veriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Türkiye'nin tarım teknolojileri 100'e yakın ülkeye ihraç ediliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: