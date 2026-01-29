Türkiye'nin uçak filosu 2025'te 800'e ulaştı

2025’te 800 uçak ve 157.785 yolcu kapasitesine ulaşıldı. En çok uçağa sahip şirket 473 uçak ile Türk Hava Yolları olurken onu 128 uçakla Pegasus ve 81 uçakla SunExpress takip etti. 800 uçağın 760'ı yolcu taşımacılığı, 40'ı ise kargo taşımacılığı amacıyla hizmet verdi.
|Yıl
|Uçak Sayısı
|Yolcu Kapasitesi
|2021
|558
|104.464
|2022
|598
|113.054
|2023
|668
|130.196
|2024
|729
|143.050
|2025
|800
|157.785
SHGM verilerine göre 2021’de 558 sivil uçak bulunurken, 2025’te yüzde 43 büyüme ile bu sayı 800’e yükseldi. 2024’e kıyasla 2025’te yüzde 9,73’lük artış oldu.
Yolcu sayısında tüm zamanların rekoru
Türkiye, geçen yılın sonu itibarıyla 133 ülkede 356 noktaya uçuş yapar duruma gelirken, hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı geçen yıl 247 milyonu aşarak rekor kırdı.