Türkiye'nin uçak filosu 2025'te 800'e ulaştı

Tam Boyutta Gör Türkiye’de sivil alanda kullanılan uçak sayısı her geçen yıl artmaya devam ediyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılında Türkiye’nin yolcu ve kargo taşımacılığında kullanılan uçak sayısı 800’e yükseldi.

2025’te 800 uçak ve 157.785 yolcu kapasitesine ulaşıldı. En çok uçağa sahip şirket 473 uçak ile Türk Hava Yolları olurken onu 128 uçakla Pegasus ve 81 uçakla SunExpress takip etti. 800 uçağın 760'ı yolcu taşımacılığı, 40'ı ise kargo taşımacılığı amacıyla hizmet verdi.

Türkiye’nin Uçak Filosu Yıl Uçak Sayısı Yolcu Kapasitesi 2021 558 104.464 2022 598 113.054 2023 668 130.196 2024 729 143.050 2025 800 157.785

SHGM verilerine göre 2021’de 558 sivil uçak bulunurken, 2025’te yüzde 43 büyüme ile bu sayı 800’e yükseldi. 2024’e kıyasla 2025’te yüzde 9,73’lük artış oldu.

Yolcu sayısında tüm zamanların rekoru

Türkiye, geçen yılın sonu itibarıyla 133 ülkede 356 noktaya uçuş yapar duruma gelirken, hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı geçen yıl 247 milyonu aşarak rekor kırdı.

