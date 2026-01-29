Giriş
    Türkiye'nin uçak filosu 2025'te 800'e ulaştı

    Türkiye'nin hava yolu yolcu taşımacılığı ve kargoda kullanılan uçak sayısı 2025'te yüzde 10 artışla 800'e yükseldi. 2025'te hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısında rekor kırıldı.

    Türkiye'nin uçak filosu 2025'te 800'e ulaştı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de sivil alanda kullanılan uçak sayısı her geçen yıl artmaya devam ediyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılında Türkiye’nin yolcu ve kargo taşımacılığında kullanılan uçak sayısı 800’e yükseldi.

    2025’te 800 uçak ve 157.785 yolcu kapasitesine ulaşıldı. En çok uçağa sahip şirket 473 uçak ile Türk Hava Yolları olurken onu 128 uçakla Pegasus ve 81 uçakla SunExpress takip etti. 800 uçağın 760'ı yolcu taşımacılığı, 40'ı ise kargo taşımacılığı amacıyla hizmet verdi.

    Türkiye’nin Uçak Filosu
    Yıl Uçak Sayısı Yolcu Kapasitesi
    2021 558 104.464
    2022 598 113.054
    2023 668 130.196
    2024 729 143.050
    2025 800 157.785

    SHGM verilerine göre 2021’de 558 sivil uçak bulunurken, 2025’te yüzde 43 büyüme ile bu sayı 800’e yükseldi. 2024’e kıyasla 2025’te yüzde 9,73’lük artış oldu.

    Yolcu sayısında tüm zamanların rekoru

    Türkiye, geçen yılın sonu itibarıyla 133 ülkede 356 noktaya uçuş yapar duruma gelirken, hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı geçen yıl 247 milyonu aşarak rekor kırdı.

