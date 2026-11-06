Türkiye'nin uzay bütçesi 3 yılda 20 milyar lirayı aşacak

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Oynat Türkiye Uzay Ajansı'nın üç yıllık bütçesinin 20 milyar lirayı aşması bekleniyor. Bu dev bütçeyle, yerlilik oranı yüzde 80'i aşan AYAP-1 aracının 2027'de Ay'a fırlatılması hedefleniyor. Görevde yerli hibrit itki sistemi kullanılacak. Türkiye ayrıca, bağımsız fırlatma kabiliyeti kazanmak için Somali'de bir uzay limanı kuruyor. Süreçte füzyon teknolojisi ve uzay havası araştırma merkezleri de faaliyete geçecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 2027-2029 döneminde Ay görevi, uzay limanı, füzyon teknolojisi ve uzay havası araştırmaları gibi projelere odaklanacak. Ajans için üç yılda 20 milyar 18 milyon liralık bütçe ayrılması planlanıyor.

Ay görevi için 2027 hedefi

Türkiye Uzay Ajansı'nın 2027 yılı bütçe teklifine göre Türkiye'nin uzay ve havacılık teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmak, uluslararası rekabet gücünü artırmak ve yerli teknoloji üretimini desteklemek amacıyla çeşitli projeler yürütülecek. Milli Uzay Programı kapsamında Ay Araştırma Programı, yerli uydu geliştirme, bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi, uzaya erişim ve uzay limanı gibi hedefler öncelikli çalışmalar arasında bulunuyor.

TUA'nın 2027 yılı bütçesinin 5 milyar 880 milyon 735 bin lira olması öngörülüyor. Bu tutarın 2028'de 6 milyar 746 milyon 34 bin liraya, 2029'da ise 7 milyar 391 milyon 339 bin liraya yükselmesi bekleniyor. Böylece Ajansın üç yıllık toplam bütçesi 20 milyar 18 milyon 108 bin liraya ulaşacak. Kaynağın 19 milyar 991 milyon 250 bin lirası Uzay ve Havacılık Programı'na, 26 milyon 858 bin lirası ise Yönetim ve Destek Programı'na ayrılacak.

Milli Uzay Programı'nın önemli hedeflerinden biri olan Ay'a Sert İniş görevi için 2027 yılı işaret ediliyor. TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen Ay uzay aracının aynı yıl fırlatılması planlanıyor. Görev kapsamında önce Ay yörüngesinde bilimsel araştırmalar yapılması, ardından aracın yerli hibrit itki sistemi kullanılarak kontrollü manevralarla Ay yüzeyine ulaştırılması hedefleniyor.

Aracın üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetleri tamamlandı. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip uzay aracı için sistem seviyesinde çevresel testler devam ediyor. Görev sırasında Ay yörüngesinden görüntü ve bilimsel veriler toplanmasının yanı sıra yerli hibrit itki sisteminin derin uzay koşullarında çalıştırılması ve geliştirilen teknolojilerin uzay ortamında denenmesi amaçlanıyor.

Bilindiği üzere Milli Uzay Programı kapsamında TUA, Ay'a sert iniş yapacak AYAP-1 adlı uzay aracının üzerinde çalışıyor. Sert iniş için ilk hedef aslında 2023 yılıydı ancak programda çeşitli gecikmeler yaşandı. Mevcut takvime göre AYAP-1 görevi 2027’nin ilk aylarında gerçekleşecek.

Somali'de uzay limanı inşa ediliyor

Türkiye'nin bağımsız uzaya erişim kabiliyeti kazanması da Milli Uzay Programı'nın temel hedefleri arasında yer alıyor. Bu doğrultuda yerli roket teknolojilerinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin kendi fırlatma altyapısına sahip olması planlanıyor.

Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda Somali'de bir uzay limanı inşa edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla Türkiye'nin yerli fırlatma sistemleri kullanarak kendi uydularını uzaya gönderebilmesi hedefleniyor. Buradaki altyapının Türkiye'nin ihtiyaçlarının yanı sıra uluslararası fırlatma taleplerine de hizmet etmesi öngörülüyor.

TUA'nın 2027-2029 dönemine ilişkin performans hedeflerinde derin uzay görevlerinde kullanılabilecek itki sistemleri için füzyon teknolojisinin geliştirilmesi de bulunuyor. Bu amaçla Uzay Destek Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZDES) kurulacak.

Merkezin tamamlanma oranının 2027'de yüzde 60'a, 2028'de yüzde 80'e ve 2029'da yüzde 100'e çıkarılması hedefleniyor. Böylece füzyon teknolojisi alanındaki araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülebileceği bir altyapı oluşturulması planlanıyor.

Bir diğer proje ise uzay havasındaki değişimlerin etkilerini izlemek ve modellemek amacıyla kurulacak Uzay Havası Uygulama Merkezi olacak. Merkezin tamamlanma oranının 2027'de yüzde 10, 2028'de yüzde 20 ve 2029'da yüzde 40 seviyesine ulaşması bekleniyor.

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