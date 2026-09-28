Türkiye'nin yapay zeka platformu EVREN erişime açıldı: Tüm detaylar

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Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bünyesinde geliştirilen yapay zeka platformu EVREN kullanıma açıldı. Savunma sanayisi şirketlerinden üniversitelere, teknoloji girişimlerinden öğrenci ve geliştiricilere kadar geniş bir kullanıcı kitlesini hedefleyen platform, yapay zeka geliştirme süreçleri için Türkiye merkezli ortak bir altyapı sunuyor.

Platformun öne çıkan özellikleri arasında yüksek performanslı GPU kaynakları, büyük dil modellerine erişim, bilgisayarlı görü araçları ve katkı karşılığında hesaplama kredisi kazanma sistemi bulunuyor. Paylaşılan teknik bilgilere göre altyapının merkezinde 64 adet Nvidia H200 GPU'dan oluşan bir hesaplama kümesi yer alıyor. Kullanıcılar bu kaynakları model eğitimi, yapay zeka çıkarımı ve farklı veri işleme görevleri için değerlendirebiliyor.

64 Nvidia H200 GPU bulunuyor

EVREN'in ana hesaplama altyapısı, yüksek performanslı yapay zeka iş yüklerini hedefleyen Nvidia H200 GPU'lar üzerine kuruluyor. Platformda toplam 64 GPU'nun yanı sıra 8,8 TB GPU belleği (VRAM), 1.536 CPU çekirdeği ve 24 TB DDR5 RAM bulunuyor. Sistemler arasındaki veri aktarımı ise 25,6 Tb/s bant genişliğine sahip InfiniBand ağı üzerinden gerçekleştiriliyor.

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Paylaşılan platform göstergelerinde ayrıca 47,5 bin TFLOPS hesaplama performansı, 400 Gbps InfiniBand NDR bağlantısı ve GPU başına saatlik 10-35 kredi aralığında hesaplama maliyeti bilgileri yer alıyor.

Savunma sanayisi ve akademik çalışmaların yanı sıra girişimciler ve geliştiriciler de EVREN üzerinden hesaplama kaynaklarına erişebiliyor. Platform, GPU kapasitesini önceden ayırmaya yönelik rezervasyon sistemi de sunuyor. Kullanıcılar, eğitim işlemleri için başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyerek GPU rezervasyonu oluşturabiliyor. Rezervasyonlar en erken 24 saat, en geç üç ay sonrasına yapılabiliyor ve maliyet rezervasyon sürecinde güncelleniyor.

Görüntü işleme için 8 Nvidia RTX A6000 GPU

EVREN, büyük dil modellerinin yanı sıra gerçek zamanlı görüntü işleme görevleri için ayrı bir GPU altyapısı kullanıyor. Bu kapsamda 8 adet Nvidia RTX A6000 GPU, toplam 384 GB VRAM ve 10.752 CUDA çekirdeğiyle hizmet veriyor. Sistem, 40'tan fazla eş zamanlı kullanıcıyı destekleyecek şekilde yapılandırılırken görüntü çıkarımı için 50 ms gecikme değeri belirtiliyor.

Görüntü işleme altyapısı web kamerası üzerinden gerçek zamanlı nesne tespiti, görüntü analizi ve video akışlarının işlenmesi gibi kullanım senaryolarını hedefliyor. Platformda nesne tespiti, segmentasyon ve sınıflandırma görevleri için veri etiketleme ve model eğitimi araçları da bulunuyor.

Kullanıcılar görüntü verilerini platforma yükleyerek etiketleme işlemlerini gerçekleştirebiliyor, ardından hazırlanan veri setleriyle modellerini eğitebiliyor. Veri etiketleme tarafında sınırlayıcı kutu (BBOX), poligon, anahtar nokta ve metin etiketleme gibi farklı yöntemler destekleniyor. SAM-2 ve YOLO tabanlı araçlar da etiketleme sürecinde kullanılabiliyor.

14 açık ağırlıklı büyük dil modeli ve OpenAI uyumlu API

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EVREN'in dil modeli altyapısı, açık ağırlıklı büyük dil modellerinin Türkiye'de bulunan yüksek performanslı hesaplama kaynakları üzerinde çalıştırılmasına imkan tanıyor. Platformda 14 açık ağırlıklı büyük dil modelini kapsayan çıkarım katmanı bulunuyor.

OpenAI uyumlu API desteği, geliştiricilerin mevcut uygulamalarını EVREN'e bağlamasını kolaylaştırıyor. API mimarisi, anlık yanıt desteği ve otomatik model yönlendirme özellikleri sayesinde uygulamalar, platformdaki modeller üzerinden metin üretimi ve diğer dil modeli işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Sohbet, kodlama, akıl yürütme ve görsel anlama gibi kullanım alanları için tasarlanan sistem, kurumsal güvenlik ve erişim kontrolü özellikleriyle de destekleniyor.

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API erişimini yaygınlaştırmak amacıyla 1 Kasım 2026'ya kadar gerçekleştirilen API çağrıları kredi bakiyesinden düşülmeden sınırsız olarak sunulacak. Böylece geliştiriciler, mevcut uygulamalarını platforma entegre ederek altyapıyı deneyebilecek.

Katkı sağlayan kullanıcılar GPU kredisi kazanıyor

EVREN, doğrudan ücretli abonelik yerine katkı esaslı bir kredi modeliyle çalışıyor. Kullanıcılar veri seti yükleyerek, veri etiketleyerek veya eğittikleri modelleri paylaşarak kredi kazanabiliyor. Kazanılan krediler, platformun GPU havuzunda model eğitimi ve çıkarım işlemlerinde kullanılabiliyor.

Platformun kredi tablosuna göre 100 veri birimi karşılığında 2 kredi, 500 birim için 5 kredi, 1.000 birim için 15 kredi, 5.000 birim için 25 kredi ve 10.000 birim için 40 kredi kazanılabiliyor. Ayrıca belirli katkılar için bonus kredi seçenekleri de sunuluyor. Bu krediler, platformun yüksek performanslı GPU havuzunda model eğitimi ve büyük dil modeli çıkarım işlemleri için kullanılabiliyor.

EVREN, halihazırda 11,2 bin kullanıcı, 1,1 bin veri seti, 631 model, 14,4 milyon veri öğesi ve 82,7 milyon etiket bilgisine erişmiş durumda. Gelecek dönemde EVREN'in yerli ve milli büyük dil, görüntü ve ses modelleriyle geliştirilmesi, dağıtık GPU yönetimi yaklaşımıyla hesaplama altyapısının daha da güçlendirilmesi planlanıyor.

EVREN’e e-Devlet kimlik doğrulamasıyla evren.ssyz.org.tr adresinden erişilebiliyor.

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Türkiye'nin yapay zeka platformu EVREN erişime açıldı

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